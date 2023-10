Taakstraf en contactverbod geëist tegen 70-jarige verdachte die burgemeesters lastigviel

“Hier gaat het om grenzen die fors zijn overschreden. De rol van de bezorgde burger, die verdachte zichzelf toedicht, is feitelijk een vermomming om de meest vreselijke verdachtmakingen en verwensingen te ventileren.” De officier van justitie liet er geen twijfel over bestaan, gistermiddag in de rechtszaal in Arnhem. Hij eiste een werkstraf van 200 uur, met daarbij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand voor opruiing, belediging, stalking en het aantasten van iemands goede naam. Vooral de burgemeesters van Arnhem en Bronckhorst moesten het ontgelden. Verdachte beschuldigde hen onder andere van ‘misdaden tegen de menselijkheid’.

De verdachte bekent alle genoemde berichten op social media geplaatst te hebben, maar ontkent dat hij dit als bedreiging of laster heeft bedoeld. De officier maakte korte metten met die ontkenning: “Juridisch snijdt dat geen hout. Verdachte kiest bewust bewoordingen die direct aanvallend zijn en kiest bewust een platform met een groot bereik. Gezien de verwijtende en beledigende uitlatingen en de beschuldigingen waarvan hem bekend is dat die niet waar zijn, moet dit lastigvallen worden gezien als wederrechtelijk en strafbaar.”

Over een periode van een jaar zijn burgemeesters maar ook andere medewerkers, lastiggevallen door verdachte. Naar een van de burgemeesters die aangifte deed, stuurde hij niet minder dan 344 brieven, waaronder naar haar woonadres. Ook bevond verdachte zich meerdere keren bij haar huis. Volgens het Openbaar Ministerie heeft verdachte stelselmatig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de aangeefster. Zogeheten stopbrieven van de politie heeft verdachte tot viermaal toe genegeerd.

De officier: “Laat ik glashelder zijn zodat dit goed tussen de oren zit: verdachte moet verboden worden de komende 5 jaar in de buurt van het privéadres van aangeefster te komen of contact met haar, direct en indirect, op te nemen. Elke keer dat verdachte tegen dit verbod in gaat, moet hij direct een week de gevangenis in. Uitzonderingen zijn niet mogelijk.”

Verdachte is dwingend en veeleisend volgens de officier. “Dit heeft niets van doen met het voeren van een democratisch debat, waar altijd ruimte voor moet zijn. Dit is eerder het gijzelen van het democratisch debat omdat er tijd noch energie overblijft voor belangrijke zaken. Een taakstraf waarbij verdachte zijn krachten zal moeten inzetten voor werk ten algemene nutte is hier zeer op zijn plaats.”

