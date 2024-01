Notisia di polis di djárason 10 di yanüari te ku djabièrnè 12 di yanüari 2024 // Politieberichten van woensdag 10 januari tot en met vrijdag 12 januari 2024

Notisia di polis di djárason 10 di yanüari te ku djabièrnè 12 di yanüari 2024

Turista ta fayesé

Riba djaweps 11 di yanüari, alrededor di 11 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un turista di un barku krusero ku a bira malu miéntras e tabata snòrkel na altura di e sitio di sambuyá Andrea 2. A hiba e víktima kantu ku boto kaminda personal di ambulans mesora a dun’é asistensia i a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Despues di yegada na hòspital lamentablemente e víktima a bin fayesé. Ta trata di un turista maskulino di inisial G.D.M. nasé riba 2 di mei 1963 na Estados Unidos.

Aksidente Kaya Nikiboko Sùit

Riba djárason 10 di yanüari, alrededor di 5 or di atardi, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Sùit. Na yegada di e patruya a resultá ku un outo a dal tras di un otro outo. Shofùr di outo 1 no por a wanta brek na tempu ku konsekuensia ku e vehíkulo a bai dal tras di outo 2. Shofùr di outo 2 a resultá levemente heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Ambos shofùr tabatin nan dokumentonan na òrdu.

‘Generator’ na kandela

Riba djárason 10 di yanüari, alrededor di 11.45 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un kandela na un kas den un kunuku na Kaminda Tras di Montaña. Na yegada di e patruya a resultá ku un ‘generator’ tabata na kandela den kurá di e kunuku. E agentenan huntu ku e persona ku a raportá a purba paga e kandela ku un slan di kurá te na momentu ku brantwer a yega na e sitio pa paga e kandela. Ningun persona no a resultá heridá.

Bringamentu ta terminá den hinkamentu

Riba djaluna 8 di yanüari, alrededor di 5.15 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un kaso di hinkamentu na altura di un bar na Kaya C.D. Crestian na Rincon. Despues di un investigashon a resultá ku tabatin un bringamentu entre tres persona durante kua a hinka un hòmber ku un opheto. Despues di e insidente, e sospechoso a bandoná e sitio. A transportá e víktima ku un outo personal pa hòspital pa tratamentu médiko. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 10 januari tot en met vrijdag 12 januari 2024

Toerist overleden

Op donderdag 11 januari, rond 11:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een cruise tourist die ziek was geworden tijdens het snorkelen ter hoogte van de duikplaats Andrea 2. Het slachtoffer werd met een boot naar de kust gebracht waar het ambulancepersoneel direct overging tot hulpverlening waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht voor medische behandeling. Na aankomst in het ziekenhuis kwam het slachtoffer helaas te overlijden. Het betreft een mannelijke toerist met initialen G.D.M. geboren op 2 mei 1963 in de Verenigde Staten.

Aanrijding Kaya Nikiboko Zuid

Op woensdag 10 januari, vond rond 17:00 uur een aanrijding tussen twee voertuigen plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. Bij aankomst van de patrouille bleek dat een auto achterop een andere auto reed. De bestuurder van auto 1 kon niet op tijd remmen met gevolg dat het voertuig achterop auto 2 reed. De bestuurder van auto 2 raakte licht gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Bij beide bestuurders waren de documenten in orde.

Generator in brand

Rond 11:45 uur op woensdag 10 januari, kreeg de centrale meldkamer melding van brand bij een woning in een kunuku aan de Kaminda Tras di Montaña. Bij aankomst van de patrouille bleek dat een generator in brand stond op het erf van de kunuku. De agenten samen met de melder probeerden de brand met een tuinslang te blussen tot dat de brandweer ter plaatse kwam om de brand te blussen. Er raakte niemand gewond.

Vechtpartij eindigt in steekpartij

Op maandag 8 januari, rond 17:15 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over iemand die werd neergestoken ter hoogte van een bar op de Kaya C.D. Crestian in Rincon. Na onderzoek bleek dat een vechtpartij tussen drie personen was ontstaan waarbij een man met een voorwerp werd gestoken. Na het incident had de verdachte de locatie verlaten. Het slachtoffer werd met een personenauto naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Het onderzoek in deze zaak loopt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket