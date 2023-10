Molèster dor di muchanan riba baiskel

Riba djadumingu tras di lomba, durante apertura di e festival di Regata den Playa, agentenan a risibí vários keho tokante molèster dor di muchanan riba baiskel.

Último tempu molèster dor di muchanan riba baiskel den sentro di siudat a oumentá. Molèster komo ku nan ta mustra komportashon iresponsabel den tráfiko dor di entre otro kore hòp, kore na grupo grandi mei mei di kaminda, kore sin lus i kore hasi kenshi mei mei di multitut, manera djadumingu tabata e kaso.

KPCN kier enfatisá ku lo atendé di manera estrikto ku e komportashon aki i ku si ta nesesario, lo tuma medidanan ku ta kuadra. Komo ku mayoria biaha ta trata di muchanan menor di edat, KPCN ke hasi un apelashon na mayornan tambe pa papia ku e yu tokante su komportashon i e konsekuensianan ku esaki por trese kuné. Por ehèmpel ku daño na terseronan (material òf persona) ta kastigabel i por tin konsekuensianan finansiero. Pero tambe ku hasiendo esaki ta pone e seguridat di tantu otronan komo di e hóben mes na riesgo.

Bo ta kousa molèster ku bo baiskel, e ora ei ta kita bo baiskel hib’é warda.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Overlast jongeren op de fiets

Op zondag tijdens de opening van de Regatta festival in Playa, kregen agenten verschillende meldingen over overlast door fietsende jongeren.

De laatste tijd is de overlast door jongeren op de fiets in de binnenstad toegenomen. Overlast doordat ze onverantwoordelijk gedrag vertonen in het verkeer door het maken van onder andere wheelies, het fietsen in grote groepen midden op de weg, het fietsen zonder verlichting en het fietsen en kunstjes uithalen tussen een menigte zoals op zondag het geval was.

KPCN wil benadrukken dat dit gedrag streng zal worden aangepakt en dat indien nodig, passende maatregelen worden genomen. Omdat het meestal gaat om minderjarigen verzoekt KPCN ook vriendelijk aan ouders om met hun kinderen te praten over hun gedrag en de gevolgen hiervan. Bijvoorbeeld, dat schade aan derden (materieel en persoonlijk) strafbaar is en dat het financieel ook gevolgen heeft. Maar ook dat hierdoor de veiligheid van anderen en van de jongere zelf hier op het spel staan.

Verzorg je overlast met je fiets, dan wordt de fiets in bewaring genomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket