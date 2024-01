Un bista bèk riba un dia di Maskarada 2024 enkantador

03 jan 2024 Eilandnieuws Kralendijk Bonaire

E sonido alegre di músika di Maskarada a yena nos kayanan.

Despues di un tremendo selebrashon dia 1 di yanüari, yen di alegria i gratitut nos ta wak bèk riba Dia di Maskarada 2023. Tabata un dia kaminda nos komunidat a bini huntu pa selebrá nos tradishonnan riku i pa krea rekuerdonan ku lo dura un bida largu.

Un Patrimonio Bibu: Dia di Maskarada 2024

Dia di Maskarada, un tradishon di hopi siglo bieu, ku tabata na punto di bai pèrdì, a prueba un biaha mas di ta un patrimonio bibu ku tin su raisnan profundo den nos kultura. E sonido alegre di músika di Maskarada a yena nos kayanan, kaminda e sinfonia i e tambú di dòbel banda, konosí komo tambor, a determiná e ambiente.

Apertura inspirativo di parti di Ingrid Sealy

E punto kulminante di e dia a tuma lugá na SKAL, kaminda nos gezaghèber interino remplasante Ingrid Sealy a kompartí un palabra inspirativo di apertura. E entrega simbóliko di e butishi ku ròm, un tradishon ku tin su raisnan profundo den historia di Maskarada, a pone énfasis riba e konekshon ku nos kultura lokal.

Skèch i dibertishon na enkargo di e Maskanan

E orguyoso miembronan di e Grupo di Maskarada, e Maskanan, a brinda skèchnan vibrante ku tabata varia di esenanan humorístiko tokante toriamentu di toro te storianan emoshonante tokante e bida di piskadó. E presentashonnan akí no a trese solamente dibertishon, pero nan a fortifiká tambe e lasonan den nos komunidat.

Danki na nos komunidat

E éksito di Dia di Maskarada ta danki na e enbolbimentu i partisipashon entusiasmá di nos komunidat. Huntu nos a krea un dia yen di alegria i solidaridat, kaminda nos a mantené nos tradishonnan bibu i krea rekuerdonan nobo.

Un bista padilanti

Ku e rekuerdonan kaluroso di e Dia di Maskarada akí, awor nos ta wak padilanti den direkshon di futuro. Laga nos sigui traha huntu riba mantenshon di nos tradishonnan i fortifikashon di e laso úniko ku ta karakterisá nos komunidat.

Terugblik op een betoverende Maskarada dag 2024

De straten vulden zich met de vrolijke klanken van de Maskaradamuziek.

Na een schitterende viering op 1 januari, kijken we vol vreugde en dankbaarheid terug op de Maskarada Dag 2023. Het was een dag waarop onze gemeenschap samenkwam om de rijke tradities te vieren en herinneringen te creëren die een leven lang zullen meegaan.

Een Levend Erfgoed: Maskarada Dag 2024

Maskarada Dag, een eeuwenoude traditie die ooit op het punt stond verloren te gaan, heeft opnieuw bewezen een levend erfgoed te zijn dat diepgeworteld is in onze cultuur. De straten vulden zich met de vrolijke klanken van de Maskaradamuziek, waarbij de harmonica (simfonia) en de dubbelzijdige trommel, bekend als de tambor, de sfeer bepaalden.

Inspirerende Opening door Ingrid Sealy

Het hoogtepunt van de dag vond plaats bij SKAL, waar onze vervangend waarnemend gezaghebber, Ingrid Sealy, een inspirerend openingswoord deelde. De symbolische overhandiging van de kruik met rum, een traditie die diepgeworteld is in de geschiedenis van Maskarada, benadrukte de verbondenheid met onze lokale cultuur.

Sketches en Vermaak door Maskanan

De trotse leden van de Maskaradagroep, de maskanan, brachten levendige sketches die varieerden van humoristische scènes over stierenvechten tot ontroerende vertellingen over het vissersleven. Deze uitvoeringen brachten niet alleen vermaak, maar versterkten ook de banden binnen onze gemeenschap.

Dank aan de Gemeenschap

Het succes van de Maskarada Dag is te danken aan de betrokkenheid en enthousiaste deelname van onze gemeenschap. Samen hebben we een dag vol vreugde en saamhorigheid gecreëerd, waarbij we tradities in ere hielden en nieuwe herinneringen maakten.

Blik vooruit

Met de warme herinneringen aan deze Maskarada Dag kijken we nu vooruit naar de toekomst. Laten we samen blijven werken aan het behoud van onze tradities en het versterken van de unieke band die onze gemeenschap kenmerkt.

