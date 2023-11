Notisia di polis di djaluna 6 di novèmber te ku djárason 8 di novèmber 2023 / Politieberichten van maandag 6 november tot en met woensdag 8 november 2023

Notisia di polis di djaluna 6 di novèmber te ku djárason 8 di novèmber 2023

Detenshon pa maltrato

Riba djamars 7 di novèmber, alrededor di 12 or di mèrdia, a detené un hòmber di inisial L.R.P. di 47 aña di edat na Sabadeco Terrace pa maltrato. Riba 31 di òktober, e sospechoso a maltratá un dama durante un diskushon ku a surgi na momentu ku nan tabata move den un outo riba Kaya Essequibo. Despues di su akto, el a bandoná e sitio. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Detenshon pa violashon Lei di Opio i Lei di Arma

Den oranan di atardi riba djaluna 6 di novèmber, personal di Wardakosta, Koninklijke Marechaussee i Douane a tene un kòntròl riba un boto na altura di waf di piskadó na Kaya J.N.E. Craane. Motibu di e kòntròl tabata ku e boto a kaba yega for di Kòrsou ku 5 tripulante abordo pero esaki no a ‘klaar in’ promé ku a mará na e waf menshoná. Durante e kòntròl, a konstatá un moveshon sospechoso na momentu ku un di e personanan ku tabata bordo di e boto a kana bai na un outo i regresá. Despues e outo a kore bai. Mesora Wardakosta a informá polis tokante e outo aki. Algun ratu despues, un patruya a spòt e outo sospechoso riba Kaya Neerlandia i duna e shofùr òrdu pa para. Durante kòntròl den e vehíkulo a haña i konfiská un saku ku supstansianan probablemente narkótiko, un mashin di pisa, dos ‘balaklava’ i un arma blanku. Tambe a konfiská e outo pa mas investigashon. A bai ku e shofùr warda di polis i a detené e sospechoso ku a kaba yega ku e boto for di Kòrsou, un hòmber di inisial A.C.W. di 25 aña di edat pa violashon di Lei di Opio BES i pa Violashon di Lei di Arma BES. Ta investigando e kaso.

Aksidente

Riba djaluna 6 di novèmber, alrededor di 10 or di mainta, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaya Korona. Pa motibunan ainda deskonosí, un pikòp i un vèn a dal den otro. Pasahero di e pikòp a resultá levemente heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Ambos partido tabatin e dokumentonan nesesario na òrdu.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 6 november tot en met woensdag 8 november 2023

Aanhouding voor mishandeling

Op dinsdag 7 november, rond 12:00 uur, werd een 47-jarige man met initialen L.R.P. aangehouden in Sabadeco Terrace voor mishandeling. De verdachte had een vrouw tijdens een woordenwisseling in een auto op de Kaya Essequibo mishandeld. Na zijn handeling, liep hij weg. Onderzoek in deze zaak loopt.

Aanhouding voor overtreding Opiumwet en Wapenwet

In de middaguren op woensdag 6 november, hebben medewerkers van de Kustwacht, de Koninklijke Marechaussee en de Douane een controle aan boord van een boot gehouden ter hoogte van de vissers pier aan de Kaya J.N.E. Craane. Aanleiding van de controle was dat de boot, met 5 bemanningsleden aan boord, afkomstig uit Curaçao zonder in te klaren bij voorgenoemde pier aanmeerde. Tijdens de controle, werd een verdachte situatie waargenomen toen één van de personen die aan boord van de boot was, heen en weer naar een auto liep waarna de auto wegreed. De Kustwacht informeerde de politie direct over de betreffende auto. Iets later, werd de verdachte auto door een patrouille op de Kaya Neerlandia gespot waarbij de bestuurder gevorderd werd om te stoppen. Tijdens het doorzoeken van het voertuig werd een zak met vermoedelijk verdovende middelen, een weegschaal, twee bivakmuts en een wapen aangetroffen en in beslag genomen. De auto werd ook in beslag genomen voor verder onderzoek. De bestuurder van de auto werd naar het politiebureau gebracht. Een 25-jarige man met initialen A.C.W. die met de boot uit Curaçao aankwam werd aangehouden voor overtreding van het Opiumwet BES en de Wapenwet BES. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding

Op maandag 6 november, rond 10:00 uur, vond een aanrijding tussen twee voertuigen plaats op de Kaya Korona. Om nog onbekende oorzaak, vond een botsing tussen een pick-up en een bestelwagen plaats. De bijrijder van de pick-up raakte licht gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Beide partijen hadden de benodigde documenten in orde.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

