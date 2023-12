Notisia di polis di djaluna 11 di desèmber te ku djárason 13 di desèmber 2023 / Politieberichten van maandag 11 december tot en met woensdag 13 december 2023

Notisia di polis di djaluna 11 di desèmber te ku djárason 13 di desèmber 2023

Kòntròlnan di tráfiko planiá

Den oranan di mainta riba djaluna 11 di desèmber, agentenan di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) huntu ku e aspirantenan di polis, a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Internashonal. Durante di e kòntròl a kontrolá 75 vehíkulo di kua 20 shofùr a haña un but.

E butnan tabata pa e siguiente infrakshonnan:

5x pa manehá sin reibeweis bálido;

8x pa manehá sin seguro bálido;

7x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

A bai ku un outo warda di polis pa motibu ku e shofùr no por a mustra un reibeweis bálido ni un seguro bálido.

Riba djamars 12 di desèmber tambe a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Bulevar Gobernador N. Debrot. Durante di e kòntròl a kontrolá 50 vehíkulo di kua 44 shofùr a haña un but.

E butnan tabata pa e siguiente infrakshonnan:

5x pa manehá sin seguro bálido;

11x pa uso di telefòn tras di stür miéntras ta manehá;

7x pa manehá sin reibeweis bálido;

21x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

Algu mas despues den oranan di atardi, tambe a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Industria. Durante e kòntròl aki 7 shofùr a haña un but.

2x pa manehá sin seguro bálido;

4x pa manehá sin faha di seguridat bistí;

1x pa manehá sin reibeweis bálido.

Entre djaluna 11 di desèmber i djárason 13 di desèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

Esaki tabata pa lo siguiente:

5x pa manehá sin un hèlm bistí;

3x pa manehá sin reibeweis bálido;

1x pa uso di telefòn tras di stür miéntras ta manehá;

2x pa manehá sin seguro bálido;

2x pa manehá sin faha di seguridat bistí;

2x pa kore den direkshon prohibí;

2x pa kore ku lus di dilanti defekto.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Ladronisia di quad

Riba djaluna 11 di desèmber a drenta keho di ladronisia di un quad koló pretu ku blou di e marka Yamaha, tipo Raptor 700 ku plachi di number B-12706. E quad tabata stashoná dilanti di un kompleho di apartamento situá na Kaya Dr. Jose G. Hernandez i deskonosínan a bai kuné entre djabièrnè 8 di desèmber alrededor di 8.45 or di anochi i djasabra 9 di desèmber alrededor di 11 or di mainta. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 11 december tot en met woensdag 13 december 2023

Geplande verkeerscontroles

In de ochtenduren op maandag 11 december, hebben agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) samen met de aspiranten van politie, een geplande verkeerscontrole gehouden op de Kaya Internashonal.

Tijdens deze controle zijn 75 voertuigen gecontroleerd waarvan 20 bestuurders werden bekeurd.

De bekeuringen waren voor de volgende overtredingen:

5x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

8x voor het rijden zonder geldige verzekering;

7x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om.

Eén auto werd ter bewaring naar het politiebureau gebracht omdat de bestuurder geen geldig rijbewijs en ook geen geldige verzekering kon tonen.

Op dinsdag 12 december werd ook een geplande verkeerscontrole gehouden op de Bulevar Gobernador N. Debrot. Tijdens deze controle zijn 50 voertuigen gecontroleerd waarvan 44 bestuurders werden bekeurd.

De bekeuringen waren voor de volgende overtredingen:

5x voor het rijden zonder geldige verzekering;

11x voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden;

7x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

21x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om.

Later in de middag, werd ook een geplande verkeerscontrole gehouden op de Kaya Industria. Tijdens deze controle werden 7 bestuurders bekeurd.

2x voor het rijden zonder geldige verzekering;

4x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om;

1x voor het rijden zonder geldig rijbewijs.

Tussen maandag 11 december en woensdag 13 december zijn er tijdens routine verkeerscontroles 15 bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

5x voor het rijden zonder een helm op;

3x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

1x voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden;

2x voor het rijden zonder een geldige verzekering;

2x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om;

2x voor het rijden in een verboden richting;

2x voor het rijden met een defecte koplamp.

Het KPCN zal op verschillende locaties op het eiland controles blijven uitvoeren en waarschuwt automobilisten om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Hou jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een bekeuring voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Diefstal Quad

Op maandag 11 december werd aangifte gedaan van diefstal van een zwart /blauwe Quad van het merk Yamaha, type Raptor 700 met kentekenplaat B-12706. De Quad stond voor een appartementencomplex aan de Kaya Dr. Jose G. Hernandez geparkeerd en werd tussen vrijdag 8 december rond 20:45 uur en zaterdag 9 december rond 11:00 uur door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal scooter EUX

Op dinsdag 12 december werd aangifte gedaan van diefstal van een zilver gelakte scooter van het merk Piaggio, model LX ET2 met kentekenplaat M-237. De scooter stond geparkeerd op een erf van een gebouw aan de Gallows Bay. De scooter werd tussen maandag 11 december rond 18:30 uur en dinsdag 12 december rond 07:00 uur door onbekenden meegenomen. Tijdens een inbraak in het gebouw, hebben onbekenden de scootersleutel gepakt en vermoedelijk gebruikt om de scooter mee te nemen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

