Notisia di polis di djabièrnè 5 di yanüari te ku djaluna 8 di yanüari 2024/ Politieberichten van vrijdag 5 januari tot en met maandag 8 januari 2024

Notisia di polis di djabièrnè 5 di yanüari te ku djaluna 8 di yanüari 2024

Aksidente Bulevar Gobernador N. Debrot

Den oranan di mardugá riba djaluna 8 di yanüari, alrededor di 2 or, un aksidente a tuma lugá riba Bulevar Gobernador N. Debrot. Na yegada di e patruya a resultá ku shofùr di un outo ku tabata bini for di Playa, bayendo den direkshon Hato, probablemente pa motibu di velosidat haltu, a pèrdè kòntròl riba su stür den un bògt i a dal den un pilá. Un marka di brek largu tabata visibel riba kaminda loke ta indiká riba velosidat haltu di e outo. A hasi un tèst di supla ku e shofùr i a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. Pa motibu ku e shofùr a resultá heridá i ku ambulans mester a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko, no a detené pa manehá bou di influensia. Despues a resultá ku e no por a mustra un reibeweis bálido na kua el a hasi su mes kulpabel pa manehá sin reibeweis. Pa esaki el a haña un but.

Detenshon pa manehá bou di influensia di alkohòl

Den oranan di anochi riba djadumingu 7 di yanüari, alrededor di 8.50 or, a detené un hòmber di inisial W.R.J.t.W. di 43 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata kore zeilu riba Kaya Ing. R. Statius van Eps bayendo den direkshon di Belnem. Un outo di servisio di polis ku tabata bini for di direkshon kontrali a trata na desviá pa un aksidente frontal pero e vehíkulo ku tabata aserkando a dal ku su spil, den e spil na banda robes di e outo di polis i a sigui kore. E patruya a lora bai su tras i a duna e shofùr òrdu pa para. Despues di un investigashon a resultá ku e tabata bou di influensia. A hasi un tèst di supla ku e shofùr i a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl. A transport’é pa warda di polis pa un análisis di rosea i a konsekuensia di e resultado di esaki a konfiská su reibeweis.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djaluna 1 di yanüari i djaluna 8 di di yanüari a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

4x pa manehá sin reibeweis bálido;

1x pa manehá sin hèlm bistí;

1x pa manehá sin seguro bálido;

6x pa manehá sin faha di seguridat bistí;

2x pa tene telefòn den man miéntras ta manehá.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 5 januari tot en met maandag 8 januari 2024

Aanrijding Boulevard Gobernador N. Debrot

In de nachtelijke uren op maandag 8 januari, vond rond 02:00 uur een eenzijdige aanrijding plaats op de Bulevar Gobernador N. Debrot. Bij aankomst van de patrouille bleek dat de bestuurder van een personenauto die van Playa richting Hato reed, in een bocht waarschijnlijk door hoge snelheid, de macht over het stuur zou hebben verloren en daardoor tegen een pilaar aanreed. Een lange remspoor was zichtbaar op het wegdek wat verwijst naar een hoge snelheid van de auto. Naar aanleiding van een blaastest die werd afgenomen, bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Omdat de bestuurder gewond raakte en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht moest worden voor medische behandeling, werd hij niet aangehouden voor rijden onder invloed. Later bleek dat hij geen geldig rijbewijs kon tonen waar hij zich schuldig heeft gemaakt voor het rijden zonder rijbewijs. Hierdoor werd hij bekeurd.

Aanhouding rijden onder invloed

In de avonduren op zondag 7 januari, rond 20:50 uur, werd een 43-jarige man met initialen W.R.J.t.W. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte reed slingerend op de Kaya Ing. R. Statius van Eps richting Belnem. Een politie dienstvoertuig die vanuit tegengestelde richting aankwam rijden probeerde de auto te ontwijken om een frontale aanrijding te voorkomen maar het aankomende voertuig raakte met zijn zijspiegel, de linkerbuitenspiegel van de dienstvoertuig en reed door. De patrouille keerde om en ging achter hem aan waarbij de bestuurder gevorderd werd om te stoppen. Na een onderzoek bleek dat hij onder invloed was. Naar aanleiding van een blaastest die werd afgenomen, werd hij aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Hij werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse en naar aanleiding van het resultaat hiervan werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen maandag 1 januari en maandag 8 januari zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

4x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

1x voor het rijden zonder helm;

1x voor het rijden zonder geldige verzekering;

6x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om;

2x voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

