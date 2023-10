Minister Charles Cooper

Anja pasá 2022 tambe Gobièrnu a pone mesun kantidat di sèn pa e projekto di Pasku Fiesta di Lus. Dòrnando nos sentro di suidat tresiendo ambiente di lus i ambiente di fin di aña pa pueblo di Kòrsou.

Kiko a pasa ku dos Parlamentario (un di koalishon i un di oposishon) anja pasá nan no a kuestioná esaki. Dikon awor ta kuestioná esaki riba argumentunan sin base ?

Si bo ke sali pa esnan ku no tin awa i koriente i no tin kuminda, tin un otro minister den gobernashon aki ku ta responsabel pa esaki. Aserká e ku bo preokupashon i preguntanan. Of aserká esun ku Aqualectra ta kai bou di dje.

