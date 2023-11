Man die door OM verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van zijn vader ontoerekeningsvatbaar

Het OM heeft vandaag TBS met dwangverpleging geëist tegen een 37-jarige man uit Amstelveen die wordt verdacht van zware mishandeling van zijn vader in januari van dit jaar. De 71-jarige vader die ernstig gewond naar het ziekenhuis werd gebracht, overleed 18 dagen later aan zijn verwondingen.

Op 8 januari 2023 werd de politie gealarmeerd vanwege een melding over een vechtpartij waarbij een persoon mogelijk onwel was geworden. Bij aankomst in een woning in Amstelveen troffen zij een ernstig gewonde man aan. In de woning was ook een 37-jarige man uit Amstelveen aanwezig, die volgens de politie verward overkwam. Gezien de aanwijzingen dat er in de woning gevochten was en de vader van de 37-jarige man het slachtoffer leek te zijn, werd de Amstelvener als verdachte aangehouden.

Vage verklaringen

De politie heeft veel moeite moeten doen om hem te horen, omdat hij vanaf het begin tekenen van ernstige verwardheid toonde. De verdachte zei keer op keer dat hij zich niet goed kon herinneren wat er precies was gebeurd. De officier van justitie: “Hoewel het mogelijk is dat hij daadwerkelijk niet kan reproduceren wat er is gebeurd moet er ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat hij er bewust voor kiest om vaag te blijven.” Het is volgens het OM lastig om de verklaringen te duiden en vast te stellen wat de oorzaak is van de verwarring en het gebrek aan herinnering.

De enige constante factor met betrekking tot de beschuldiging blijft dat hij zich alleen herinnert dat hij met zijn vader heeft ‘gestoeid’. Verder staat vast dat zowel de verdachte als zijn vader als enige personen aanwezig waren in de woning kort na de melding en gedurende de avond en nacht ervoor.

Kans op herhaling

Uit onderzoek door een psycholoog en psychiater blijkt dat de verdachte lijdt aan een bipolaire stoornis en een stoornis heeft in alcoholgebruik. De twee deskundigen zijn het erover eens dat het feit waarvan de Amstelvener wordt beschuldigd hem niet kan worden toegerekend vanwege deze stoornissen.

De verdachte verkeerde volgens de gedragsdeskundigen ten tijde van het delict aan een manische staat waarbij alcohol hem agressief ontremd kon maken. Dit gedrag was eerder al voorgekomen tijdens eerdere manische periodes. Daarnaast is geconstateerd dat het gevaar op herhaling zonder passende behandeling dermate hoog is. Het OM heeft de rechtbank daarom om ontslag van rechtsvervolging gevraagd en TBS met dwangverpleging geëist.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.