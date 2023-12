Pueblo ta sklama pa solushon pa baha preis di koriente

PA KORSOU BAHA KORIENTE: SOLO, LAMAN I BIENTU

Mester hasi mas uso di energia renobabel

Abigaïl Boelijn, kolaborador Trabou pa Kòrsou TPK, a hasi ún investigashon tokante koriente di Aqualectra ku ta bai bin kada bes na Kòrsou. Den un matutino Aqualectra ta defende su mes ku ta dor di testnan ku nan ta realisando pa drecha konfiabilidat di distribushon a buta ku koriente a bai. Minister di ekonomia tambe a deklara na un radio emisora ku e ret ta bieu i falta mantenshon, anto ku den 3 aña e so no por dreche. Pa basta tempu ta keda priminti ku koriente lo no sigui bai di forma abrupto mas. Pero keda bes nos suidadano nan ta keda desapunta huntu ku komersiante nan ku tambe ta keda perhudika finansieramente dor di esaki. Preis di Koriente haltu ta un di e motibu nan ku invershonista nan ta skohe pa otro destinashon for di Kòrsou.

Den rapòrt nan annual di Aqualectra mi no por a lokalisa kuantu keho Aqualectra ta risibi ora awa of koriente bai, ni tampoko kon lihe Aqualectra ta remedia e situashon. Pa TPK Aqualectra mester oudita su mes riba esaki tambe. Niun di esaki nan no ta reflega bek di e keho nan di komunidat. Den raport anual 2021 di Aquqlectra por lesa ku Aqualectra a uza 26,2% di energia renobabel na aña 2021 i 29,3% na 2020. E bahada ta debi na bientu.

Trabou pa Kòrsou ta di opinion ku riba ún pais riku na awa, solo i bientu mester hasi uso di loke naturalesa a bendishona nos ku ne. Rònt mundu ta hasiendo esaki. Kòrsou tin bientu fuerte ku ta supla for di nort ost pasat. Riba wepsait di servisio meteorologiko Kòrsou, por haña rapòrt nan ku ta indika ku entre luna nan desèmber i yüli tin sufisiente bientu pa via di molinanan di bientu produsi energia renobabel i organiko. Pa medio di laman nos por produsi energia dor di traha kaskada ku ta fongu awa na nos kosta pa forma sistema hidro eléktriko pa produsi energia. E metodo aki ta bon pa medio ambiente, paso ta forsa di naturalesa mes ta e fuente di energia.

No ta bèrdat ku energia renobabel lo buta hopi trahado di Aqualectra perde trabou. Nos ta papia aki di teknologia moderno. Den e area aki niun hende no tin mester di perde trabou, loke tin ku sosode ta re-entrenamento di empleado. Aqualectra su personal tin e kustumber di haña aktualisashon di nan konosementu. Si energia renobabel ta pone hende pèrdè trabou, no laga nos papia di AI (intelegensia artifisial). AI ta un desaroyo ku ta bini sigur.

Por fasilita hopi kas di famia ku redukshon di preis di koriente dor di bini ku den kada distrikto di pais ún planta di energia solar ku ta skapa kuenta di koriente haltu. E panel solar ta genera energia di e rayonan di solo. Esaki ta soru pa e panelnan absorba e radiashon di solo. Panel solar ta soru pa alrededor di 20% pa 30% di redukshon.

Kompara esaki ku loke bo sobra den bo saku, no ta algu ku bo tin ku keda sin kosidera pa futuro. A yega momentu pa e pober tambe sinti alivio.

Ora nos mandatario nan bai afo ku bishita di trabou den eksterior ta hopi avanse nan ta eksperensia. Dikon no bai bin bek, pasa den nos lei nan antikua i laga hasi kambio pa inova nos pais. Abou ta sigui 2 tabèl saká for di rapórt anual 2021 di Aqualectra.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku sra. Boelijn na 665-3108

