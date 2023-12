Mensahe pa siere di aña di Minister di Desaroyo Ekonómiko

A logra di 3 aña konsekutivo di kresementu ekonómiko!

Ku hopi orguyo por anunsiá awe ku no ta kasualidat ku Kòrsou a konosé 3 aña konsekutivo di un kresementu ekonómiko. Aña 2023 a karakterisá su mes komo un aña ku hopi reto tantu riba nivel internashonal komo lokal. Apesar di esaki atraves di perseveransia i konfiansa ta premirá ku lo tin un kresementu supstansial di 4.1% den 2023 i 4.4% na 2024 según pronóstiko di Banko Sentral. Ku e kresementu menshoná ta konkluí ku Kòrsou su ekonomia a bin ta rekuperá den forma aselerá i a surpasá e nivel di promé ku pandemia (COVID).

E motor prinsipal tras di e kresementu ekonómiko den 2023 ta e kresementu rekòrt di turismo den 2023, kaminda a surpasá e meta stipulá di mei mion turista di estadia ku a bishitá e pais aki. Mientrastantu nos a yega 600 mil turista di estadia, i pa loke ta turismo krusero tambe nos a surpasá e kantidatnan proyektá. E kantidat di aerolíneanan ku a keda atraé i/òf a amplia nan buelonan ta krusial den e kresementu espektakular aki. Konkretamente ta trata akinan di Azul for di Brasil, Corendon Airlines for di Amsterdam, Delta Airlines for di Atlanta, i United Airlines for di New Jersey. Tambe American Airlines, ku nos a logra pa nan a amplia ku tres buelo pa dia, Air Canada, Jet Blue, Copa Airlines, Avianca tur a oumentá nan buelonan pa Kòrsou. Surinam Airways a kuminsá ku e ruta pa Miami banda di konektá Kòrsou ku Paramaribo. For di e ruta Mid Atlántiko un oumento di buelonan di TUI i KLM, ku huntu ku Corendon Airlines ta sòru pa 30 buelo pa siman for di Amsterdam.

Tambe e sektor di turismo por konta ku un gran kantidat di kamber di hotèl nobo. Corendon den e aña ku a transkurí a amplia su hotèl ku 450 kamber. Otro hotèlnan ku a start operashon den 2023 ta Kurá Botanica i Harbor Hotel. Ámbos di invershonistanan lokal. One Mambo Beach, Pyrmont, The Ridge, Dolphin Suites, Marriott Courtyard i Bed & Bike na Westpunt, kua nan tambe ta di invershonistanan lokal, ta finalisando konstrukshon pa start operashon pronto. Den e trayekto di kapasitashon pa e sektor di hospitalidat aki a eduká mas di 450 alumno den turismo den diferente áreanan. Tambe diferente barku krusero a bishitá Kòrsou pa promé biaha, manera entre otro Carnival Celebration i Harmony of the Seas. E popularidat di Kòrsou komo destinashon turístiko a trese kuné ku un kantidat supstansial di personanan ku tin e rekurso pa kumpra un di dos kas na Kòrsou a wòrdu atraé.

Den e afan pa diversifiká Kòrsou su ekonomia, a firma un MOU ku e grupo Proteus Ocean Group pa konstrukshon di e promé laboratorio bou di awa. Tin tambe un inisiativa lokal pa traha un sea aquarium bou di awa ku lo ta un balor agregá pa e produkto turístiko.

Firmamentu di MOU ku Minister Rob Jetten mientrastantu a resultá den logronan konkreto.

A laga hasi un estudio di suela di laman, dor di e kompania Fugro, ku ta un stap importante pa start ku e trayekto pa produsí gas hidrógeno di un manera duradero usando mulina di bientu flotante, i realisá e ambishon pa eksportá gas hidrógeno pa Hulanda i sobrá partinan di mundu.

Tambe, den estrecho koperashon ku ministerio di BPD i ministerio di Hustisia, a lansa e sistema digitalisá eCuraCase pa hasi posibel apliká pa pèrmitnan ekonómiko i otro servisionan di forma digital. MEO ta mas serka di empresarionan ku enkuentronan den bario, e asina yamá Orea pa Empresario, durante kua MEO ta skucha i yuda nos empresarionan i futuro empresarionan.

Tambe a kuminsá ku e renovashon di Marshe Nobo na Punda i a inougurá Plasa di Arte na Megapier kaminda ta bende artesania i souvenir lokal. Sha Caprileskade a bolbe kuminsá risibí barkitonan di fruta i bèrdura for di Venezuela i a bini bèk ku e famoso Marshe Sosial Ekonómiko- BETH, pa stimulá mas mikro-empresario.

Pa yuda konsientisá e konsumidó i oumentá kompetensia bou di supermerkadonan, a lansa e app Mi PÒTMÒNI kaminda e usuario mes por wak unda su lista di kompra ta sali’e mas kumbiniente.

Aqualectra a firma un kontrakt ku Nu Capital pa ampliashon di un parke di mulina di bientu ‘on shore’ ku lo resultá den un oumento di produkshon di energia renovabel di 30% den 2021 pa alrededor di 50% medio di 2024.

Den e proseso pa stimulá sektornan lokal, Minister di Desaroyo Ekonómiko a introdusí den 2023 pa medio di un dekreto tarifa speshal di awa pa irigashon pa kunukeronan.

Tambe e Minister di Desaroyo Ekonómiko a inisiá e proseso pa introdukshon di un gasolin i diesel di mihó kalidat, ekivalente na e norma di EURO 4, despues di a logra introdusí spesifikashon nobo pa loke ta trata e kalidat di kombustibel. Ta ferwagt ku pa inisio di 2024 lo kuminsá introdusí e kombustibel nobo riba merkado lokal gradualmente.

Kiko lo ta enfoke den 2024?

E enfoke den 2024 lo ta dirigí riba desaroyo duradero, ku e vishon pa garantisá un kresementu di Kòrsou su ekonomia, krea sufisiente kupo di trabou desente i baha desempleo di manera ku tur hende ku tin gana di traha por tin un trabou. Ministerio di Desaroyo Ekonómiko lo sigui stimulá e kresementu ekonómiko di un forma duradero i inklusivo, ku e meta prinsipal pa mehorá e resiliensia i kompetitividat ekonómiko, dor di entre otro:

Krea e kondishonnan nesesario pa garantisá un struktura ekonómiko fuerte i diversifiká; Stimulá sektornan di balor agregá; Krea stabilidat den preis, drecha klima di invershon i oumentá divisas; Krea kupo di trabou dor di stimulá empresanan chikí den sub-sektornan.

2023 tabata un aña kargá ku hopi kos bon. Ku e espíritu aki nos ke sigui den 2024 pa ainda mas logro konkreto pa Kòrsou. Minister Cijntje i su team na MEO ta desea pueblo di Kòrsou un Felis i Próspero 2024.

