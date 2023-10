Gevangenisstraf geëist in zedenzaak: “De verdachte huisarts schaadt met zijn handelen niet alleen zijn slachtoffers, maar de hele beroepsgroep”

“Het ambt van huisarts en het vertrouwen dat patiënten blindelings in hun huisarts moeten kunnen hebben, heeft door toedoen van de verdachte een enorme deuk opgelopen”, zei de officier van justitie in de zaak tegen de 54-jarige huisarts uit Brunssum. Hij stond vandaag opnieuw voor de rechter op verdenking van verkrachting van een van zijn patiënten. Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. De arts werd vorig jaar al veroordeeld tot drie jaar cel en een beroepsverbod van vijf jaar voor verkrachting van drie vrouwelijke patiënten, waarvan er twee hoogbejaard waren.

In juni van dit jaar werd bekend dat de huisarts in oktober weer voor de rechter moest verschijnen op verdenking van seksueel misbruik, nadat opnieuw aangifte tegen hem was gedaan.

Seksuele handelingen

Uit de verklaringen van het slachtoffer blijkt volgens het OM dat de seksuele handelingen van de verdachte huisarts niets te maken hebben met de medische klachten waarvoor het slachtoffer zich bij haar huisarts meldde. Het OM schetste vandaag een herkenbaar en gelijksoortig patroon in het handelen van de verdachte tegenover meerdere patiënten die inmiddels aangifte deden. Een patroon met een werkwijze die op essentiële punten overeenkomt en betrekking had op soortgelijke delicten.

Drie andere patiënten

De rechtbank oordeelde vorig jaar over de zaken van drie andere patiënten. De seksuele handelingen in de zaak van vandaag, spelen in dezelfde periode als de zaken van vorig jaar. “Had het slachtoffer van vandaag de durf en moed gevonden om eerder naar de politie te stappen, dan was haar zaak vorig jaar wellicht al meegenomen. Zij heeft daar echter langer voor nodig gehad”, zo stelde de officier van justitie vandaag.

Strafeis

Het OM neemt het de man kwalijk dat hij het vertrouwen dat de vrouw in hem had, heeft misbruikt. De officier van justitie zei daarover op zitting: “Op een geslepen manier heeft de verdachte misbruik gemaakt van zijn positie, zijn overwicht als huisarts en de kwetsbaarheid van zijn patiënte. Het slachtoffer werd bewogen om seksuele handelingen te ondergaan die zij vrijwillig niet zou hebben toegestaan: daarover is zij in haar aangifte kraakhelder. Ook heeft hij zijn hele beroepsgroep beschadigd.” Naast de gevorderde gevangenisstraf wil het OM dat de verdachte het slachtoffer een schadevergoeding betaalt.

De rechtbank doet uitspraak op 18 oktober.

