Notisia di polis di djaluna 11 di sèptèmber te ku djabièrnè 15 di sèptèmber 2023 // Politieberichten van maandag 11 september tot en met vrijdag 15 september 2023

Notisia di polis di djaluna 11 di sèptèmber te ku djabièrnè 15 di sèptèmber 2023

Trùk a bòltu

Riba djabièrnè 15 di sèptèmber, alrededor di 8.15 or di mainta, un trùk ku tabata transportá gasòil a bòltu na altura di Karpata. Kousa di e aksidente ainda ta deskonosí. A yama diferente partner di servisio pa tene e situashon bou di kòntròl. Ambulans a transportá e shofùr di e trùk pa hòspital pa kòntròl médiko. Polis a sera kaya pa tur tráfiko kaminda e aksidente a tuma lugá te ku un próksimo aviso.

Detenshon maltrato ku arma

Alrededor di 3 or di mardugá riba djabièrnè 15 di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un bringamentu na un establesimentu di hóreka situá na Kaya Grandi. Na yegada di e patruya, tabatin hopi hende pará pafó i tabata mustra ku e bringamentu a terminá. Aki tabatin un hòmber heridá despues ku probablemente e sospechoso a maltrat’é ku un bòter.

Algun ratu despues atrobe a start un bringamentu kaminda e sospechoso enbolbí den e promé bringamentu, a kuminsá bringa ku un otro hòmber. E agentenan a haña nan obligá di hasi uzo di nan ‘pepperspray’ pa para e bringamentu. Na e sitio a detené un hòmber di inisial L.J.A.A. di 21 aña di edat pa maltrato i maltrato ku un arma. Ambulans a transportá e víktima ku a resultá herida pa hòspital pa tratamentu médiko.

Aksidente entre outo i baiskel

Riba djaweps 14 di sèptèmber, alrededor di 10 or di anochi, meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre un outo i un baiskel riba Kaya Korona. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata koriendo direkshon nort riba Kaya Korona i e vehíkulo ku tabata kore su dilanti a lora na man drechi. Na e momentu ei, diripiente el a mira un baiskel su dilanti. E baiskel no tabatin lus. E shofùr a purba wanta brek, pero a dal e siklista. Pa e motibu aki e siklista a resultá heridá. Personal di ambulans a atendé ku e víktima na e sitio mes.

Pikòp na kandela

Alrededor di 02.30 or di atardi riba djaweps 14 di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un outo na kandela na un kas situá na Kaya Lelie. Na yegada di patruya a topa ku un pikòp stashoná bou di un dak den kurá di e kas i e habitantenan mes a logra paga e kandela kaba. Pero esaki a pèrkurá pa molèster di un kantidat di huma. Brantwer a bini na e sitio pa terminá e trabounan i a pèrkurá pa tur kos tabata bou di kòntròl. No tabatin herido. E vehíkulo i parti di e dak ku e outo tabata pará bou di dje, a haña daño dor di e kandela. Brantwer i e deportamentu di investigashon forénsiko di KPCN a hasi un investigashon mas aleu pa saka’fó kousa di e kandela. For di e investigashon a resultá ku aparatonan ku tabatin bateria ku a keda den e outo, a kousa e kandela probablemente despues ku nan a keinta dor di kayente di solo.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense(KPCN) i Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense(BKCN) ta hasi un yamada na doñonan di vehíkulo pa tuma medidanan preventivo relashoná ku e kayente ku tin. No laga ophetonan eksplosivo i peligroso keda den outo manera laiter, bleki di limonada, aparatonan ku ta uza bateria, barí di kombustibel òf produktonan inflamabel. Aparte di esaki, laga bo bentana di outo na un skref habrí i stashoná bo outo mas tantu posibel den sombra òf protehá si ta posibel bo winshil ku un tapasolo.

Aksidente

Riba djaweps 14 di sèptèmber, alrededor di 12 or di mèrdia, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Sùit. Un outo a dal den kurá di un kas. E shofùr a deklará ku el a haña problema ku klùch. Pa e motibu aki el a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Outo na kandela

Alrededor di 12.30 or di mardugá riba djaweps 14 di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un outo ku tabata na kandela dilanti di un kas situá na Kaya Hulanda. Ta trata di e mesun adrès kaminda djaluna 11 di sèptèmber tabatin dos outo na kandela. Brantwer a bin na e sitio i a paga e kandela. No tabatin herido. Polis a konfiská algun artíkulo pa investigashon. Ta investigando e kaso.

Si bo a mira òf tende algu ku por yuda ku e investigashon, e ora ei bo por mèldu esaki via 715 8000 òf via di e liña di tep anónimo 9310.

Aksidente entre dos vehíkulo

Riba djárason 13 di sèptèmber, alrededor di 12 or di mèrdia, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Amsterdam. Pa motibu deskonosí, un outo i un SUV a dal den otro. Ambulans a transportá shofùr di e outo pa hòspital pa tratamentu médiko i e personal di ambulans a atendé ku shofùr di e SUV na e sitio mes. A sera e kaya un ratu pa CRS por a hasi nan trabou. Despues a habri e kaya bèk.

Diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko

Riba djaweps 14 di sèptèmber, alrededor di 09.45 or di anochi a para un pikòp na Kaya Gepi pa un kòntròl rutinario. Durante e kòntròl, e shofùr no por a mustra papelnan di seguro bálido. Pa e motibu aki el a haña un prosèsferbal.

Alrededor di 06.30 or di anochi a para un skuter ku dos persona riba Kaya International. E shofùr tabatin su reibeweis i hèlm na òrdu pero e no por a mustra su dokumentunan di seguro. Pa e motibu aki el a haña un prosèsferbal.

Riba djaweps 14 di sèptèmber, alrededor di 2 or di mèrdia, a para un outo riba Kaya C.E.B. Hellmund. E shofùr a pasa den un kaya ku tabata será. Pa e motibu aki el a haña un prosèsferbal.

Riba djárason 13 di sèptèmber, alrededor di 10 or di anochi, un patruya a spòt un outo ku un lus di dilanti defekto riba Kaya Industria. A duna e shofùr señal pa para pa un kòntròl. Despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e shofùr tabata menor di edat i tabata manehá di e manera ei sin reibeweis. Pa e motibu aki el a haña un prosèsferbal. Un konosí a presentá na e sitio ku un reibeweis bálido i a bai ku vehíkulo.

Den oranan di atardi riba djárason 13 di sèptèmber a duna dos shofùr un prosèsferbal. E promé shofùr tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Grandi. El a haña un prosèsferbal pa manehá sin seguro bálido i sin reibeweis bálido. E di dos shofùr tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Gobernador N. Debrot. El a haña un prosèsferbal pa manehá sin seguro bálido.

Den oranan di anochi riba djamars 12 di sèptèmber a para un outo na Kaya Gepi despues ku un patruya a spòt e vehíkulo ku un lus di dilanti defekto. Despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e shofùr no tabata disponé di un reibeweis bálido ni seguro bálido. El a haña un prosèsferbal pa ámbos infrakshon i un atvertensia pa e lus di dilanti defekto.

Alrededor di 7.45 or di anochi riba djaluna 11 di sèptèmber a para shofùr di un skuter riba Kaya Nikiboko Sùit. E shofùr no tabatin un hèlm adekuá bistí. Despues di un kòntròl mas aleu e shofùr no por a mustra dokumentonan di seguro bálido. El a haña un prosèsferbal pa esaki i a bai ku e skuter warda di polis.

Aksidente den kadena

Alrededor di 4.30 or di atardi riba djaluna 11 di sèptèmber un aksidente den kadena entre tres vehíkulo a tuma lugá riba Kaya Korona. E vehíkulonan a dal tras di otro. Pasahero di un di e outonan enbolbí a resultá levemente heridá. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko na e sitio.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 11 september tot en met vrijdag 15 september 2023

Vrachtwagen over de kop

Op vrijdag 15 september, rond 08:15 uur, ging een vrachtwagen die dieselolie vervoerd over de kop ter hoogte van Karpata. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Verschillende diensten zijn ter plaatse geroepen om de situatie onder controle te houden. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle. De weg waar het ongeluk had plaatsgevonden werd door de politie tot nader order afgesloten voor het verkeer.

Aanhouding mishandeling met een wapen 2023010747

Rond 03:00 uur op vrijdag 15 september, kreeg de centrale meldkamer melding over een vechtpartij bij een horecagelegenheid aan de Kaya Grandi. Toen de patrouille arriveerde, waren veel mensen buiten en leek de vechtpartij te zijn beëindigd. Er was hier wel een gewonde man die vermoedelijk door de verdachte met een fles werd mishandeld.

Iets later ontstond er weer een vechtpartij waarbij de verdachte van de eerste vechtpartij met een andere man ging vechten. De agenten voelden zich genoodzaakt hun pepperspray te gebruiken om de vechtpartij te stoppen. Ter plaatse werd een 21-jarige man met initialen L.J.A.A. aangehouden voor mishandeling en mishandeling met een wapen. Het slachtoffer die gewond was geraakt werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanrijding auto en fiets

Op donderdag 14 september, omstreeks 22:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding van een aanrijding tussen een auto en een fiets op de Kaya Korona. De bestuurder van de auto verklaarde dat hij in noordelijke richting reed op de Kaya Korona en dat het voertuig voor hem naar rechts was afgeslagen. Op dat moment, zag hij plotseling een fiets voor hem. De fiets had geen verlichting. De bestuurder probeerde te remmen maar reed de fietser toch aan. Hierdoor raakte de fietser gewond. De fietser werd ter plaatse door het ambulance personeel behandeld.

Pick-up in brand

Omstreeks 14.30 uur op donderdag 14 september heeft de centrale meldkamer melding gekregen van een auto in brand bij een woning op de Kaya Lelie. Nadat de patrouille ter plaatse is gekomen, stond de auto onder een afdak op de erf van het huis geparkeerd en de inwoners hadden het vuur al geblust, maar er was nog steeds veel last van rook. De brandweer kwam ter plaatse om de werkzaamheden af te ronden en ervoor te zorgen dat alles onder controle was. Er waren geen gewonden. Het voertuig en een deel van het afdak waar de auto onder stond hebben schade opgelopen door de brand. De brandweer en de Forensische Opsporingsdienst van het KPCN hebben verder onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Uit het onderzoek blijkt dat de brand is veroorzaakt door apparatuur met accu’s die in de auto zijn gebleven en vervolgens vermoedelijk door de zon zijn oververhit geraakt.

Het Korps Politie Caribisch Nederland en het Brandweerkorps Caribisch Nederland roepen voertuigeigenaren op om preventieve maatregelen te nemen in deze hitte. Laat geen explosiegevaarlijke voorwerpen in de auto achter zoals aanstekers, frisdrankblikjes, apparatuur met accu’s, vat brandstof of brandbare stoffen. Bovendien, laat uw autoruiten op een kiertje open voor in het geval van gasontsnapping. Parkeer uw auto zo veel mogelijk in de schaduw of bedek indien mogelijk uw voorruit met zonneschermen.

Aanrijding

Rond 12:00 uur op donderdag 14 september, vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. Een auto reed tegen de muur van een woning. De bestuurder verklaarde dat ze problemen had met de koppeling van de auto. Zij raakte hierdoor gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Auto in brand

Rond 00:30 uur op donderdag 14 september, kreeg de centrale meldkamer melding van een auto die in brand stond bij een woning gelegen aan de Kaya Hulanda. Het betreft hetzelfde adres waar op maandag 11 september twee auto’s in brand stonden. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand. Er raakte niemand gewond. De politie heeft enkele artikelen in beslag genomen voor het onderzoek. Onderzoek in de zaak loopt.

Heeft u iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? U kunt dit melden via 715 8000 of anoniem via de anonieme tip lijn, 9310.

Aanrijding tussen twee voertuigen

Op woensdag 13 september, rond 12:00 uur vond een aanrijding plaats op de Kaya Amsterdam. Door onbekende oorzaak kwamen een auto en een SUV met elkaar in botsing. De bestuurder van de auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling en de bestuurder van de SUV is ter plaatse behandeld door de ambulancepersoneel. De weg werd kort afgesloten zodat CRS hun werkzaamheden konden uitvoeren. Hierna werd de weg weer vrijgemaakt.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

Op donderdag 14 september, omstreeks 21:45 uur is een pick-up gestopt op de Kaya Gepi voor een routinecontrole. Tijdens de controle kon de bestuurder geen geldig verzekeringspapieren tonen. De bestuurder is hiervoor bekeurd.

Omstreeks 18:30 uur is een scooter met twee personen gestopt op de Kaya Internashonal. De bestuurder had zijn rijbewijs en helm in orde maar kon zijn verzekeringsdocumenten niet tonen. De bestuurder is hiervoor bekeurd.

Op donderdag 14 september, omstreeks 14:00 uur, is een auto gestopt op de Kaya C.E.B. Hellmund. De bestuurder reed door een gesloten straat. Hij kreeg hierdoor een proces-verbaal. De bestuurder is hiervoor bekeurd.

Omstreeks 22.00 uur op woensdag 13 september werd een auto met een defecte koplamp opgemerkt door een patrouille op de Kaya Industria. Er is een stopteken gegeven aan de bestuurder voor een controle. Bij nadere controle bleek de bestuurder minderjarig te zijn en reed aldus zonder rijbewijs. Voor deze reden is de bestuurder bekeurd. Een bekende van de bestuurder is met een geldig rijbewijs ter plaatse gekomen en nam de voertuig mee.

In de middaguren op woensdag 13 september zijn twee bestuurders bekeurd. De eerste was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Grandi en is bekeurd voor het rijden zonder verzekering en zonder een geldig rijbewijs. De tweede bestuurder was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Gobernador N. Debrot en is bekeurd voor het rijden zonder verzekering.

In de avonduren op dinsdag 12 september is een auto gestopt op de Kaya Gepi nadat het voertuig met een defecte koplamp door een patrouille werd opgemerkt. Bij nader controle bleek de bestuurder niet in bezit te zijn van een geldig rijbewijs en ook geen geldige verzekering. De bestuurder is voor beide overtredingen bekeurd en kreeg een waarschuwing voor de defecte koplamp.

Omstreeks 19:45 uur op maandag 11 september is een bestuurder van een scooter gestopt op de Kaya Nikiboko Zuid. De bestuurder had geen passende helm op. Bij nadere controle kon de bestuurder geen geldige verzekeringsdocumenten tonen. De bestuurder is hiervoor bekeurd en de scooter werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

Ketting botsing

Rond 16:30 op maandag 11 september vond een kettingbotsing tussen drie voertuigen plaats op de Kaya Korona. De voertuigen botsten achter elkaar. De mede inzittende van één van de auto’s die betrokken was, raakte licht gewond en is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

