Kamervoorzitter Bergkamp ontvangt definitieve verkiezingsuitslag

1 december 2023

De Kiesraad overhandigde op vrijdag 1 december de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. In de openbare zitting die plaatsvond in de Statenpassage van de Tweede Kamer werd duidelijk wat de zetelverdeling is over de partijen en welke kandidaten zijn gekozen.

De verkiezingsuitslag bepaalt hoe de 150 zetels verdeeld worden over de verschillende politieke partijen. In het Nederlandse kiesstelsel komt een partij in de Tweede Kamer als die partij de kiesdeler haalt. Dat is het aantal stemmen die een partij nodig heeft voor een zetel.

Voorkeursstemmen

Daarna onderzoekt de Kiesraad welke kandidaten uiteindelijk zijn gekozen. Kandidaten die voldoende voorkeursstemmen hebben gekregen, krijgen een zetel. Daarvoor moeten zij wel de voorkeursdrempel hebben gehaald.

Voorkeursdrempel

In Nederland is de voorkeursdrempel voor de Tweede Kamerverkiezingen 25 procent van de kiesdeler. Zo kan het voorkomen dat kandidaten die lager op de kandidatenlijst staan, toch in de Tweede Kamer komen.

Beëdiging

Totdat de Kiesraad met een definitieve uitslag komt, kan het nog onzeker zijn voor sommige kandidaten of zij Tweede Kamerlid worden. Na het bekendmaken van de definitieve uitslag, kunnen de gekozen Kamerleden worden beëdigd. Dit gebeurt op woensdag 6 december.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket