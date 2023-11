Akshon di rùim òp di e departamentu di ‘Ketenbeslag’ di KPCN / Opruimactie afdeling Ketenbeslag van het KPCN

Akshon di rùim òp di e departamentu di ‘Ketenbeslag’ di KPCN

E departamentu di ‘Ketenbeslag’ di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense na Boneiru ta bai tene un akshon di rùim òp riba djaweps 30 do novèmber 2023. E posibilidat ta eksistí ku relashoná ku esaki lo destruí vehíkulonan.

Ta trata aki di vehíkulonan pa kua tin un desishon di hues pa destruí e vehíkulo òf pa saka esaki for di tráfiko.

Doño di algun vehíkulo konfiská no ta konosí. Pa e motibu aki KPCN ta hasi un yamada na un i tur di kua a konfiská òf a hiba vehíkulo warda di polis pa mèldu nan mes via meil ketenbeslag@politiecn.com òf durante ora di ofisina via number di telefòn (+599) 715 8087 pa traha un sita pa buska e vehíkulo.

Komo doño bo mester mèldu bo mes ku un prueba di propiedat i bo mester kumpli ku e lei i reglanan pa ku uzo di e vehíkulo. Por pensa riba por ehèmpel un reibeweis bálido i un prueba di seguro. Tur vehíkulo ku no a bin buska riba 28 di novèmber ainda, lo destruí durante e akshon di limpiesa di 30 di novèmber 2023.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Opruimactie afdeling Ketenbeslag van het KPCN

De afdeling Ketenbeslag van het Korps Politie Caribisch Nederland op Bonaire gaat op donderdag 30 november 2023 een opruimactie organiseren. De mogelijkheid bestaat dat er naar aanleiding hiervan voertuigen zullen worden vernietigd.

Het gaat dan om voertuigen waarvoor een rechterlijke beslissing tot vernietiging bestaat en/of die onttrokken moeten worden aan het verkeer.

Van enkele in beslag genomen voertuigen zijn de eigenaren niet bekend. Om die reden roept het KPCN eenieder op waarvan voertuigen in beslag of in bewaring zijn genomen, om zich te melden of via mail via ketenbeslag@politiecn.com of tijdens kantooruren via het telefoonnummer (+599) 715 8087 om een afspraak te maken om het voertuig op te halen.

Als eigenaar dient u zich te melden met een eigendomsbewijs en dient u te voldoen aan alle wetten en regels omtrent het gebruik van uw voertuig. Denk hierbij aan een geldig rijbewijs en bewijs van verzekering. Alle voertuigen die op dinsdag 28 november 2023 nog niet zijn opgehaald, worden in de schoonmaak van donderdag 30 november 2023 vernietigd.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

