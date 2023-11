Notisia di polis di djabièrnè 10 di novèmber te ku djaluna 13 di novèmber 2023 / Politieberichten van vrijdag 10 november tot en met maandag 13 november 2023

Notisia di polis di djabièrnè 10 di novèmber te ku djaluna 13 di novèmber 2023

A enkontrá kurpa sin bida

Riba djaluna 13 di novèmber, alrededor di 1.15 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku a enkontrá un persona ku no tabata duna señal di bida den un edifisio situá na Kaya Sabana. Despues di un investigashon, dòkter a konstatá morto natural. Ta trata di un hòmber di inisial P.A. nasé riba 12 di novèmber 1961 na Haiti.

Kòntròl di konsumo di alkohòl planiá

Den oranan di anochi riba djadumingu 12 di novèmber, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un kòntròl di tráfiko dirigí riba konsumo di alkohòl na Kaya Ir Randolph Statius van Eps. Durante di e kòntròl a kontrolá 36 shofùr riba uso di alkohòl ku un tèst di supla. E tèst aki ta mustra si un persona a konsumí mas alkohòl ku lei ta permití si bo ta manehá un vehíkulo. Ta trata di 24 shofùr di outo i 12 shofùr di skuter. Durante e kòntròl, a detené dos (2) persona pa manehá bou di influensia. A hiba nan warda di polis pa un análisis di rosea. Ta trata di un dama di inisial V.G.v.d.S. di 25 aña di edat. El a haña un prohibishon di 1 ora pa manehá. A detené tambe un hòmber di inisial M.S. di 43 aña di edat. El a haña un prohibishon di 3 ora pa manehá. Durante e kòntròl a konfiská un machete i un ‘joint’.

KPCN ke hala atenshon di un i tur pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashon nan peligroso pa bo mes i pa otronan. Kore un vehíkulo bou di influensia di alkohòl ta un delito. Si bo sa ku bo ta bai sali i probablemente lo disidí di bebe mas alkohòl ku e kantidat permití pa manehá, traha sita ku un persona ku por hiba bo kas seif. Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? E ora ei bo por haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, por konfiská bo reibeweis, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon.

Kada shofùr den tráfiko ta responsabel pa nan mes, e okupantenan pero tambe sobrá hendenan rondó di dje. Un persona alertá, ta konta pa dos!

A hiba skuter warda di polis

Riba djasabra 11 di novèmber, alrededor di 4 or di atardi, un patruya a spòt shofùr di un skuter riba Kaya Industria sin un hèlm bistí i e skuter no tabata disponé di un plachi di number. E patruya a duna e shofùr señal pa para usando zonido di sirena i lusnan óptiko (zwaailicht). E shofùr a bira wak i a sigui kore. E patruya a sigui su tras i a nota ku e shofùr a hisa velosidat. Riba Kaya Industria Pariba e patruya a logra blòkia e skuter di forma ku e shofùr por a para e vehíkulo. Durante un kòntròl riba dokumentonan nesesario, e shofùr no por a mustra un reibeweis ni un seguro bálido. A hiba e skuter warda di polis pa ward’é. E doño por bin busk’é despues di por mustra un reibeweis bálido, dokumento di seguro bálido, plachi di number i un hèlm. El a haña un but tambe pa e violashonnan menshoná.

Detenshon

Riba djasabra 11 di novèmber, alrededor di 12 or di mèrdia, a detené un hòmber di inisial R.P.S.E. di 38 aña di edat na un snèk riba Kaya Korona. E sospechoso a hasi su mes kulpabel na diferente violashon. Un patruya a rekonosé i a detené e sospechoso pa maltrato, destrukshon, ladronisia pa medio di kiebro i pa violashon di Lei di Opio BES. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djabièrnè 10 di novèmber, alrededor di 12 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial L.A.O.A. di 57 aña di edat pa manehá bou di influensia. E sospechoso a dal ku su vehíkulo den un kurá riba Kaya Papa Cornes i a trata na kore bai. Un siudadano ku tabata na e sitio a logra blòkia e vehíkulo i a yama polis. Na yegada di patruya a konstatá ku e sospechoso tabata bou di influensia di alkohòl i a hasi un tèst di supla kuné. En konekshon ku e resultado, a detené. Durante un kòntròl riba dokumentonan nesesario, e shofùr no por a mustra un reibeweis bálido pa motibu ku na sèptèmber último, polis a kita su reibeweis pa motibu ku e tabata manehá bou di influensia di alkohòl.

Bo ta manehá tòg miéntras bo reibeweis ta konfiská? Esaki ta un echo kastigabel i bo ta kore riesgo di haña un kastigu di prisòn òf un prolongashon di e konfiskashon di bo reibeweis.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djárason 8 di novèmber i djaluna 13 di novèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

2x pa manehá sin reibeweis bálido;

1x pa manehá sin seguro bálido;

1x pa stashoná robes;

1x pa sende kandela intenshonal (en konekshon ku violashon di Reglamentu di Medioambiente);

1x pa manehá di forma imprudente.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Aksidente

Riba djabièrnè 10 di novèmber, alrededor di 11.30 di mèrdia, un aksidente a tuma lugá den Amboina. Shofùr di un outo a bira malu tras di stür i a dal den kurá di un kas. Pa e motibu aki el a resultá heridá. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 10 november tot en met maandag 13 november 2023

Levenloos lichaam aangetroffen

Op maandag 13 november, rond 13:15 uur, kreeg de centrale meldkamer melding dat er een persoon die geen teken van leven gaf, in een gebouw aan de Kaya Sabana werd aangetroffen. Na een onderzoek verklaarde de schouwarts een natuurlijke dood. Het betreft een man met initialen P.A. geboren in Haïti op 12 november 1961.

Geplande alcoholcontrole

In de avonduren op zondag 12 november, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een verkeerscontrole op de Kaya Ir Randolph Statius van Eps gehouden, gericht op het gebruik van alcohol. Tijdens de controle werden 36 bestuurders gecontroleerd op hun alcoholconsumptie door middel van een blaastest. Deze test geeft aan of de persoon meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol heeft gebruikt om een motorvoertuig te besturen. Het betrof 24 autobestuurders en 12 scooterbestuurders. Tijdens deze controle zijn twee (2) personen aangehouden wegens het rijden onder invloed. Het betreft een 25-jarige vrouw met initialen V.G.v.d.S. Zij kreeg een rijverbod van 1 uur. Een 43-jarige man met initialen M.S. werd ook aangehouden. Hij kreeg een rijverbod van 3 uur kreeg. Tijdens de controle werd een kapmes en een joint in beslag genomen.

Het KPCN wil iedereen erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen als je deelneemt aan het verkeer. Zo voorkom je gevaarlijke situaties voor jezelf en voor anderen. Een voertuig onder invloed van alcohol rijden is een misdrijf. Als je weet dat je tijdens het uitgaan waarschijnlijk meer alcohol gaat nuttigen dan toegestaan voor het besturen van een motorvoertuig, maak een afspraak met een andere persoon die je veilig thuis kan brengen. Rijd je onder invloed van alcohol? Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van jouw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie.

Elke bestuurder is voor zichzelf verantwoordelijk, voor de inzittende maar ook voor de personen eromheen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Scooter in bewaring genomen

Op zaterdag 11 november, rond 16:00 uur, werd een bestuurder van een scooter op de Kaya Industria door een patrouille gespot zonder een helm op. De scooter was ook niet voorzien van een kentekenplaat. Hierdoor gaf de patrouille de bestuurder een teken om te stoppen door middel van geluidssignalen en optische verlichting. De bestuurder keek achterom en reed door. De patrouille ging hem achterna en zag dat de bestuurder zijn snelheid verhoogde. Op de Kaya Industria Pariba lukte het de patrouille de scooter te blokkeren zodat de bestuurder zijn voertuig tot stilstand kon brengen. Tijdens een controle op de benodigde documenten, kon de bestuurder geen geldig rijbewijs en verzekering tonen. De scooter werd naar het politiebureau gebracht en in bewaring genomen. De eigenaar kan zijn scooter terugkrijgen als hij met een geldig rijbewijs, geldige verzekeringsbewijs, kentekenplaat en een helm kan tonen. Hij kreeg ook een bekeuring voor de genoemde overtredingen.

Aanhouding

Op zaterdag 11 november, rond 12:00 uur, werd een 38-jarige man met initialen R.P.S.E. bij een snack op de Kaya Korona aangehouden. De verdachte heeft zichzelf schuldig gemaakt aan verschillende overtredingen. Een patrouille had de verdachte herkent en aangehouden voor mishandeling, vernieling, diefstal door middel van inbraak en overtreding van de Opiumwet BES. Onderzoekt in deze zaak loopt nog.

Aanhouding rijden onder invloed

Op vrijdag 10 november, rond 24:00 uur, werd een 57-jarige man met initialen L.A.O.A. aangehouden voor het rijden onder invloed. De verdachte reed met zijn voertuig tegen een omheining op de Kaya Papa Cornes en probeerde daarna weg te rijden. Het lukte een burger die ter plekke was om het voertuig te blokkeren en de politie te bellen. Bij aankomst van de patrouille kon waargenomen worden dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en werd er een blaastest bij hem afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden. Tijdens een controle op de benodigde documenten kon de bestuurder geen rijbewijs tonen omdat deze afgelopen september door de politie was ingevorderd voor het rijden onder invloed van alcohol.

Rijdt u terwijl uw rijbewijs is ingevorderd? Dit is een strafbaar feit en u loopt het risico op een gevangenisstraf of een verlenging van uw rijverbod.

Verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen woensdag 1 november en maandag 6 november zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

2x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

1x voor het rijden zonder geldige verzekering;

1x voor het fout parkeren;

1x voor het rijden zonder kentekenplaat;

1x voor brandstichting (i.v.m. overtreding Milieuwetgeving);

1x voor het roekeloos rijden.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Aanrijding

Op vrijdag 10 november, rond 11:30 uur, vond een eenzijdige aanrijding plaats in Amboina. Bestuurder van een auto werd ziek achter het stuur en reed tegen een omheining van een woning. Hierdoor raakte hij gewond. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

