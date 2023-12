Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Den e lucha pa stop abuso y maltrato di hende muhe

PROME MINISTER TA INSTITUI E COMISION; STOP VIOLENCIA CONTRA HENDE MUHE

Lidera pa señora Miangela Ras, Directora di CEDEHM

ORANJESTAD – Diahuebs atardi durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e importancia pa sigui cu e lucha pa stop abuso y maltrato di hende muhe y di mucha muhe. Desde 25 di November pa 10 di December, Aruba tambe ta participando na e 16 dia di accion contra abuso y maltrato di hende muhe y mucha muhenan. Mundialmente, un den cada 3 hende muhe por bira victima di maltrato of abuso di su pareha, un abuso cu ta origina den sentimento cu ta biba cerca e hende homber, cu e hende muhe ta menos cu nan.

Lamentablemente na Aruba, tambe e tipo di abusonan aki ta tuma luga. Esaki a resalta den un estudio conduci pa sra. Mr. Alida (Lili) J. Rasmijn-Marval, yama “Women’s experiences of intimate partner violence in heterosexual relationships in Aruba and the negative health consequences”. Apesar cu na Aruba hopi hende ta purba na tene esaki scondi, tin indicacion cu aki na Aruba tambe 1 den cada 3 mucha muhe hoben, of hende muhe, un momento den nan bida ta bira victima di abuso na man di su pareha. Lamentablemente, Aruba a conoce casonan na unda e pareha ta wordo severamente maltrata, lagando e paralitico, of hasta ta wordo mata.

Prome Minister a indica cu mei mei di e 16 dianan di activismo aki, el a institui un comision nacional bou di liderazgo di e Directora di Centro di Desaroyo di Hende Muhe (CEDEHM) señora Miangela Ras, pa yuda Gobierno den e lucha aki pa stop e abuso y maltrato contra e ser femenino. El a splica cu un di e metanan di Desaroyo Sostenibel cu Nacionnan Uni a stipula pa un miho mundo, SDG5, ta indica cu mester purba logra igualdad, y empodera tur hende muhe. E comision cu a wordo institui, tin como encargo pa bin cu propuestanan concreto, con pa bringa e tipo di abuso aki eficasmente, pasobra cada caso ta tristo y doloroso.

Mirando cu e comision lo toca diferente ministerio, Prome Minister a pon’e resorta bou Ministerio di Asuntonan General y lo bay consisti di 5 miembro cu lo ta e directora di CEDEHM como presidente, un secretario cu lo wordo apunta di Ministerio di Asuntonan General, un representante di Minister di Asuntonan Social y Husticia, un representante di sector semi-publico y un representante di sector priva, mirando cu e ta un comision nacional, cu lo haci tur esfuerso y accionnan coordina pa elimina tur desigualdad cu por ta existi den posicion di hende muhe y hende homber na Aruba. Tambe pa bringa y stop e abuso contra e ser femenino y pa e aspectonan y recomendacionnan den e Nacional Gender Policy, pa loke ta trata e grupo aki, pa cumpli cu e recomendacion ey. Den 6 luna e comision lo mester presenta un plan di implementacion na Gobierno di Aruba.

“Mi ta spera cu awor cu a institui e comision aki, nos por haya mas informacion y clarificacion, kico exactamente ta e causa di maltrato y abuso contra hende muhe, kico nos por haci eficientemente, den termino corto, mediano of largo pa elmimina e abuso aki, y ki e rol di Gobierno ta pa cu esaki.

Abuso y maltrato nunca ta bon, y no ta aceptabel. Bo no por hustifica abuso y maltrato. Nos mucha muhenan merece mesun oportunidadnan cu hende hombernan, y merece wordo trata cu respet. Esey nos ta para pe y nos comunidad tambe ta desea esaki pasobra ta asina so bo por garantisa un miho futuro pa pais aki. Mi ta desea e comision aki hopi sabiduria, y perseverancia pa por cumpli cu e meta di elimina abuso y maltrato di hende muhe”, Prome Minister a expresa.

