Join us today 𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆 𝗗𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟵𝘁𝗵  at Landhuis Chobolobo for 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 

Join us today ๐—ฆ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฑ๐—ฎ๐˜† ๐——๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ ๐Ÿต๐˜๐—ตย at Landhuis Chobolobo for ๐—–๐—ต๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—บ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฉ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ

This is our ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฑ๐˜‚๐—น๐—ฒ

Enjoy live entertainment by DJ Juice Curacao, Nelson Braveheart, Los Paranderos Gaita. ย Get your Christmas shopping done, indulge in delicious food from our vendors and mouthwatering Senior & Co cocktails. ย Dive into the history of Glacial and Senior & Co during our tours. Plus, there are activities for the young ones.

๐—”๐—น๐—น ๐—ถ๐—ป ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜! Join us for a day filled with festivities and joy!ย ย Entry is just Nafl. 5,- for adults and free of charge for kids until 12 years of age.ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Come & Experience our Christmas Village 2023 at Landhuis Chobolobo.