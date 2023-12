MAS KU SHEN (100+) HABITANTE DI ISLANAN DEN KARIBE DI REINADO HULANDES, TA VIKTIMA DI SUBSIDIO DI KIUDO DI MUCHA NA HULANDA “KINDEROPVANGTOELAGE AFFAIRE”

NO PERDE E OPORTUNIDAT DI BUSKA BO DERECHO. MELDU AWOR PROME KU DIA 31 DESEMBER.

Minority’s KOT/CAS

Willemstad, 6 dezèmber 2023

Un yamada urgente na Karibensenan Hulandes den reino enkuanto e skandal di subsidio di Kuido di Mucha, pa raportá nan mes promé ku 31 dezèmber 2023.

Despues di e fecha aki lo no por reklamá niun derechi mas ku por tin den e asuntu aki!

Minority’s KOT/CAS ta empodera i sostené damifikadonan riba e islanan Karibense, afektá pa e skandal di subsidio di kuido di mucha di e servisio di impuesto na Hulanda.

Minority’s ta hasi un yamada dirigí i urgente na posibel famianan afektá riba nos islanan den e asuntu aki, pa raportá nan mes promé ku 31 dezèmber 2023. Famianan afektá riba nos islanan den reino, ta ser yamá pa reportá nan mes.

Bo subsidio di kuido di mucha a wordu suspendé entre 2005 i 2019 i bo a ser afekta drastikamente pa motibu di tur e konsekuensianan di esaki? Ainda bo no a reportá bo mes na Belastingdienst Hulanda pa motibu di miedu òf bèrgwensa?

NO PERDE E OPORTUNIDAT PA BUSKA I HAÑA BO DERECHO

Tuma kontakto awe mes:

Na Korsou Vertegenwoordiging van Nederland na Scharloo i OTB email : info@hetotb.nl

Minority’s KOT/CAS Erica Wever Tel/WhatsApp na +5999 5146883 i email: minorityscas@gmail.com pa hasi bo preguntanan komo posibel víktima afektá den eksterior, òf simplemente pa haña mas informashon.

KONFERENSIA NA KÒRSOU Minority’s KOT/CAS riba petishon di Ministerio di Finansa Hulanda, ta organisá un konferensia spesial pa e víktimanan den Karibe.

Fecha: 12 Dezèmber 2023

Orario: 13.00 – 18.00 uur

Lokalidat: Avila Beach hotel – La Belle Alliance.

Boso ta keda kordialmente invita, dies yama of mail Erica Wever pa konfirma bo presensia!

Informashon di kontakto pa redakshon. Sra. Erica Wever Cel/ App +5999 5146883 of email minorityscas@gmail.com.

100+ CURACAOENAARS GEDUPEERD DOOR KINDEROPVANGTOESLAGAFFAIRE

LAATSTE AANMELDING DAG VOOR LOKALE GEDUPEERDEN 31 DECEMBER 2023

Minority’s KOT/CAS

Willemstad, 6 december 2023

Onderwerp: Urgente oproep aan Caribische Gedupeerde binnen het Koninkrijk van de Kinderopvangtoeslagaffaire, om zich te melden voor de deadline van 31 december 2023.

Minority’s KOT/CAS staat voor lotgenotenondersteuning en contact van de Caribische gedupeerde gezinnen, getroffen door de kinderopvangtoeslagen schandaal van de belastingdienst in Nederland.

Minority’s doet hierbij een gerichte en urgente oproep aan mogelijke gedupeerden op de Caribische eilanden van de Kinderopvangtoeslagenaffaire in Nederland, om zich voor 31 december 2023 te melden. Caribische Gedupeerden op de eilanden binnen het Koninkrijk, maar ook in het buitenland worden opgeroepen zich te melden. Is uw kinderopvangtoeslag stop gezet tussen 2005 en 2019 en heeft u hierdoor veel problemen ondervonden? Heeft u zich uit angst of schaamte nog niet gemeld bij de Belastingdienst Nederland? MELD JE NU AAN :

In Nederland bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag telefoonnummer vanuit het buitenland +31 555 385 385 (niet gratis).

Op Curaçao bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Scharloo en bij OTB, het Ondersteuningsteam Buitenland email: info@hetotb.nl en bij Minority’s KOT/CAS , Erica Wever tel/ whattApp +5999 5146883 om je vragen te stellen als mogelijk gedupeerde in het buitenland, of gewoon omdat je behoefte hebt aan meer informatie. Wij willen u als lotgenotengroep, indien nodig ook hierbij graag ondersteunen.

CONFERENTIE OP CURACAO

Minority’s KOT/CAS Lotgenotenondersteuning, organiseert in opdracht van het Ministerie van Financien Nederland, een conferentie op Curaçao speciaal voor de Caribische gedupeerden.

Datum: 12 December 2023

Tijd: 12.30 – 18.00 uur

Lokatie: Avila Beach hotel – Belle Alliance.

U bent van harte uitgenodigd! Meld u zich wel even aan, zodat we hiermee rekening kunnen houden email: minorityscas@gmail.com.

