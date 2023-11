Minister Javier Silvania BREAKING NEWS Gezinsvervangend Tehuis voor personen met matige verstandelijke beperking.

Elke woning omvat 8 verblijfseenheden, dus in totaal 40 verblijfseenheden. Elke verblijfseenheid beschikt over een slaapruimte en eigen sanitaire ruimte.

Mensen met een matig verstandelijke beperking hebben ieder hun eigen persoonlijkheid, behoeften, mogelijkheden, talenten en toekomstdromen. Deze beperking kan zichtbaar zijn, maar ook vaak onzichtbaar blijven. Een matig verstandelijke beperking kenmerkt zich door een beperkt intellectueel functioneringsniveau, wat invloed heeft op het begrip, het leren en de toepassing van nieuwe informatie in het dagelijks leven. Het kan zich uiten in moeite met het begrijpen van complexe concepten, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het zelfstandig uitvoeren van taken. Over het algemeen hebben mensen met een matige verstandelijke beperking meer ondersteuning nodig in hun dagelijks leven, zoals hulp bij zelfzorg, wonen, werken en sociale interacties.