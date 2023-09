Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

PROME MINISTER Y MINISTER DI FINANSAS DEN PARLAMENTTO PA TRATA PRESUPUESTO SUPLETORIO 2023

ORANJESTAD – Dialuna 4 di September, den Parlamento a tuma luga e reunion publico pa trata e Presupuesto Supletorio 2023. Presupuesto Supletorio ta ora cu durante di aña Gobierno ta ripara cu e Presupuesto cu Parlamento ta aproba na comienso di aña, ta cambia. Pa esaki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister di Finansa Xiomara Maduro tawata den Parlamento.

Prome Minsiter a splica kico ta un presupuesto supletorio dunando ehempelnan di cambionan den Presupuesto 2023. Den su maneho di siguridad y social, Minister di Husticia y Asuntonan Social, Rocco Tjon, kier cambionan pa asina traha riba e Proyecto di ‘Veilige Barios’ pa haci nos barionan mas sigur. Tambe pa Cas Blenchi y Cas Briyante na unda nos hendenan special ta biba, Minsiter Tjon kier mas placa mirando cu e subsidio no ta suficiente. Den e casonan aki, Minister Tjon mester a busca den su propio presupuesto na unda e por kita pa aloca e placa den e proyectonan aki. Pasobra den e Presupuesto original Parlamento no a aproba e cambionan aki. E fondonan extra aki mester bin di fondonan di su propio presupuesto y cu e condicion cu e no lo bira un gasto adicional pa Gobierno.

Den maneho di Minister di Deporte y Enseñansa, Endy Croes, ta pa tur scol tin mas fondo disponibel pa e ‘norm bedragen’ pa cada mucha. Pa esaki bira posibel, e ley mester pasa prome pa asina aumenta e placa pa tur scol haya mas placa.

Prome Minister a expresa cu diferente cu e gabinete anterior di otro asignatura, tempo e mes tawata den oposicion, e gobierno e tempo ey tawata bin tambe cu presupuesto supletorio pero ya den e ultimo dianan den aña. Mientras tanto, ya nan a haci e cambionnan sin prome consulta esaki den Parlamento. Gabinete Wever-Croes ta bin adelanta cu e cambionan cu kier wordo haci den maneho pa asina Parlamento aproba prome cu e cambionan wordo haci.

Un otro diferencia ta cu e gobierno di otro asignatura tawata pidi placa extra, y no tawata busca e placa den e presupuesto cu ya caba a wordo aproba y ta haci gastonan adicional pa Gobierno. Gabinete Wever-Croes, al contrario, ora kier haci cambio, ta busca den e Presupuestonan aproba caba for di unda por kita y uza pa e cambionan cu kier haci. Esaki ta ‘budget neutral’. Kiermeen no ta pidi niun placa extra di Parlamento.

“E consehonan di Caft tambe ta positivo. Mi ta hopi orguyoso cu e trabounan di Minister di Finansa y su ekipo y awe nos ta defende esaki den Parlamento. Parlamento tin e oportunidad pa aproba e cambionan prome cu haci nan. Parlamento ta parti di decision di Gobierno”, Prome Minister a expresa.

