Notisia di polis di djaluna 2 di òktober te ku djárason 4 di òktober 2023 / Politieberichten van maandag 02 oktober tot en met woensdag 04 oktober 2023

Notisia di polis di djaluna 2 di òktober te ku djárason 4 di òktober 2023

Violashon di Lei di Opio BES

Riba djamars 3 di òktober, alrededor di 2.30 or di mardugá, un patruya a spòt un outo ku no tabatin plachi di number parti dilanti i ku un lus di patras dañá riba Kaya L.D. Gerharts. E patruya a bai su tras i a duna e shofùr òrdu pa para den ‘Centrumgebied’. Na momentu ku e agentenan a aserká e shofùr, e por a mustra solamente un reibeweis bálido. E no tabata tin papelnan di seguro bálido. Durante e kòntròl, e shofùr a kuminsá komportá di forma sospechoso. El a purba skonde un saku di plèstik ku tabata den e outo, ku un paña. A resultá despues ku tabata un saku ku diferente paki ku supstansianan paresido na narkótiko. E agentenan a pasa over mesora pa un kòntròl den kuadro di Lei di Opio BES. Durante ku tabata listr’é, a haña e shofùr ku supstansianan paresido na narkótiko i a haña tambe un kantidat mas di supstansianan paresido na narkótiko den e vehíkulo. A konfiská tur esakinan. E shofùr a haña un but pa manehá sin seguro bálido, pa manehá sin plachi di number pegá dilanti na su outo i pa violashon di Lei di Opio BES.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djabièrnè 29 di sèptèmber i djárason 4 di òktober a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

1x pa manehá sin faha di seguridat bistí;

1x pa uso di telefòn tras di stür miéntras ta manehá;

2x pa manehá sin seguro bálido;

2x pa manehá sin reibeweis bálido.

Un shofùr ku tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Industria Pariba tambe a haña un but pa manehá sin seguro bálido.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 2 oktober tot en met woensdag 4 oktober 2023

Overtreding Opiumwet BES

In de nachtelijke uren op dinsdag 3 oktober, rond 02:30 uur werd een auto, die niet voorzien was van een kentekenplaat aan de voorzijde en met een defecte licht aan de achterzijde, door een patrouille gespot op de Kaya L.D. Gerharts. De patrouille ging achter hem aan waarbij de bestuurder gevorderd werd om te stoppen in het Centrumgebied. Op het moment dat de bestuurder benaderd werd door de agenten, kon hij alleen een geldig rijbewijs tonen. Hij was niet in het bezit van geldige verzekeringsdocumenten. Tijdens de controle, begon de bestuurder verdacht gedrag te tonen. Hij probeerde een plastic zak die in de auto zat, met kleding te verstoppen. Het bleek later een zak met verschillende pakjes met vermoedelijk verdovende middelen. De agenten gingen direct over naar een controle in het kader van de Opiumwet BES. Tijdens het fouilleren, werd een hoeveelheid vermoedelijke verdovende middelen op de bestuurder aangetroffen en er werd ook een hoeveelheid van nog een vermoedelijke verdovende middel in het voertuig aangetroffen. Deze werden allemaal in beslag genomen. De bestuurder werd bekeurd voor het rijden zonder geldige verzekering, zonder een kentekenplaat aan de voorkant van de auto en voor het overtreden van de Opiumwet BES.

Verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen vrijdag 29 september en woensdag 4 oktober zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

1x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om;

1x voor het gebruik van een telefoon achter het stuur;

2x voor het rijden zonder geldige verzekering;

2x voor het rijden zonder geldig rijbewijs.

Eén bestuurder die betrokken was bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Industria Pariba, werd ook bekeurd voor het rijden zonder geldige verzekering.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

