Get ready for an unforgettable holiday experience at Landhuis Chobolobo’s 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯!🎅✨

Get ready for an unforgettable holiday experience at Landhuis Chobolobo’s ๐—–๐—ต๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—บ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฉ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ!

๐—˜๐—ป๐—ท๐—ผ๐˜† 50+ Vendors that will be present on December 9th, diverse Food Stations, delicious Senior & Co cocktails, and our Lounge & Sitting Area!

๐—˜๐˜ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ the joy Santa & His Elves bring to everyone present, our Glacial + Senior & Co Tours and various Kids Games & Activities!

Be present on December 9th for a chance to ๐—ช๐—ถ๐—ป great prizes!

ย ๐—Ÿ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ by Los Paranderos Gaita, DJ Juice Curacao, and Nelson Braveheart!

ย Entry is just ANG 5,-, and kids 12 and under get in FREE!

Come & Experience our Christmas Village 2023 at Landhuis Chobolobo.

#CuracaoChristmas #HolidayMagic #landhuischobolobo #christmasvillage #curacaoevents #curacao #choboloboevents #activitiescuracao #ChristmasVillage2023

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket