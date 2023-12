Notisia di polis di djabièrnè 14 di desèmber te ku djaluna 18 di desèmber 2023 / Politieberichten van donderdag 14 december tot en met maandag 18 december 2023

Notisia di polis di djaweps 14 di desèmber te ku djaluna 18 di desèmber 2023

Aksidente

Riba djaluna 18 di desèmber, alrededor 9.45 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente ku un skuter riba Kaminda Sorobon. E shofùr di e skuter a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Aksidente Kaminda Tra’i Montaña

Riba djaluna 18 di desèmber, alrededor 8.45 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un aksidente entre dos vehíkulo riba Kaminda Tra’i Montaña na altura di Tanki Maraka. Ta trata di un aksidente entre un outo di famia i un pikòp. Seguidamente ámbos vehíkulo a resultá den mondi. Shofùr di e outo di famia no por a mustra un reibeweis. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Personal di ambulans a trata pasahero di e pikòp na e sitio mes. Pa motibu ku tabatin zeta a basha riba kaminda, brantwer a akudí na e sitio pa basha santu riba dje.

Aksidente

Riba djadumingu 17 di desèmber, alrededor di 10.45 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un aksidente riba Kaya Maria C. Hellmund-Boom. E shofùr a deklará ku el a kaba kumpra e outo i na momentu ku e tabata kore bai kas ku e outo, su punt’i as a kibra i el a bai dal den kurá di un akohida di mucha. E shofùr a haña un but pa manehá sin reibeweis i sin seguro. A hiba e outo warda di polis.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 17 di desèmber, alrededor di 9 or di anochi, a detené un hòmber di inisial J.F.C.M. di 60 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente entre un outo i un skuter riba Kaminda Sorobon. Pa e motibu aki shofùr di e skuter a resultá heridá. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. A transportá e sospechoso i su vehíkulo pa warda di polis.

Aksidente

Riba djasabra 16 di desèmber, alrededor 11.20 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre un outo i un skuter riba Bulevar Gobernador N. Debrot na altura di Kaya Herman J. Pop. Pa e motibu aki e shofùr i e pasahero di e skuter a haña algun rasku. Kousa di e aksidente no ta konosí.

A enkontrá un kurpa sin bida

Riba djasabra 16 di desèmber, alrededor di 9 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku a topa ku un persona ku no tabata duna señal di bida na un kas den un kunuku situá den área di Lagun. Despues di investigashon di reshèrshi forénsiko di KPCN, dòkter ku a akudí na e sitio a konstatá morto natural di un hòmber di inisial G.B.di 61 aña di edat, nasé 8 di òktober 1962 na Kòrsou.

Detenshon pa violashon di Lei di Arma BES

Riba djabièrnè 15 di desèmber, alrededor di 3.15 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial L.J.A.A. di 21 aña di edat riba sospecho di violashon di Lei di Arma BES. Un agente polisial na sivil ku tabata presente na un establesimentu di hóreka den Kaya Grandi, a mira un persona deskonosí tabata tene algu na su djins. Esaki a hala atenshon di e agente ku a aserká e hòmber. Despues a resultá ku e sospechoso tabata den poseshon di un machete. A detené e sospechoso i hib’é warda di polis. A konfiská e machete.

Detenshon pa maltrato

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 15 di desèmber, a detené un hòmber di inisial R.R.J. di 29 aña di edat riba Kaya Caribe pa maltrato pisá. E hòmber a maltratá un dama dor di dal e ku moketa i a destruí diferente kos, entre otro un outo. Ambulans a transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko. E sospechoso tabata resistí fuertemente pa kual motibu mester a usa forsa brutu di forma apropiá pa realisá su detenshon.

Detenshon pa Violashon di Lei di Opio BES

Riba djaweps 14 di desèmber, a detené un hòmber di inisial A.A.B.C. di 20 aña di edat den ‘Centrumgebied’ pa violashon di Lei di Opio BES. E sospechoso tabata den un outo ku un patruya a kontrolá den ‘Centrumgebied’. Miéntras ku e agentenan tabata den kombersashon ku e shofùr, nan a sinti un holó fuerte di supstansianan probablemente narkótiko. Despues di un investigashon a resultá ku e pasahero tabata den poseshon di diferente saku chikitu ku supstansianan probablemente narkótiko den su tas. Pa e motibu aki a detené e sospechoso. A konfiská e supstansianan probablemente narkótiko i telefòn di e sospechoso pa mas investigashon. A listra den e vehíkulo pero no a haña nada partikular.

Detenshon pa destrukshon

Riba djaweps 14 di desèmber, alrededor di 11.30 or di mainta a detené un hòmber di inisial E.M.E.N. di 54 aña di edat riba Kaya J.N.E. Craane pa destrukshon. E sospechoso a ‘spuit’ skirbi ku un bleki di spuit riba muraya di un kompania i a daña e muraya.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van donderdag 14 december tot en met maandag 18 december 2023

Eenzijdige aanrijding

Op maandag 18 december rond 9:45 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een eenzijdige aanrijding met een scooter op de Kaminda Sorobon. De bestuurder van de scooter raakte gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanrijding Kaminda Tra’i Montaña

Op maandag 18 december rond 8:45 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding tussen twee voertuigen op de Kaminda Tra’i Montaña ter hoogte van Tanki Maraka. Het betrof een aanrijding tussen een familie auto en een pick-up. Vervolgens belandden beide voertuigen in de mondi langs de weg. De bestuurder van de personenauto kon geen rijbewijs tonen. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bijrijder van de pick-up werd ter plekke door het ambulancepersoneel behandeld. Doordat er olie op de weg terecht was gekomen, kwam de brandweer ter plekke om zand eroverheen te gooien.

Eenzijdige aanrijding

Op zondag 17 december, rond 22:45 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een eenzijdige aanrijding op de Kaya Maria C. Hellmund-Boom. De bestuurder verklaarde dat hij de auto net had gekocht. Toen hij met de auto naar huis reed, reed hij tegen het erf van een kinder-opvang. De bestuurder werd bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs en zonder verzekering. De auto werd ter bewaring naar het politiebureau gebracht.

Aanhouding rijden onder invloed

Op zondag 17 december, rond 21:00 uur, werd een 60-jarige man met initialen J.F.C.M. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken bij een aanrijding tussen een auto en een scooter op de Kaminda Sorobon. Hierdoor raakte de bestuurder van de scooter gewond. Zij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De verdachte en zijn voertuig werden naar het politiebureau gebracht.

Aanrijding

Op zaterdag 16 december, rond 11:20 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding tussen een auto en een scooter op de Bulevar Gobernador N. Debrot ter hoogte van Kaya Herman J. Pop. Hierdoor hadden de bestuurder en medepassagier van de scooter wat schafwonden opgelopen. Toedracht van de aanrijding is niet bekend.

Overleden persoon aangetroffen

Op zaterdag 16 december, rond 9 uur, kreeg de centrale meldkamer melding dat er in een woning in een knoek in de omgeving van Lagun, een persoon was aangetroffen die geen teken van leven gaf. Na een onderzoek van medewerkers van de afdeling Forensisch Onderzoek (FO) van het KPCN, kwam de schouwarts ter plekke en constateerde een natuurlijke dood van een 61-jarige man met initialen G.B. geboren op 8 oktober 1962 op Curaçao.

Aanhouding Wapenwet BES

Op vrijdag 15 december, rond 3:15 uur, werd een 21-jarige man met initialen L.J.A.A. aangehouden op verdenking van overtreding van het Wapenwet BES. Een politieagent in burger die aanwezig was bij een uitgangsgelegenheid aan de Kaya Grandi, zag een onbekende man die iets bij zijn spijkerbroek vast hield. Dit trok de aandacht van de agent die de man benaderde. Daarna bleek dat de verdachte in bezit was van een kapmes. De verdachte werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De kapmes werd in beslag genomen.

Aanhouding mishandeling

In de nachtelijke uren op vrijdag 15 december werd een 29-jarige man met initialen R.R.J. op de Kaya Caribe aangehouden voor zware mishandeling. De man had een vrouw met zijn gebalde vuist mishandeld en hadden verschillende spullen vernield, waaronder een auto. Het slachtoffer was met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De verdachte verzette zich hevig waardoor gepast geweld gebruikt moest worden om hem te kunnen aanhouden.

Aanhouding Opiumwet BES

Op donderdag 14 december, rond 21:50 uur, werd een 20-jarige man met initialen A.A.B.C. aangehouden voor overtreding van het Opiumwet BES. De verdachte bevond zich in een auto die door een patrouille gecontroleerd werd in het centrumgebied. Terwijl de agenten in gesprek waren met de bestuurder, kon een sterke geur van vermoedelijk verdovende middelen waargenomen worden. Na onderzoek bleek dat de bijrijder in het bezit was van verschillende zakjes met vermoedelijk verdovende middelen in zijn tas. Hierop werd de verdachte aangehouden. De aangetroffen vermoedelijk verdovende middelen en de telefoon van de verdachte werden in beslag genomen voor nader onderzoek. Het voertuig werd ook doorzocht maar er werd niks bijzonders aangetroffen.

Aanhouding vernieling

Op donderdag 14 december, rond 11:30 uur, werd een 54-jarige man met initialen E.M.E.N. aangehouden op de Kaya J.N.E. Craane voor vernieling. De verdachte had met een spuitbus op de muur van een bedrijf gespoten en hierdoor de muur beschadigd.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

