Notisia di polis di djárason 20 di sèptèmber te ku djabièrnè 22 di sèptèmber 2023 / Politieberichten van woensdag 18 september tot en met vrijdag 22 september 2023

Notisia di polis di djárason 20 di sèptèmber te ku djabièrnè 22 di sèptèmber 2023

KPCN ta hasi yamada na doñonan di skuternan hañá pa mèldu (wak potrèt)

Riba djaluna 18 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial J.M.A.H. en konekshon ku enkubrimentu. Durante di e detenshon a konfiská tres (3) skuter, probablemente prosedente di ladronisia.

Bo ta rekonosé un di e skuternan aki? Mèldu bo mes na warda di polis na Playa ku un prueba di identifikashon, un reibeweis i prueba di seguro bálido. Tene kuenta ku mester por prueba ku abo ta doño di e skuter por medio di un keho resien hasí, potrèt, faktura di pago, number di chasis òf algu por estilo. Pa duna un tep anónimo por yama e liña di tep anónimo 9310.

Bringamentu ta kondusí na detenshon

Riba djárason 20 di sèptèmber, alrededor di 6.30 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un bringamentu na un ‘Cruyff Court’ situá na Kaya Monseigneur Nieuwindt. Durante e bringamentu dos persona a resultá heridá. Un hòmber a resultá heridá ku un balki di palu. E víktima a bai hòspital riba su mes. E otro víktima a resultá heridá ku un machete durante e bringamentu. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Algun ratu despues a detené un hòmber di inisial J.M.F.P. di 22 aña di edat na hòspital pa maltrato ku un arma i un hòmber di inisial B.A.U.C. di 19 aña di edat pa maltrato ku un arma i maltrato severo. Investigashon den e kaso ta andando.

Detenshon pa ladronisia

Riba djárason 20 di sèptèmber, alrededor di 6 or di atardi, a detené un hòmber di inisial K.R.R.A. di 22 aña di edat na warda di polis riba Kaya Libertador Simon Bolivar. E sospechoso tabata enbolbí den un kaso di ladronisia. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djárason 20 di sèptèmber i djabièrnè 22 di sèptèmber a duna diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko.

A duna un (1) but pa manehá sin hèlm bistí, un (1) but pa manehá sin reibeweis bálido, un (1) but pa uso di telefòn miéntras ta stür, dos (2) but pa manehá sin faha di seguridat bistí, un (1) but pa manehá sin hèlm bistí i sin reibeweis bálido, un (1) but pa uso di telefòn miéntras ta stür i pa manehá sin faha di seguridat bistí i un (1) but pa manehá sin seguro bálido i pa uso di telefòn miéntras ta stür.

Tambe a duna dos shofùr ku tabata enbolbí den aksidente, un but. E promé shofùr tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya L.D. Gerharts. El a haña un but pa manehá sin seguro bálido. E di dos shofùr tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Korona. El a haña un but pa manehá sin reibeweis.

Ladronisia na kunuku

Riba djárason 20 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un kas na un kunuku situá na Bará di Karta. Entre 11.15 or di mainta i 2.45 or di atardi, deskonosínan a fòrsa un porta di dilanti i a bai ku entre otro un bateria solar i un kámara pretu di marka Panasonic. Na e sitio a konfiská algun artíkulo importante pa e investigashon.

Ladronisia di aparato di preshon haltu

Den oranan di mainta riba djárason 20 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia di un aparato di preshon haltu. E aparato tabata pafó den kurá di un kas situá na Kaya Hulanda. Entre 12 or di mardugá i 12.30 or di mardugá deskonosínan a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 20 september tot en met vrijdag 22 september 2023

KPCN roept eigenaren gevonden scooters om te melden (zie foto’s)

Op maandag 18 september werd een man met initialen J.M.A.H. aangehouden wegens heling. Tijdens deze aanhouding werden drie (3) scooters, waarschijnlijk afkomstig van heling, in beslag genomen.

Herken je één van deze scooters? Meld je dan met een geldig identiteitsbewijs, rijbewijs en verzekeringsbewijs bij het politiebureau Playa. Let op, u dient wel aan te kunnen tonen dat de scooter uw eigendom is. Dit kan bijvoorbeeld middels een recentelijk aangifte, foto’s, een betalingsbewijs, chassisnummers of anderszins. Voor anonieme tips kan gebeld worden naar de anonieme tip lijn 9310.

Vechtpartij leidt tot aanhoudingen

Rond 18:30 uur op woensdag 20 september kreeg de centrale meldkamer melding over een vechtpartij bij de ‘Cruyff Court’ op de Kaya Monseigneur Nieuwindt. Tijdens de vechtpartij raakten twee personen gewond. Een man raakte gewond doordat hij met een houtenbalk werd geslagen. Het slachtoffer ging zelf naar het ziekenhuis. De andere slachtoffer raakte gewond door een kapmes tijdens de vechtpartij. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Iets later werd een 22-jarige man met initialen J.M.F.P. bij het ziekenhuis aangehouden voor mishandeling met een wapen en een 19-jarige man met initialen B.A.U.C. voor mishandeling met een wapen en zware mishandeling. Onderzoek in deze zaak loopt.

Aanhouding diefstal

Op woensdag 20 september, rond 18:00 uur, werd een 22-jarige man met initialen K.R.R.A. bij het politiebureau op de Kaya Libertador Simon Bolivar aangehouden. De verdachte was betrokken bij een diefstal zaak. Onderzoek in deze zaak loopt.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen woensdag 18 september en vrijdag 22 september zijn er verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Eén (1) bekeuring is uitgeschreven voor het rijden zonder helm, één (1) voor het rijden zonder geldige rijbewijs, één (1) voor het gebruik van een telefoon achter het stuur, twee (2) voor het rijden zonder veiligheidsgordel aan, één (1) voor het rijden zonder helm en voor het rijden zonder geldige rijbewijs, één (1) voor het gebruik van een telefoon achter het stuur en rijden zonder een veiligheidsgordel aan en (1) voor het rijden zonder een geldige verzekering en voor het gebruik van een telefoon achter het stuur.

Twee bestuurders die betrokken waren in een ongeluk, zijn ook bekeurd. De eerste bestuurder die betrokken was bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya L.D. Gerharts is bekeurd voor het rijden zonder verzekering. De tweede bestuurder was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Korona en is bekeurd voor het rijden zonder een rijbewijs.

Diefstal knoek

Op woensdag 20 september werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een woning in een knoek gelegen aan Bará di Karta. Tussen 11:15 uur en 14:45 uur, hebben onbekenden de voordeur van het huis geforceerd en hebben onder andere een zonnepaneel batterij en een zwartgekleurde camera van het merk Panasonic meegenomen. Ter plekke werden een aantal artikelen in beslag genomen die belangrijk zijn voor het onderzoek.

Diefstal van hogedrukapparaat

In de ochtenduren op woensdag 20 september werd aangifte gedaan van diefstal van een hogedrukapparaat. De hogedrukapparaat stond buiten op het erf van een woning aan de Kaya Hulanda. Tussen 00:00 uur en 00:30 uur werd het door onbekenden meegenomen. De zaak is in onderzoek.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

