Notisia di polis di djárason 30 di ougùstùs te ku djabièrnè 01 di sèptèmber 2023 / Politieberichten van woensdag 30 augustus tot en met vrijdag 01 september 2023

Notisia di polis di djárason 30 di ougùstùs te ku djabièrnè 01 di sèptèmber 2023

Kòntròl di velosidat

Den oranan di mainta riba djaweps 31 di ougùstùs, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene dos kòntròl di tráfiko dirigí riba velosidat di vehíkulonan. E kòntròlnan di tráfiko a tuma lugá riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot i riba Bulevar EEG. A midi velosidat di vehíkulonan ku tabata aserkando ku un aparato pa midi velosidat spesial (lasergun). Durante e kòntròl na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot a midi velosidat di un total di 40 vehíkulo i a duna 7 prosèsferbal pa surpasá e velosidat máksimo di 40 km pa ora ku ta permití den área urbanisá (bebouwde kom). E velosidat ku a midi tabata entre 50 pa 65 km pa ora.

Durante e di dos kòntròl riba Bulevar EEG a midi e velosidat permití tantu den área urbanisá (bebouwde kom, 40 km) i pafó di bebouwde kom ku ta 60 km pa ora. A midi velosidat di un total di 63 vehíkulo i a duna 3 prosèsferbal pa surpasá e velosidat máksimo di 40 km pa ora ku ta permití. E velosidat ku a midi tabata entre 57 pa 66 km pa ora. Tambe a duna un shofùr un prosèsferbal pa manehá sin reibeweis i sin seguro bálido.

KPCN lo kontinuá ku e tipo di kòntròl dirigí riba velosidat aki na diferente parti di nos isla i ta atvertí tur outomobilista pa paga tinu riba nan velosidat.

Detenshon durante entrada hudisial

Riba djaweps 31 di ougùstùs, den oranan trempan di mainta, a tene dos entrada hudisial. E promé tabata den un kas den Nikiboko i e di dos tabata den un kas den Amboina. E entradanan ta relashoná ku sospecho di violashon di Lei di Arma BES. Durante di e entradanan hudisial no a topa ku arma di kandela. A konfiská algun artíkulo, probablemente prosedente di ladronisia. Tambe a detené un yònkuman di inisial J.R.K. di 17 aña di edat en konekshon ku e investigashon ku ta andando.

Detenshon

Riba djaweps 31 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial B.R.B. di 20 aña di edat pa manehá bou di influensia i pa no duna oido na òrdu di polis. A spòt e sospechoso na momentu ku e tabata kore den direkshon prohibí ku su skuter. Polis a dun’é señal pa para di kual e no a duna oido na esaki i a sigui kore. Despues di a kore su tras un ratu, e sospechoso a dal den asera i a kai. Despues di un kòntròl mas aleu a konstatá ku e sospechoso tabata bou di influensia di alkohòl i a detené. El a haña un prosèsferbal pa kore den direkshon prohibí. A hiba e skuter warda di polis.

Grupo di kachó ta kousa di aksidente

Den oranan di atardi riba djárason 30 di ougùstùs un aksidente ku un skuter a tuma lugá na Kaminda Lac. Shofùr di e skuter a deklará un grupo di kachó a kore su tras ku konsekuensia ku el a pèrdè kòntròl i kai. E shofùr a resultá heridá i ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. No a topa ku e kachónan.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 30 augustus tot en met vrijdag 01 september 2023

Snelheidscontrole

In de ochtenduren op donderdag 31 augustus, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) twee verkeerscontroles gehouden gericht op snelheid van voertuigen. De controles vonden plaats op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot en de Bulevar EEG. Met een ‘lasergun’ werd de snelheid van naderende auto’s gemeten. Tijdens de snelheidscontrole op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot werden er in totaal 40 bestuurders gecontroleerd waarvan 7 processen-verbaal uitgeschreven werden voor het overschrijden van de maximale toegestane snelheid van 40 km/uur in de bebouwde kom. De snelheid dat gemeten is was tussen de 50 en 65 km/uur.

Tijdens de tweede controle op de Bulevar EEG werd de maximale toegestane snelheid, zowel in de bebouwde kom (40 km/uur) als daarbuiten (60 km/uur) gemeten. Hierbij werden er in totaal 63 bestuurders gecontroleerd waarvan 3 processen-verbaal uitgeschreven werden voor het overschrijden van de maximumsnelheid 40 km/uur maximale toegestane snelheid. De snelheid dat gemeten is was tussen de 57 en 66 km/uur. Hier werd ook een proces-verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder rijbewijs en zonder een geldige verzekering.

Het KPCN zal op verschillende locaties op het eiland snelheidscontroles blijven uitvoeren en waarschuwt automobilisten om op hun snelheid op de weg te letten.

Aanhouding tijdens huiszoeking

In de vroege ochtenduren op donderdag 31 augustus, vond twee huiszoeking plaats. De eerste was in een woning in Nikiboko en de tweede was in een woning in Amboina. De huiszoekingen waren in het kader van verdenking van overtreding van de Wapenwet BES. Tijdens de huiszoekingen werd geen vuurwapen aangetroffen. Een aantal artikelen, waarschijnlijk afkomstig van diefstal, zijn in beslag genomen. Een 17-jarige man met initialen J.R.K. werd ook aangehouden in verband met het lopende onderzoek.

Aanhouding

Op donderdag 31 augustus werd een 20-jarige man met initialen B.R.B. aangehouden voor het rijden onder invloed en voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie. De verdachte werd gespot toen hij in verboden richting reed met zijn scooter. De politie gaf hem een stopteken waaraan hij geen gehoor gaf en doorreed. Na een kort achter hem aan gereden, reed de verdachte tegen een berm aan en viel. Bij nader controle kon geconstateerd worden dat de verdachte onder invloed van alcohol was waarop hij werd aangehouden. Hij kreeg ook een proces-verbaal voor het rijden in verboden richting. De scooter werd ter bewaring naar het politiebureau gebracht.

Groep honden veroorzaakt aanrijding

In de middaguren op woensdag 30 augustus, vond een aanrijding met een scooter plaats op de Kaminda Lac. De bestuurder verklaarde dat een groep honden haar aanvielen waardoor ze de macht over het stuur verloor en viel. De bestuurder liep verwondingen op en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De honden werden niet aangetroffen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

