Stemmen in Tilburg opnieuw geteld

2 december 2023

De stemmen van vier stembureaus in Tilburg die op 22 november zijn uitgebracht, zijn op zaterdag 2 december opnieuw geteld. De Tweede Kamer had daar in een extra vergadering eerder op de dag toe besloten.

Het hertellen van de stemmen in Tilburg onder auspiciën van de commissie van Onderzoek voor de Geloofsbrieven. In het midden achter de stembus Kamerlid Ulysse Ellian, lid van die commissie.

De extra zitting van de Kamerleden volgde op een bekendmaking van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven. Op vrijdagavond 1 december heeft deze commissie aan de Tweede Kamer laten weten dat er ‘onverklaarbare stemverschillen’ zijn gevonden in de uitslag van de Kamerverkiezingen van 22 november bij vier stembureaus in Tilburg.

Hertelling noodzakelijk

De Kiesraad heeft deze verschillen ook gevonden. Omdat het gaat om een verschil van meer dan 2 procent van de getelde stemmen, was hertelling noodzakelijk volgens de Kieswet. De hertelling werd onder verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer in het openbaar uitgevoerd door het gemeentelijk stembureau in Tilburg. De commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven was daarbij aanwezig.

Stemverschil verminderd

Na afloop liet de commissie weten dat na hertelling het stemverschil geen 75 stemmen is maar 4. De commissie brengt op dinsdag 5 december verslag uit aan de Tweede Kamer.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket