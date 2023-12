Segun Carlos López Natera di M21:

M21 ta un alternativa sosial liberal ku ta ofresé Boneiru un vishon bon balansá pa futuro.

Kralendijk, 4 di desèmber 2023 – Un liberal ta un persona ku ta defendé i protehé e libertatnan ku kada persona tin pa skohe kon e kier biba su bida. Un liberal ta laga otronan ser liber, i esaki ta loke nos komo humanidat tin pendiente pa hasi. Liberalismo ta eksistí for di basta tempu kaba komo filosofia polítiko, i ta konta ku prinsipionan konkreto orientá pa alkansá un fin: “Defendé i protehé e libertat ku kada hende tin pa skohe kon e kier bida su propio bida”. Ser liberal tambe ta nifiká pèrkurá pa protekshon di e minorianan ku nan igualdat di oportunidat por ta na peliger. Ser liberal ta nifiká defendé ekonomia di merkado i ser na fabor di globalisashon, di kompetitividat i di meritokrasia. Un liberal ta defendé i promové un gobièrnu ku tin komo ophetivo prinsipal pa protehá derecho i libertat individual.

Awendia M21 ta e úniko partido polítiko sosial liberal na Boneiru i ta kompartí komo su balornan prinsipal entre otro: libertat, toleransia, inklushon i igualdat. M21 ta un alternativa sosial liberal ku ta yuda enrikesé debate, un alternativa desisivo pa forma koalishon i e alternativa ku ta ofresé Boneiru un vishon bon balansá pa futuro.

Defendé e libertat riba tur kos ta algu ku no tur hende por hasi. Ser liberal, e diferensia ku otro ideologianan polítiko, no ta nifiká imponé un idea determiná riba hende di kon nan mester biba nan bida (imponé loke ta bon óf no). Un liberal ta plantea kondishon normativo pa kada individuo por buska i logra biba su bida manera e kier sin hasi daño na otro. Liberalismo pues ta establesé kondishon pa kada persona por alkansá su bienestar i felisidat. Liberalismo ta promové partisipashon di siudadano i ta yuda pa kada hende por logra su máksimo potensial.

Un liberal ta prosperá den sistemanan ku base demokrátiko i sin influensia di religion. Un berdadero liberal ta promové debate pa asina, ku aporte di su ideanan, por yuda haña solushonnan lógiko, práktiko i realístiko pa problemanan di interes komun.

Pa mi ta un orguyo i un responsabilidat hopi grandi di ta parti di e Movementu 21 (M21). Mi ta honrá di ta miembro aktivo di e úniko partido sosial liberal na Boneiru, un movementu ku semper ta pro e libertatnan individual i di e libertat di merkado, ku ta defendé minorianan i ku ta promové igualdat di tur hende.

Ku M21, Boneiru por bai den direkshon di futuro ku un vishon kla i ku basenan sólido di igualdat i partisipashon.

Volgens Carlos López Natera van M21:

M21 is een sociaal-liberaal alternatief dat Bonaire een gebalanceerde visie op de toekomst biedt.

Kralendijk, 4 december 2023 – Een liberaal is iemand die de vrijheden verdedigt en beschermt, die elke persoon heeft om te kiezen hoe hij zijn leven wil leiden. Een liberaal laat anderen vrij zijn, en dat is wat wij als mensheid te doen staat. Liberalisme bestaat al geruime tijd als politieke filosofie, en kan bogen op concrete principes georiënteerd op het behalen van een doel: ‘De vrijheid verdedigen en beschermen die elk mens heeft om te kiezen hoe hij zijn eigen leven wil leiden’. Liberaal zijn betekent ook zorgen voor de bescherming van minderheden van wie de gelijkheid van kansen in gevaar dreigt te komen. Liberaal zijn betekent de markteconomie verdedigen en voor globalisatie, competitiviteit en meritocratie zijn. Een liberaal verdedigt en bevordert een bestuur dat als voornaamste doelstelling heeft om de individuele rechten en vrijheden te beschermen.

Vandaag de dag is M21 de enige sociaal-liberale politieke partij op Bonaire en die als haar belangrijkste waarden onder andere uitdraagt: vrijheid, tolerantie, inclusie en gelijkheid. M21 is een sociaal-liberaal alternatief dat het debat helpt verrijken, een doorslaggevend alternatief bij het vormen van een coalitie en het alternatief dat Bonaire een gebalanceerde visie voor de toekomst biedt.

De vrijheid verdedigen boven alles is iets wat niet iedereen kan doen. Liberaal zijn, het verschil met andere politieke ideologieën, betekent niet mensen een bepaald idee opleggen over hoe zij hun leven moeten leiden (opleggen wat goed of niet goed is). Een liberaal legt normatieve voorwaarden voor, zodat elk individu kan kiezen en erin slagen zijn leven te leiden zoals hij wil, zonder anderen schade te berokkenen. Liberalisme zorgt dus voor voorwaarden, waardoor elk mens zijn welzijn en geluk kan bereiken. Liberalisme bevordert burgerparticipatie en biedt ondersteuning zodat elk mens zijn maximale potentieel kan behalen.

Een liberaal heeft voorspoed in een democratisch omgeving zonder invloed van religie. Een echte liberaal bevordert het debat, zodat met behulp van zijn ideeën, logische, praktische en realistische oplossingen gevonden kunnen voor problemen van gemeenschappelijk belang.

Ik ben er trots op en voor mij is het een grote verantwoordelijkheid om deel uit te maken van Movementu 21 (M21). Ik voel me vereerd actief lid te zijn van de enige sociaal-liberale partij op Bonaire, een beweging die altijd voor de individuele vrijheden en de marktvrijheid opkomt, die minderheden verdedigt en die gelijkheid voor iedereen bevordert.

Met M21 kan Bonaire in de richting van een toekomst gaan met een heldere visie en een hechte basis van gelijkheid en participatie.

