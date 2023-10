Kooyman ta impulsá sostenibilidat

ku inisiativa ‘Go Green’

WILLEMSTAD:- Kooyman ta masha orguyoso di anunsiá su kompromiso ku sostenibilidat mediante e inisiativa ‘Go Green’. Ku servisio na kliente sentral, produktonan di kalidat haltu i kresementu ‘smart’, Kooyman tin e meta pa di un manera positivo krea impakto riba e kalidat di bida di su klientenan i e komunidat(nan) ku e ta sirbi.

Kooyman su inisiativa ‘Go Green’ ta representá un paso signifikante den direkshon di un futuro mas sostenibel den Karibe. Dor di transformá desperdisio di plèstik i kombertí esaki den produktonan ‘eco-friendly’ respetando medioambiente, Kooyman ta habriendo kaminda pa un mañan mas ‘bèrdè’.

Ta importante pa organisashon-, i klientenan tuma e responsabilidat i krea un futuro sostenibel. Lo enkurashá partisipashon di komunidat dor di kompartí testimonionan i proveé kontenido edukativo. Ademas di esaki, Kooyman ta demostrá su kompromiso na sostenibilidat ku inisiativanan interno tambe- pues, di paden bin pafó. E hashtag #itstartswithus ta bisa netamente esei; e inisiativa ta kuminsá na e propio staf i personal di Kooyman. T’e máksimo intenshon pa krea un punto di referensia nobo pa sostenibilidat riba nos isla i den tur e merkadonan den kual Kooyman ta operá.

Ofresiendo solushonnan tangibel pa un estilo di bida mas ‘bèrdè’, Kooyman ta komprometé na konsientisá nos komunidat i pone un standart nobo na sostenibilidat. E ophetivo primario di e inisiativa ‘Go Green’ ta e.o pa kolaborá ku diferente organisashon i ‘stakeholder’. Fuse Caribbean, partner di Kooyman, resientemente a gana e CITI Curaçao Innovation Award 2023. Esaki ta un gran logro pa e inisiativa ‘Go Green’. Ta huntu nos por yega na solushonnan práktiko i faktibel ku ta kontribuí na un estilo di bida bèrdè i hasi esaki aksesibel na tur hende.

Pa mas informashon tokante Kooyman su inisiativa ‘Go Green’ i su kompromiso na sostenibilidat, bishitá www.kooymanbv.com/gogreen òf sigui nos riba Instagram @TogetherWeGoGreen.

Kooyman geeft impuls aan duurzaamheid met ‘Go Green’-initiatief

WILLEMSTAD:- Met trots kondigt Kooyman het initiatief ‘Go Green’ aan. Hiermee wordt de toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid benadrukt. Met de dienstverlening aan klanten als prioriteit, producten van hoogwaardige kwaliteit en een ‘smart’ groei, heeft Kooyman als doelstelling om op positieve wijze een impact te maken op het leven van de klanten en de gemeenschap(pen) die het dient.

Het ‘Go Green’-initiatief van Kooyman vertegenwoordigt een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst van de Cariben. Door wegwerpplastic te transformeren en dit om te zetten in ‘eco-friendly’ producten waarbij het milieu wordt gerespecteerd, maakt Kooyman de weg vrij voor een groenere toekomst.

Het is belangrijk dat organisaties en klanten hun verantwoordelijkheid nemen en een duurzame toekomst creëren. Deelname van de gemeenschap wordt aangemoedigd door eigen verhalen en educatieve inhoud te delen. Daarnaast bewijst Kooyman zijn toewijding aan de duurzaamheid middels interne initiatieven; er wordt dus zowel van binnen als van buiten gewerkt aan een groenere toekomst. En dat is dan ook de boodschap van de hashtag #itstartswithus; het begint bij het eigen personeel en de staf van Kooyman. Het is de intentie een nieuw referentiekader te creëren voor duurzaamheid op ons eiland en in alle markten waar Kooyman actief is.

Door tastbare oplossingen te bieden voor een groener leefstijl, is Kooyman toegewijd aan de bewustwording van onze gemeenschap en plaatst het bedrijf een nieuwe standaard voor duurzaamheid. Het primaire doel van het ‘Go Green’-initiatief is onder andere om de samenwerking aan te gaan met verschillende organisaties en stakeholders. Fuse Caribbean, partner van Kooyman, heeft onlangs de CITI Curaçao Innovation Award 2023 gewonnen. Dit is een grote prestatie voor het ‘Go Green’-initiatief. Samen kunnen we praktische en haalbare oplossingen realiseren die bijdragen aan een groene leefstijl en deze toegankelijk maken voor iedereen.

