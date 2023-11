Notisia di polis di djárason 1 di novèmber te ku djabièrnè 3 di novèmber 2023 / Politieberichten van woensdag 25 oktober tot en met vrijdag 3 november 2023

Notisia di polis di djárason 1 di novèmber te ku djabièrnè 3 di novèmber 2023

Kòntròl di tráfiko

Riba djaweps 2 di novèmber entre 9 or di mainta i 12 or di mèrdia, agentenan di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) huntu ku e klas nobo di aspirantenan di polis, a tene un kòntròl di tráfiko dirigí riba kòntròl di reibeweis i prueba di seguro bálido. E aspirantenan di polis a forma parti di e kòntròl pa e promé periodo di stazje pa e modulo di aktuashon preventivo i komunikashon ku komunidat. E kòntròl di tráfiko a tuma lugá riba Kaya Korona. Durante di e kòntròl a kontrolá 99 vehíkulo di kua 5 shofùr a haña un but. Loke si tabata positivo ta e echo ku mayoria shofùr tabatin na dokumentunan na òrdu.

E butnan tabata pa lo siguiente:

2x pa manehá sin reibeweis bálido;

3x pa manehá sin seguro bálido;

2x pa manehá sin faha di seguridat bistí

KPCN lo kontinuá ku e tipo di kòntròlnan aki na diferente parti di nos isla i ta atvertí tur outomobilista pa e dokumentunan nesesario, ta na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

A bai ku bròmer

Riba djárason 1 di novèmber, alrededor di 12.30 or di mèrdia un patruya a spòt shofùr di un bròmer ku tabata res su motor i pone ‘fever’ na altura di Kaya Kanari. E shofùr tampoko no tabatin un hèlm bistí. Pa e motibu aki a para e shofùr pa un kòntròl. Durante e kòntròl, e shofùr tabatin e dokumentonan konserní na òrdu. A bai ku e bròmer warda di polis pa motibu di e komportashon di manehá di e shofùr.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 1 november tot en met vrijdag 3 november 2023

Verkeerscontrole

Op donderdag 2 november, tussen 9:00 uur en 12:00 uur, hebben agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) samen met de nieuwe aspiranten klas, een verkeerscontrole gehouden gericht op geldig rijbewijs en verzekering. De aspiranten van politie hadden aan de controle deelgenomen voor hun eerste stage periode voor de module preventief optreden en communicatie met de gemeenschap. De controle vond plaats op de Kaya Korona. Tijdens deze controle zijn 99 voertuigen gecontroleerd waarvan 5 bestuurder werden bekeurd. Wat wel positief was, was dat veel bestuurders wel hun bescheiden op orde hadden.

De bekeuringen waren voor de volgende overtredingen:

2x voor het rijden zonder geldig rijbewijs

3x voor het rijden zonder geldige verzekering

2x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om

Het KPCN zal op verschillende locaties op het eiland controles blijven uitvoeren en waarschuwt automobilisten om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Brommer in bewaring genomen

Op woensdag 1 november, rond 12:30 uur, werd een bestuurder van een brommer op de Kaya Kanari gespot toen een hoge toerentaal geluid uit de brommer kwam en hij aan het feveren was. De bestuurder had ook geen helm op. Hierdoor werd de bestuurder gestopt voor een controle. Tijdens de controle, bleek de bestuurder alle benodigde documenten in orde te hebben. De brommer werd in bewaring genomen en naar het politiebureau gebracht als gevolg zijn rijgedrag.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

