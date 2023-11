Notisia di polis di djárason 15 di novèmber te ku djabièrnè 17 di novèmber 2023 / Politieberichten van woensdag 15 november tot en met 17 november 2023

Notisia di polis di djárason 15 di novèmber te ku djabièrnè 17 di novèmber 2023

Ladronisia den kas

Riba djaweps 16 di novèmber a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Gepi. Entre 7.30 or di mainta i 5.15 or di atardi, deskonosínan a kibra drenta i a bai ku entre otro un tas koló pretu ku diferente renchi di orea di plata i oro, diferente kadena di plata di entre otro e marka Pandora, un oloshi di plata, un armbant di plata di e marka Pandora, sèn efektivo i un yabi di outo di e marka Chevrolet. Ta investigando e kaso.

Vehíkulo na kandela

Riba djaweps 16 di novèmber, alrededor di 1.45 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un vehíkulo na kandela dilanti un kas situá na Kaminda Mexico. Brantwer a bini na e sitio i a paga e kandela. No tabatin herido. E pikòp a haña daño material dor di e kandela. Kousa di e kandela probablemente ta pa motibu di baterianan ku tabatin den e vehíkulo.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djaluna 13 di novèmber i djabièrnè 17 di novèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

2x pa manehá sin reibeweis bálido;

4x pa manehá sin plachi di number;

1x pa tene telefòn den man miéntras ta manehá;

1x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 15 november tot en met 17 november 2023

Diefstal in woning

Op donderdag 16 november werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Gepi. Tussen 7:30 en 17:15 uur hebben onbekenden ingebroken en hebben onder andere een zwarte tas met verschillende zilver en gouden oorbellen, verschillende zilver kettingen van onder andere het merk Pandora, een zilver horloge, een zilver armband van het merk Pandora, contant geld en een auto sleutel van het merk Chevrolet meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Voertuig in brand

Op donderdag 16 november kreeg de centrale meldkamer rond 13:45 uur melding over een voertuig die voor een woning aan de Kaminda Mexico in brand stond. De brandweer kwam ter plekke en bluste de brand. Er raakte niemand gewond. De pick-up liep wel materiele schade op door de brand. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door batterijen die in de voertuig zijn gebleven.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen maandag 13 november en vrijdag 17 november zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

2x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

4x voor het rijden zonder kentekenplaat;

1x voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden;

1x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

