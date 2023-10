Notisia di polis di djaluna 16 di òktober te ku djárason 18 di òktober 2023 / Politieberichten van maandag 16 oktober tot en met woensdag 18 oktober 2023

Notisia di polis di djaluna 16 di òktober te ku djárason 18 di òktober 2023

Entrada hudisial ku detenshon

Den oranan trempan di anochi riba djamars 17 di òktober, a tene un entrada hudisial na un kas na Kaya Alkmaar den e bario di Hato. E entrada hudisial tabata den kuadro di violashon di Lei di Opio BES. Durante di e entrada hudisial a hasi tres detenshon, un hòmber di inisial T.X.T. di 27 aña di edat, un hòmber di inisial S.J.D. di 30 aña di edat i un muhé di inisial A.R. di 20 aña di edat. Durante di e entrada hudisial a konfiská un kantidat di mata paresido na mariwana, plaka efektivo, dos vehíkulo, un ‘Seadoo’ i algun artíkulo importante pa e investigashon. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

A haña kurpa sin bida den kas

Alrededor di 10.20 or di mainta riba djamars 17 di òktober, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku mester a haña un persona ku no tabata duna señal di bida den un kas situá na Kaya Commerce. Dòkter ku a bin na e sitio a konstatá un morto natural. Ta trata di un hòmber di inisial J.M.M., nasé riba 10 di desèmber 1953.

Aksidente ku 3 vehíkulo enbolbí

Riba djaluna 16 di òktober, alrededor di 11.15 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un aksidente entre 3 vehíkulo na altura di Kaya Korona i Kaya Neerlandia. Outo 1 tabata kore direkshon di Antriol riba Kaya Korona. Outo 2 tabata bini for di direkshon kontrario, direkshon Playa. Shofùr di outo 1 a deklará ku su brek di outo a faya i e no por a para e vehíkulo. El a trata na evitá un aksidente dor di lora na su man robes i subi Kaya Neerlandia. Nèt na e momentu ei outo 2 tabata aserkando i a dal den banda di outo 1. Finalmente outo 1 a bai dal frontal den outo 3 ku tabata aserkando Kaya Korona via Kaya Neerlandia. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko ku un di e shofùrnan na e sitio mes. Shofùr di outo 2 a haña un but pa motibu ku e no por a mustra un reibeweis bálido.

Ladronisia di bùmper i plachi di number

Riba djadumingu 15 di òktober a drenta keho di ladronisia di un bùmper di dilanti di un outo ku tabata stashoná na Kaya Proud. Entre 5.30 or di atardi riba djasabra 14 di òktober i 7.20 or di mainta riba djadumingu 15 di òktober, deskonosínan a lòs e bùmper i a bai kuné. Na e bùmper tabatin un plachi di number pegá ku tambe a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Ladronisia di baiskel

Riba djárason 11 di òktober a drenta keho di ladronisia di un baiskel di marka Specialized tipo Rockhopper koló kòrá ku blanku. Entre 9 or di anochi i 10.30 or di anochi riba djamars 10 di òktober, deskonosínan a bai ku e baiskel ku tabata stashoná na lòk huntu ku algun baiskel mas na Kaya Pedro Luis Brion. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 16 oktober tot en met woensdag 18 oktober 2023

Huiszoeking met aanhouding

In de vroege avonduren op dinsdag 17 oktober, vond een huiszoeking plaats in een woning aan de Kaya Alkmaar in Hato. De huiszoeking was in het kader van de Opiumwet BES. Tijdens de huiszoeking werden drie aanhoudingen verricht, een 27-jarige man met initialen T.X.T., een 30-jarige man met initialen S.J.D. en een 20-jarige vrouw met initialen A.R. Er werd een hoeveelheid vermoedelijk op marihuana lijkende kruiden, contant geld, twee voertuig, één ‘Seadoo’ en een aantal artikelen die belangrijk zijn voor het onderzoek in beslag genomen tijdens de huiszoeking. Onderzoek in deze zaak loopt.

Levenloos persoon aangetroffen

Omstreeks 10:20 uur op dinsdag 17 oktober, kreeg de centrale meldkamer melding dat er een persoon die geen teken van leven gaf, werd aangetroffen in een woning aan de Kaya Commerce. De schouwarts die ter plekke kwam constateerde een natuurlijke dood. Het betreft een man met initialen J.M.M., geboren op 10 december 1953.

Aanrijding met 3 voertuigen

Op maandag 16 oktober, rond 11:15 uur, kreeg de centrale meldkamer een melding over een aanrijding tussen drie voertuigen ter hoogte van de Kaya Korona en de Kaya Neerlandia. Auto 1 reed richting Antriol op de Kaya Korona. Auto 2 kwam uit tegenovergestelde richting en reed richting Playa. De bestuurder van auto 1 verklaarde dat hij problemen kreeg met de remmen van de auto waardoor hij de auto niet kon stoppen. Hij probeerde een ongeluk te voorkomen door aan zijn linkerhand te ontwijken en ging de Kaya Neerlandia op. Precies op dat moment kwam auto 2 aan en reed auto 1 aan de zijkant aan. Vervolgens reed auto 1 frontaal tegen auto 3 aan, die op de Kaya Neerlandia richting de Kaya Korona reed. De bestuurder van één van de auto’s werd door het ambulance personeel ter plekke gecheckt. De bestuurder van auto 2 werd bekeurd omdat hij geen geldige rijbewijs kon tonen.

Diefstal van bumper en kentekenplaat

Op zondag 15 oktober werd aangifte gedaan over diefstal van een voorbumper van een auto die aan de Kaya Proud geparkeerd stond. Tussen 17:30 uur op zaterdag 14 oktober en 07:20 uur op zondag 15 oktober hebben onbekenden de voorbumper losgemaakt en meegenomen. Aan de voorbumper zat een kentekenplaat vast die ook werd meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal van fiets

Op woensdag 11 oktober werd aangifte gedaan van diefstal van een rood- witte fiets van het merk Specialized, type Rockhopper. De fiets stond op slot samen met een aantal fietsen aan de Kaya Pedro Luis Brion en werd tussen 21:00 uur en 22:30 uur door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

