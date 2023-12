Handreiking ‘Werken aan wetten’ voor Kamerleden

5 december 2023

Wetsvoorstellen behandelen is een kerntaak van de Tweede Kamer. Om nieuwe en terugkerende Kamerleden hierbij te helpen, hebben de Kamerleden Joost Sneller (D66) en Kees van der Staaij (SGP) een praktische handreiking opgesteld. Van der Staaij presenteerde ‘Werken aan wetten’ bij het afscheid van de Tweede Kamer op 5 december.

’Werken aan wetten’ is bedoeld als een praktisch hulpmiddel voor Kamerleden en hun medewerkers. De laatste jaren is er door alle politieke stromingen heen steeds meer aandacht voor de kwaliteit van wetten. Zijn nieuwe wetten goed uitvoerbaar? En welke invloed hebben ze op burgers? Wetgeving is bovendien steeds ingewikkelder geworden, waardoor het niet eenvoudig is om tot de kern te komen.

Rapporteurs

Als medewetgever kan de Kamer het verschil maken bij nieuwe wetten waar burgers en bedrijven mee te maken krijgen. De commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer heeft daarom de leden Sneller en Van der Staaij benoemd tot rapporteurs over wetgevingskwaliteit. Een rapporteur is een Kamerlid dat zich grondig verdiept in een bepaald onderwerp en daarna zijn kennis deelt met de overige leden van de commissie.

Zaken om op te letten

Goede informatie over wetgevingskwaliteit blijkt niet gemakkelijk op één plek te vinden te zijn. De rapporteurs hebben informatie uit verschillende bronnen in kaart gebracht en gebundeld in een praktische handreiking. Hierin vinden Kamerleden de belangrijkste zaken waarop zij moeten letten als ze wetsvoorstellen behandelen: de kwaliteit van het beleid, de juridische kwaliteit, hoe de wet uitgevoerd moet worden en welke invloed de wet heeft op de burger die ermee te maken krijgt.

Levend bezit

De handreiking brengt ook in beeld welke mogelijkheden Kamerleden hebben om tijdig en effectief invloed uit te oefenen op de totstandkoming van goede wetgeving. De rapporteurs hopen dat de volgende lichting Kamerleden het document tot een levend bezit maakt door deze toe te passen en verder te vernieuwen.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket