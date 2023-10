1300 kilo cocaïne verstopt in een container met hout

In de Rotterdamse haven is vandaag maar liefst 1300 kilo cocaïne aangetroffen. De verdovende middelen hebben een straatwaarde van zo’n 97 miljoen euro.

De drugs zaten verstopt in een container met hout die werden onderschept door de douane. De container was afkomstig uit Ecuador en is via de haven van Antwerpen naar Rotterdam vervoerd.

Beeld: Openbaar Ministerie

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen Zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.

