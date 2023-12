Notisia di polis di djabièrnè 1 di desèmber te ku djaluna 4 di desèmber / Politieberichten van vrijdag 1 december tot en met maandag 4 december 2024

Notisia di polis di djabièrnè 1 di desèmber te ku djaluna 4 di desèmber

Vários detenshon pa manehá bou di influensia di alkohòl

Alrededor di 11 or di anochi di djadumingu 3 di desèmber, un ‘hit & run‘ a tuma lugá riba Kaya J.N.E. Craane. Un polis ku tabata den su tempu liber a mira e suseso i logra para e vehíkulo ku a kousa e ‘hit & run’. Despues di kòntròl mas aleu e shofùr a resultá di ta bou di influensia di alkohòl i a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata di un hòmber di inisial R.A.R di 29 aña.

Riba djadumingu 3 di desèmber alrededor di 7.30 or di anochi un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Kaya Neerlandia. Shofùr di e skuter a deklará ku e tabata manehando riba Kaya Neerlandia bayendo den direkshon di Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Algu mas dilanti algun outo a wanta brek pa e drèmpel ku tin den kaminda. E shofùr di e skuter a pasa e outonan aki. Diripiente un di e outonan a kita na su man drechi dor di kua e skuter a dal den banda drechi di e outo. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hospital pa tratamentu médiko. Despues di kòntròl mas aleu a detené shofùr di e outo, un hòmber di inisial K.U.L.O. di 66 aña di edat, pa manehá bou di influensia di alkohòl.

Den oranan lat di atardi riba djadumingu 3 di desèmber un aksidente a tuma lugá riba Kaya Prinses Marie. Un outo a dal patras di otro outo. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku shofùr di e outo a ku a dal patras di e otro tabata bou di influensia di alkohòl. A detené un hòmber di inisial E.P.H. di 55 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl.

Den oranan di mardugá riba djasabra 2 di desèmber, alrededor di 2.30 or, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un outo ku tabata manehando sin lus i ku a dal bòrchi di tráfiko benta abou riba Kaya Neerlandia. A topa ku e outo en kuestion riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot komo ku e shofùr a kore pega riba un piedra grandi ku e outo. E shofùr tabata bou di influensia di alkohòl di tal manera ku no por a hasi un tèst di supla kuné. A detené pa manehá bou di influensia di alkohòl i pa a kousa vários aksidente. Tambe el a haña un but pa manehá sin reibeweis. Ta trata di un hòmber di inisial J.L.C.J. di 43 aña di edat.

Detenshon pa maltrato

Riba djaluna 4 di desèmber a detené un hòmber di inisial S.P. di 47 aña di edat pa maltrato. E sospechoso a maltratá i menasá un dama. Ta investigando e kaso.

Ladronisia di skuter

Den oranan di mainta riba djadumingu 3 di desèmber a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo pretu ku kòrá di marka Yamaha, ku plachi di number MF-561. E skuter tabata stashoná dilanti di un akomodashon turístiko situá nan Kaya L.D. Gerharts i tabata na lòk ku un lòk di kadena. Entre djasabra 2 di desèmber i djadumingu 3 di desèmber deskonosínan a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Outo ta bai awa

Riba djadumingu 3 di desèmber ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente kaminda un pikòp a bai awa na altura di Sabadeco. Na yegada di patruya a topa ku e pikòp ku dos tayer den awa i dos tayer riba kosta. A hasi un tèst di supla ku e shofùr, despues di kua a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl. Pero promé ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. Despues di esaki a manda yama e sospechoso bin warda di polis pa kaba ku e trámitenan di e detenshon. Ta trata di un hòmber di inisial S.L.R. di 32 aña di edat.

Kòntròl di tráfiko plania na Kaya Amsterdam

Den oranan lat di atardi riba djasabra 2 di desèmber a tene un kòntròl di tráfiko plania na Kaya Amsterdam. E kòntròl tabata pa kontrolá si ta manehá ku reibeweis i dokumentunan di seguro bálido. Durante di e kòntròl a para i kontrolá 9 vehíkulo, di kua 4 shofùr haña un but.

Esakinan tabata pa e siguiente violashonnan di tráfiko:

2x pa manehá sin reibeweis bálido

2x pa manehá sin dokumentonan di seguro bálido

Dokumentonan bálido

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Detenshon pa maltrato

Riba djasabra 2 di desèmber a detené un muhé di inisial Z.W.E. di 36 aña di edat pa maltrato. E sospechoso a maltratá un hòmber. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa menasa ku un arma

Den oranan di mainta riba djabièrnè 1 di desèmber a detené un hòmber di inisial N.A.K. di 21 aña di edat pa menasa ku un arma i ladronisia. E sospechoso a menasá un hòmber ku un machete. E hòmber mester a akus’é di ladronisia di sèn kèsh for di dje. Investigashon den e kaso ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 1 december tot en met maandag 4 december 2024

Verschillende aanhoudingen voor het rijden onder invloed

Rond 23:00 uur op zaterdag zondag 3 december vond een hit & run plaats op de Kaya J.N.E. Craane. Het lukte een politieagent in burger die het voorval had gezien, om de auto die de Hit & run heeft veroorzaakt te stoppen. Bij nader controle bleek de bestuurder van de auto onder invloed van alcohol te zijn en werd hij aangehouden voor het rijden onder invloed. het betreft een 29-jarige man met intialen R.A.R.

Op zondag 3 december vond rond 19:30 uur een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de Kaya Neerlandia. De bestuurder van de scooter verklaarde dat hij op de Kaya Neerlandia reed richting de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Iets verder remden een aantal auto’s voor de drempel op de weg. De bestuurder van de scooter reed langs deze auto’s door. Hierdoor botste hij tegen een auto die opeens rechtsaf sloeg. De bestuurder van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Bij nader controle van de bestuurder van de auto, werd de bestuurder, een 66-jarige man met initialen K.U.L.O aangehouden wegens het rijden onder invloed.

In de late middaguren op zondag 3 december vond een aanrijding plaats aan de Kaya Prinses Marie. Een auto reed achterop tegen een ander auto aan. Bij nadere controle bleek de bestuurder van de auto die achterop de andere auto was gebotst, onder invloed van alcohol te zijn. Een 55-jarige man met initialen E.P.H. werd aangehouden voor het rijden onder invloed.

In de nachtelijke uren op zaterdag 2 december, rond 02:30 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een auto die zonder verlichting reed en ook een verkeersbord aan de Kaya Neerlandia omver had gereden. Iets verderop op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot werd de auto aangetroffen doordat de bestuurder op een grote kei was vast komen te zitten met de auto. de bestuurder was dusdanig onder invloed van alcohol dat er geen blaastest afgenomen kon worden. Hij werd aangehouden voor het rijen onder invloed en voor het veroorzaken van meerdere aanrijdingen. Hij kreeg ook een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs. Het betreft een 43-jarige man met initialen J.L.C.J.

Aanhouding mishandeling

Op maandag 4 december werd een 47-jarige man met initialen S.P. aangehouden wegens mishandeling. De verdachte had een vrouw mishandeld en bedreigd. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal scooter

Op zondag 3 december werd in de ochtenduren aangifte gedaan van diefstal van een zwart en rode scooter van het merk Yamaha met kentekenplaat MF-561. De scooter stond voor een toeristische accommodatie aan de Kaya L.D. Gerharts geparkeerd en was op slot met een kettingslot. Tussen zaterdag 2 december en zondag 3 december werd de scooter door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Auto te water

Op zondag 3 december kreeg de centrale meldkamer melding over een eenzijdige aanrijding waarbij een pick-up te water ging ter hoogte van Sabadeco. Bij aankomst van de patrouille lag de pick-up met twee wielen in de zee en twee wielen nog op de kust. Er werd een blaastest bij de bestuurder afgenomen, waarop hij aangehouden werd voor het rijden onder invloed van alcohol. Hij werd wel eerst met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Hierna zal hij ontboden worden op het politiebureau voor verdere afhandeling van zijn aanhouding. Het betreft een 32-jarige man met initialen S.L.R.

Geplande verkeerscontrole aan de Kaya Amsterdam

In de late middaguren op zaterdag 2 december werd er een geplande verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Amsterdam. De controle was in het kader van het rijden zonder geldige rijbewijs en geldige verzekeringsdocumenten. Tijdens de controle werden 9 bestuurder gestopt en gecontroleerd. Er werden 4 bekeuringen uitgeschreven.

Deze waren voor de volgend verkeersovertredingen:

2x voor het rijden zonder geldig rijbewijs

2x voor het rijden zonder geldige verzekeringsdocumenten

Geldige documenten

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Aanhouding mishandeling

Op zaterdag 2 december werd een 36-jarige vrouw met initialen Z.W.E. aangehouden wegens mishandeling. De verdachte had een man mishandeld. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding voor bedreiging met een wapen

In de ochtenduren op vrijdag 1 december werd een 21-jarige man met initialen N.A.K. aangehouden wegens bedreiging met een wapen en van diefstal. De verdachte had een man bedreigd met een kapmes. De man zou hem beschuldigd hebben van diefstal van contact geld. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

