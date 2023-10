Notisia di polis di djabièrnè 13 di òktober te ku djaluna 16 di òktober 2023 / Politieberichten van vrijdag 13 oktober tot en met maandag 16 oktober 2023

Notisia di polis di djabièrnè 13 di òktober te ku djaluna 16 di òktober 2023

Ladronisia for di outo

Riba djaluna 16 di òktober a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na Kaya Prinsès Marie. Den oranan di atardi riba djabièrnè 13 di òktober, deskonosínan a bai ku un tas maron di marka Louis Vuitton ku entre otro un pòtmòni, pasport i karchi di banko for di den e outo. E outo no tabata na lòk. Ta investigando e kaso.

Riba djabièrnè 13 di òktober a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na Kaya Gloria. Entre 6.25 or di mainta i 2 or di atardi riba djabièrnè 13 di òktober, deskonosínan a habri e tapa di mashin di e outo i a bai ku e bateria di e outo. Ta investigando e kaso.

Outo na kandela

Riba djadumingu 15 di òktober, alrededor di 7.45 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un outo na kandela riba Kaya Grandi. Polis a sera e kaya pa asina brantwer por a ehekutá su trabou. A logra paga e kandela i no tabatin herido. Brantwer a kondusí un investigashon i a resultá ku un korto sirkuito a okashoná e kandela ku a inisiá bou di e outo.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Alrededor di 4 or di mardugá riba djadumingu 15 di òktober, a detené un hòmber di inisial I.G.G. di 43 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia i a trata na kore bai. Na yegada di e patruya, a konstatá ku e sospechoso tabata papia ku lenga pisá, e tabatin wowo kòrá, e no por a para riba su pianan i su aliento tabata hole alkohòl. Pa e motibu aki a detené e sospechoso. Despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e no por a mustra un reibeweis bálido tampoko. Pa esaki el a haña un prosèsferbal i a bai kuné warda di polis pa un análisis di rosea. A konfiská e vehíkulo i bai warda di polis kuné.

Den oranan di anochi riba djasabra 14 di òktober, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante shofùr di un pikòp ku probablemente ta manehando su vehíkulo bou di influensia. E shofùr tabata kore slengu riba Kaya Dr. Jose G. Hernandez i a hera alkansá algun persona. Un siudadano ku tabata na e sitio a bai su tras i a logra para e vehíkulo na altura di Kaya Eva. E siudadano a logra paga e vehíkulo wardando riba polis. Na yegada di e patruya a konstatá ku un holó fuerte di alkohòl tabata sali for di aliento di e sospechoso. E tabata papia ku lenga pisá, e tabatin wowo kòrá i e no por a para riba su pianan. A hasi un tèst di supla kuné i en konekshon ku e resultado, a detené e sospechoso di inisial J.Y.J.S. di 21 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. A hib’é warda di polis pa un análisis di rosea i a konsekuensia di e resultado a konfiská su reibeweis. A konfiská e vehíkulo hiba warda di polis.

Hòmber detené

Alrededor di 10.40 or di anochi riba djabièrnè 13 di òktober a drenta notifikashon tokante un hòmber ku tabata bou di influensia i tabata sòru pa intrankilidat den públiko durante un aktividat públiko na Plaza Reina Wilhelmina. Segun presentenan, e hòmber a dal un otro hòmber algun ratu promé. Na momentu ku polis a aserká e hòmber di inisial R.R.J. di 29 aña di edat, e tabata mustra komportashon agresivo i tabata zuai man den direkshon di e otro hòmber. E tabatin wowo kòrá, e no por a para riba su pianan i e tabata papia ku lenga pisá. Na momentu ku e agentenan a pidié pa papia kuné tokante su komportashon, el a nenga esaki. E agentenan a tene na su man i a bai kuné na un sitio alehá. Ora a atendé kuné tokante su komportashon, el a kuminsá hasi difísil kontra di e agentenan, zuai man i purba kore bai. E agentenan a tene i aki el a kuminsá menasá i insultá e agentenan. A pasa over mesora pa su detenshon, pa kua el a duna resistensia. A detené pa buracheria públiko i pa resistí kontra di su detenshon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 13 oktober tot en met maandag 16 oktober 2023

Diefstal vanuit auto

Op maandag 16 oktober werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die op de Kaya Prinses Marie geparkeerd stond. In de middaguren op vrijdag 13 oktober, hebben onbekenden een bruine tas van het merk Louis Vuitton met onder andere een portemonnee, een paspoort en een bankpas uit de auto meegenomen. De auto was niet op slot. De zaak wordt onderzocht.

Op vrijdag 13 oktober werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die aan de Kaya Gloria geparkeerd stond. Tussen 6:25 uur en 14:00 hebben onbekenden de auto batterij vanonder de motorkap meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Auto in brand

Op zondag 15 oktober, rond 19:45 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een auto in brand op de Kaya Grandi. De weg was door de politie tijdelijk afgesloten zodat de brandweer hun werkzaamheden konden verrichten. De brandweer bluste de brand en er raakte niemand gewond. Na een onderzoek verricht door de brandweer bleek dat de brand die van onder de auto begon, door een kortsluiting was ontstaan.

Aanhouding rijden onder invloed

Op zondag 15 oktober, rond 04:00 uur, werd een 43-jarige man met initialen I.G.G. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia en probeerde hierna weg te rijden. Bij aankomst van de patrouille, kon waargenomen worden dat de verdachte met een dubbele tong sprak, hij had bloed doorlopende ogen, hij was onvast ter been en zijn adem rook naar alcohol. Hierdoor werd de verdachte aangehouden. Bij nader controle bleek hij ook geen geldig rijbewijs te hebben. Hij kreeg een bekeuring hiervoor en werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Het voertuig werd in beslag genomen en naar het politiebureau gebracht.

In de avonduren op zaterdag 14 oktober, kreeg de centrale meldkamer melding over een bestuurder van een pick-up die vermoedelijk onder invloed aan het rijden was. De bestuurder reed slingerend op de Kaya Dr. Jose G. Hernandez en had een aantal personen bijna aangereden. Het lukte een burger die ter plekke was en achter hem aanging, om het voertuig tot stilstand te brengen ter hoogte van de Kaya Eva. Het lukte de burger om de auto uit te zetten in afwachting van de politie. Bij aankomst van de patrouille kon een sterke geur van alcohol uit de adem van de verdachte waargenomen worden. Hij sprak met een dubbele tong, hij had bloed doorlopende ogen en was onvast ter been. Er werd een blaastest bij hem afgenomen en naar aanleiding van het resultaat hiervan, werd de 21-jarige man met initialen J.Y.J.S. aangehouden voor het rijden onder invloed. Hij werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse en naar aanleiding van het resultaat hiervan werd zijn rijbewijs in beslag genomen. Het voertuig werd ook in beslag genomen en naar het politiebureau gebracht.

Man aangehouden

Rond 22:40 uur op vrijdag 13 oktober werd melding gemaakt over een man die zwaar onder invloed was en die voor onrust zorgde in het publiek tijdens een publieke evenement aan de Plaza Reina Wilhelmina. Volgens de omstanders had hij kort daarvoor een andere man geslagen. Op het moment dat de 29-jarige man met initialen R.R.J. door de agenten werd benaderd, toonde hij agressief gedrag en zwaaide met zijn handen naar een andere man. Hij had bloeddoorlopen ogen, hij was onvast ter been en sprak met een dubbele tong. Op het moment dat de agenten hem hadden gevraagd om over zijn gedrag te praten, weigerde hij. De agenten hadden hem bij zijn handen vast gehouden en namen hem mee naar een rustige plek. Toen hij over zijn gedrag werd aangesproken begon hij moeilijk te doen tegen de agenten, zwaaide wild met zijn handen en probeerde weg te rennen. De agenten pakten hem hierop beet waarna hij de agenten begon te bedreigen en beledigen. Er werd direct overgegaan naar zijn aanhouding waartegen hij zich begon te verzetten. Hij werd aangehouden voor openbare dronkenschap en voor het zich verzetten tegen zijn aanhouding.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

