OM legt geldboetes op voor stelen en in brand steken regenboogvlag Wageningen

Het Openbaar Ministerie heeft geldboetes opgelegd aan twee mannen voor het stelen en in brand steken van een regenboogvlag. In de nacht van 15 op 16 april dit jaar nam één van hen de vlag weg die voor het Wageningse gemeentehuis hing. Op camerabeelden was te zien dat twee mannen de regenboogvlag vervolgens even verderop in een steegje aan de markt van Wageningen in brand staken.

Op zaterdag 15 april verving de gemeente Wageningen bij de ingang van het gemeentehuis de Oekraïense vlag voor die van de regenboogvlag. Nog datzelfde weekend verdween de vlag. Daarvan deed de gemeente aangifte bij de politie.

Op camerabeelden was te zien hoe twee jongens in het steegje bij een vuurtje van kranten en een vlag stonden. De politie deed eind juni een oproep op sociale media aan de mannen om zich te melden, met daarbij een geblurde foto. Als ze zich niet zouden melden, dan zouden de verdachten op een later moment herkenbaar in beeld worden gebracht.

Daarop meldden de twee mannen, een 23-jarige man uit Rhenen en een 22-jarige man uit Wageningen, zich bij de politie. Ze zijn verhoord en hebben bekend de regenboogvlag in brand te hebben gestoken.

Het in brand steken van een regenboogvlag wordt als discriminatoir beschouwd.

De zaak is afgedaan via een OM-strafbeschikking. Beide personen hebben de opgelegde geldboetes inmiddels betaald, waarmee de zaak onherroepelijk is. Over de hoogte van de boetes doet het OM geen mededelingen.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket