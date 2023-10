Notisia di polis di djárason 18 di òktober te ku djabièrnè 20 di òktober 2023 // Politieberichten van woensdag 18 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2023

Notisia di polis di djárason 18 di òktober te ku djabièrnè 20 di òktober 2023

Detenshon pa ladronisia i malversashon

Riba djaweps 19 di òktober, alrededor di 10.15 or di anochi a detené un hòmber di inisial J.I.W. di 37 aña di edat na Kaya Sioux pa ladronisia i malversashon. Den oranan lat di anochi riba djasabra 14 di òktober, e sospechoso a bai ku un ‘loader’ sin outorisashon for di un tereno na Kaya Sirena. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa maltrato ku arma

Riba djaweps 19 di òktober, alrededor di 9.30 or di anochi a detené un mucha hòmber di inisial C.C.D. di 14 aña di edat na Kaya Karpitan pa maltrato i maltrato ku un arma. E sospechoso a maltratá un hòmber ku un pipa di heru durante un diskushon. Tambe el a dal un otro hòmber ku moketa. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa maltrato

Den oranan trempan di anochi riba djárason 18 di òktober, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un kaso di maltrato na un kas na Kaminda Mexico. E sospechoso a dal un dama ku moketa na su kara. E víktima pa e motibu aki a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Na momentu ku e patruya a yega na e sitio, e sospechoso tabata mustra un komportashon hopi agresivo i no kier a duna oido na òrdu di polis. A detené e sospechoso, un hòmber di inisial S.V. di 34 aña di edat pa maltrato. Investigashon den e kaso ta sigui.

Aksidente

Riba djárason 18 di òktober, alrededor di 1 or di mèrdia, un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Kaya Grandi. E shofùr di e skuter pa e motibu aki a resultá heridá. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hòspital pa tratamentu médiko. Polis a sera kaya un ratu pa e servisionan konserní por a hasi nan trabou.

Detenshon

Den oranan di atardi riba djamars 10 di òktober Grupo di Tarea Spesial (Groep Bijzondere Opdrachten, GBO) a detené un hòmber di inisial E.A.J.B di 43 aña di edat na Kaya Orinoco. Esaki riba petishon di Ministerio Públiko di Limburg ku a duna òrdu pa detené e sospechoso i ekstradit’é pa Hulanda relashoná ku un kaso di atrako na sèptèmber di e aña aki.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 18 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2023

Aanhouding diefstal en verduistering

Rond 22:15 uur op donderdag 19 oktober werd een 37-jarige man met initialen J.I.W. op de Kaya Sioux aangehouden voor diefstal en verduistering. De verdachte had op zaterdag 14 oktober in de late avonduren een graafwerktuig zonder toestemming vanuit een terrein aan de Kaya Sirena meegenomen. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanhouding mishandeling met een wapen

Op donderdag 19 oktober, rond 21:30 uur, werd een 14-jarige jongeman met initialen C.C.D. aan de Kaya Karpitan aangehouden voor mishandeling en mishandeling met een wapen. De verdachte had tijdens een discussie een man met een ijzer pijp mishandeld. Hij had ook een andere man met zijn vuist geslagen. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanhouding mishandeling

In de vroege avonduren op woensdag 18 oktober, kreeg de centrale meldkamer melding van een mishandeling bij een woning aan de Kaminda Mexico. De verdachte heeft een vrouw met zijn vuist geslagen. Het slachtoffer raakte hierdoor gewond en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd voor medische behandeling. Toen de patrouille arriveerde, toonde de verdachte een heel agressief gedrag en gaf geen gehoor aan de vordering van de politie. De verdachte, een 34-jarige man met initialen S.V. werd aangehouden voor mishandeling. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanrijding

Op woensdag 18 oktober, rond 13:00 uur, vond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de Kaya Grandi. De bestuurder van de scooter is hierdoor gewond geraakt. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De weg werd door de politie even afgezet zodat de diensten hun werkzaamheden konden verrichten.

Aanhouding

In de middaguren op dinsdag 10 oktober werd een 43-jarige man met initialen E.A.J.B. door de Groep Bijzondere Opbrachten (GBO) op de Kaya Orinoco aangehouden. Dit op verzoek van de Parket Openbare Ministerie Limburg die een bevel gaf voor aanhouding van de verdachte en naar Nederland uitgeleverd worden in verband met een overval in september van deze jaar.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket