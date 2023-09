Snackbareigenaar doodgestoken door 15-jarig meisje

“Help, help alsjeblieft! Mijn man wordt doodgeslagen door de kinderen.” De paniek klinkt door in de 112-melding van de vrouw van een snackbareigenaar. Een klein halfuur later is haar man (39) inderdaad dood. Niet doodgeslagen, maar -gestoken. Drie kinderen van 15, 17 en 17 jaar staan deze week voor de jeugdrechter.

Beeld: ©Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen

De man en vrouw lopen die avond even na 21.00 uur door de Haagse Houtwijk. Het echtpaar heeft net hun snackbar afgesloten, waar ze alle dagen van de week werken. Arm in arm lopen ze naar huis, niet wetend wat hen binnen een paar minuten te wachten staat.

Het gaat allemaal razendsnel. Volgens het Openbaar Ministerie staat wel vast dat twee meisjes (15 en 17 jaar) de aanval hebben ingezet en dat ze allebei slaan en schoppen. En dan gaat ook de 17-jarige broer van het jongste meisje zich er nog mee bemoeien. Na een paar minuten is het voorbij. En dan pas lijkt voor iedereen duidelijk te worden dat het 15-jarige meisje ook een mes heeft getrokken.

Ontluisterend

De man van het echtpaar heeft een steekwond in de borst en twee op zijn rug. Hij wordt ter plekke gereanimeerd en dan met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar overlijdt hij, nog geen half uur nadat ze gearmd naar huis liepen.

In het onderzoek heeft de politie enorm veel werk verzet en onder meer gesprekken van en tussen de verdachten afgeluisterd. De officier van justitie noemde het ontluisterend en schokkend hoe deze kinderen praatten over wat er was gebeurd.

Leven op de rit

Buiten de afgeluisterde gesprekken om wilden de drie verdachten niet veel zeggen. Aan het onderzoek hebben ze nauwelijks meegewerkt, ook niet aan de pogingen die zijn gedaan om uit te vinden wat er gedaan kan worden om hun levens op de rit te krijgen. Voor alle drie is het advies dat dit alleen kan via langdurige behandeling en begeleiding.

Omdat alle drie verdachten minderjarig zijn, worden zij berecht via het jeugdstrafrecht. Daarin zijn de mogelijkheden tot strafoplegging beperkt tot maximaal 24 maanden jeugddetentie, of 12 maanden voor kinderen tot 16 jaar. Jeugdstrafrecht is vooral gericht op een succesvolle terugkeer in de maatschappij van kinderen die strafbare feiten hebben gepleegd, en daarmee dus op een behandeltraject.

Strafeisen

Voor het meisje dat heeft gestoken is volgens het Openbaar Ministerie een onvoorwaardelijk PIJ-maatregel op zijn plaats, dat wil zeggen jeugd-tbs. Een kind wordt dan in een jeugdinstelling behandeld, maximaal zeven jaar, daarna kan het worden omgezet in een tbs-maatregel voor volwassenen.

Naast de PIJ-maatregel hoorde het meisje de voor haar leeftijd maximale jeugddetentie van 12 maanden tegen zich eisen voor doodslag en openlijke geweldpleging.

Dat haar broer wist dat ze een mes bij zich had, is volgens het Openbaar Ministerie niet komen vast te staan. Wel moest hij zich ook nog verantwoorden voor een andere zaak, namelijk vier diefstallen van telefoons. Ook is hij in het verleden twee keer eerder veroordeeld en zou hij de toen voorwaardelijk opgelegde strafdelen nu alsnog moeten ondergaan. Het Openbaar Ministerie wil dat de rechtbank hem een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel oplegt en een jeugddetentie van 10 maanden, met daarnaast de tenuitvoerlegging van nog 21 dagen jeugddetentie en 80 uur taakstraf.

Het 17-jarige meisje hoort donderdagmiddag welke straf de officier van justitie voor haar gepast vindt. Naast de gebeurtenissen op 27 januari moet ze zich ook nog verantwoorden voor het neersteken van de ex van haar moeder in september 2022.