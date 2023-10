OM eist celstraf en gebiedsverbod wegens discriminerende laserprojectie op Anne Frank Huis

Het OM heeft vandaag een onvoorwaardelijk gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een 42-jarige man die ervan wordt verdacht op 6 februari 2023 een discriminerende laserprojectie op het Anne Frank Huis te hebben verricht. Ook zou de man onder andere met behulp van een drone een discriminatoir filmpje hebben gemaakt en die beelden via sociale media hebben verspreid. De officier eiste niet alleen een celstraf maar ook een gebiedsverbod voor de gemeente Amsterdam gedurende vijf jaar.

Op maandagavond 6 februari 2023 werd rond 21.15 uur een antisemitische tekst geprojecteerd op de gevel van het Anne Frank Huis. Die geprojecteerde tekst, dat Anne Frank de uitvinder zou zijn van de balpen, verwijst naar een in extreemrechtse kringen veelvoorkomend – maar volstrekt onjuist – narratief dat erop neerkomt dat Anne Frank haar dagboek niet kan hebben geschreven omdat het met een balpen zou zijn geschreven. Absoluut onwaar, lees hier meer over de authenticiteit van het dagboek.

Doorzoeking van woning

De politie is meteen onder leiding van de officier van justitie een groot strafrechtelijk onderzoek gestart. Op 25 april kon de verdachte in Polen worden aangehouden op basis van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB). Bij de doorzoeking van zijn woning trof de politie de drone aan die hij in Amsterdam had gebruikt alsmede de gebruikte laserbeamer. De man is dezelfde dag vrijgelaten maar op 8 juli opnieuw aangehouden, ditmaal in Duitsland, nadat hij zonder toestemming Polen had verlaten. Op 25 augustus werd de man overgeleverd aan Nederland. Hij zit nog steeds gedetineerd voor deze zaak. De man, die zowel de Poolse als de Canadese nationaliteit heeft, woont tegenwoordig in Polen maar heeft lange tijd in de Verenigde Staten gewoond, waar hij een actieve rol heeft gespeeld binnen rechts-extremistische kringen.

Het OM verdenkt de man van dwang, groepsbelediging van Joden en het openbaar maken van discriminatoire uitingen en acht al deze feiten wettig en overtuigend bewezen. Het staat voor het OM vast dat verdachte degene is die de projectie verrichtte. De officier van justitie vandaag in zijn requisitoir: “Het Anne Frank Huis is gedwongen geweest een tekst op de gevel te dulden, welke tekst blijk geeft van minachting voor Anne Frank, het wereldwijd bekende Anne Frank Huis en voor het dagboek. (-) Ook toevallig passanten waren die avond gedwongen kennis te nemen van de tekst.”

Filmpje is bedoeld om Joden te beledigen

De verdachte is met een laserbeamer en drone vanuit Polen naar Nederland gereden om de projectie te verrichten, daar beelden van te maken en een discriminatoir filmpje van te monteren, om dat ten slotte via sociale media te verspreiden. “Deze uiting kan niet anders dan de strekking hebben Anne Frank – en met haar alle Joden – in een kwaad daglicht te stellen. (-) Het filmpje is bedoeld om Joden te beledigen”, aldus de officier in zijn requisitoir. En het blijft niet bij beledigen: er wordt met de teksten ook aangezet tot haat tegen en discriminatie van Joden.

De officier in zijn requisitoir: “Naast dwang heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan groepsbelediging door onder andere te beweren dat Anne Frank haar dagboek niet zelf heeft geschreven, dat het dus vals of vervalst is en, in het verlengde daarvan, dat de Sjoa eigenlijk niet heeft bestaan. Daarnaast heeft verdachte een onaanvaardbaar, verwerpelijk en walgelijk filmpje over Joden gemaakt, openbaar gemaakt en breed verspreid. De Sjoa is een uitzonderlijk schokkende gebeurtenis geweest in de geschiedenis van de mensheid en heeft nauwelijks te beschrijven leed veroorzaakt bij de slachtoffers en nabestaanden. Het OM neemt verdachte kwalijk dat hij juist degene die dat leed wél zo invoelend heeft beschreven, Anne Frank dus, schoffeert. Met zijn acties heeft verdachte een enorme inbreuk gemaakt op de rechten van alle Joodse mensen en hun eer en waardigheid op afschuwelijke wijze aangetast.”

