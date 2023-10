Verbinding van Talent en Industrie: SpeedNet Netwerkevenement aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez, georganiseerd door derdejaarsstudenten van het programma International Hospitality & Tourism Management

Op 18 oktober 2023 organiseerden de derdejaarsstudenten van het programma International Hospitality & Tourism Management aan de UoC een dynamisch netwerkevenement genaamd SpeedNet, waarbij toonaangevende spelers uit de industrie en enthousiaste studenten samenkwamen. Deelnemende bedrijven, waaronder Marriott Beach Resort, Courtyard by Marriott, CITI, FBTT, TMC, TUI, Renaissance, Curaçao Hospitality and Tourism Training Centre (CHTTC), Chobolobo, Toucan Beach en Lions Dive Resort, gingen in interactie met ongeveer veertig studenten om de kloof tussen de academische wereld en de bloeiende hospitality- en toerismesector te overbruggen.

SpeedNet was een uniek evenement dat de vorm aannam van “speeddaten”, waar getalenteerde studenten de kans kregen om in contact te komen met vertegenwoordigers van toonaangevende bedrijven. Het belangrijkste doel van het evenement was om betekenisvolle interacties tussen studenten en professionals uit de industrie te faciliteren, zodat ze waardevolle inzichten konden opdoen en een voorproefje konden krijgen van hun toekomstige stages of carrièreperspectieven.

De derdejaarsstudenten van het programma International Hospitality & Tourism Management organiseerden SpeedNet in de hoop dat het een aanzienlijke impact zou hebben op de studenten en hen netwerkkansen, branchekennis en potentiële stage- of arbeidsplaatsen zou bieden. Het evenement stond open voor bedrijven die bereid waren studenten stagekansen aan te bieden, waardoor hun onderwijservaring werd verrijkt.

Belangrijke hoogtepunten van het evenement waren:

Netwerkmogelijkheden : SpeedNet bood een onschatbaar platform voor onze studenten om hun talenten te tonen en een blijvende indruk te maken. Ze hadden de kans om in contact te komen met professionals uit de industrie en zich effectief te presenteren als mogelijke toekomstige aanwinsten. Deze kans stelde hen in staat om niet alleen inzicht in de branche te krijgen, maar ook connecties te leggen die de weg kunnen effenen voor hun toekomstige stages of carrières;

Talentontdekking : bedrijven hadden de kans om potentiële toekomstige werknemers te identificeren die goed zijn uitgerust met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om uit te blinken in de hospitality- en toerismesector, en om kandidaat-stagiaires te ontdekken die graag praktijkervaring willen opdoen.

Versterk uw Merk: deelnemende bedrijven presenteerden hun merk als belangrijke spelers in de branche en vergrootten het bewustzijn onder studenten over hun spannende stagekansen.

Deelname aan SpeedNet was niet alleen een investering in de toekomst van deze bedrijven, maar ook een aanzienlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van

aspirant-professionals in het veld van hospitality en toerisme. Door studenten waardevolle kansen en inzichten te bieden, speelden deze organisaties een cruciale rol bij het vormgeven van de volgende generatie talent in de branche.

