Notisia di polis di djaluna 15 di yanüari te ku djárason 17 di yanüari 2024 / Politieberichten van maandag 15 januari tot en met woensdag 17 januari 2024

Notisia di polis di djaluna 15 di yanüari te ku djárason 17 di yanüari 2024

Entrada hudisial ku detenshon

Den oranan di mainta riba djárason 17 di yanüari, un entrada hudisial a tuma lugá na un kas situá na Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia den Nikiboko. E entrada hudisial tabata den kuadro di un kaso di ladronisia. Durante e entrada hudisial a detené un hòmber di inisial R.A. di 52 aña di edat pa ladronisia. No a topa ku nada partikular. Investigashon den e kaso ta andando.

Violashon Lei di Opio

Den oranan di atardi riba djamars 16 di yanüari, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un grupo di hóben ku probablemente tabata bezig ku droga den un outo patras di e edifisio di Kolegio Ehekutivo.

Na yegada di e patruya, a señalá e outo ku tabata kuadra ku e deskripshon, ku sinku pasahero den dje, riba Kaya C.E.B. Hellmund. E outo a kaba sali for di e sitio kaminda primeramente e señal’é pa kual motibu e patruya a bai su tras. Miéntras ku e patruya tabata kore tras di e outo, e agentenan a konstatá un holó fuerte di supstansianan probablemente narkótiko. Pa medio di lusnan óptiko i señal di zonido a duna e shofùr òrdu pa para. E no a duna oido na esaki i a hisa su velosidat. E patruya a logra para e outo riba Kaya Sabana.

E agentenan a pasa mesora over pa un kòntròl den kuadro di Lei di Opio BES. Durante ku tabata listra e pasaheronan di e outo no a topa ku nada partikular. E shofùr no kier a koperá ku e kòntròl i a keda tene su tas di hep. E agentenan a haña nan obligá di usa forsa brutu di forma apropiá pa kita e tas.

Durante listramentu den e tas di e shofùr, a haña dos artíkulo pa prosesá droga (grinder), algun saku di plèstik transparente, un bleki, tur ku supstansianan probablemente narkótiko komo kontenido, i un mashin di pisa. A konfiská esakinan.

E shofùr, un mayor di edat, a haña un but pa violashon di Lei di Opio BES. A hiba e kuater pasaheronan, kuater mucha hòmber di 14 aña ku probablemente tabata bou di influensia di droga, warda di polis. Polis a papia fuerte ku e menornan di edat den presensia di nan mayornan tokante di nan komportashon i e konsekuensianan.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 15 januari tot en met woensdag 17 januari 2024

Huiszoeking met aanhouding

In de ochtenduren op woensdag 17 januari, vond een huiszoeking plaats in een woning aan de Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia in Nikiboko. De huiszoeking was in het kader van een diefstal zaak. Tijdens de huiszoeking werd een 52-jarige man met initialen R.A. aangehouden voor diefstal. Er werd niks bijzonders aangetroffen. Onderzoek in deze zaak loopt.

Overtreding Opiumwet

In de middaguren op dinsdag 16 januari, kreeg de centrale meldkamer melding over een groep jongeren die in een auto achter het gebouw van het Bestuurscollege vermoedelijk bezig waren met drugs.

Bij aankomst van de patrouille werd de auto, die aan het signalement voldeed, met vijf inzittenden gesignaleerd op de Kaya C.E.B Hellmund. De auto reed net weg van de locatie waardoor de patrouille erachteraan ging. Terwijl de patrouille achter de auto reed, konden de agenten een sterke geur van vermoedelijk verdovende middelen waarnemen. De bestuurder werd door middel van optische verlichting en geluidsignalen gevorderd om te stoppen. Hier gaf hij geen gehoor aan en verhoogde zijn snelheid. Op de Kaya Sabana lukte het de patrouille om de auto tot stilstand te brengen.

De agenten gingen direct over naar een controle in het kader van de Opiumwet BES. Tijdens het fouilleren van de inzittenden werd niks bijzonders aangetroffen. De bestuurder wilde niet meewerken aan de controle en bleef zijn zwarte heuptas vasthouden. De agenten waren hieraan genoodzaakt om gepast geweld te gebruiken om de tas af te pakken. Tijdens het zoeken in de heuptas van de bestuurder werd twee artikelen om drugs te verwerken (grinder), doorzichtige plastic zakjes, een blik, allemaal met vermoedelijke verdovende middelen als inhoud, en een weegschaal aangetroffen. Deze werden in beslag genomen.

De bestuurder, een meerderjarige man, werd bekeurd voor het overtreden van de Opiumwet BES. De inzittenden, vier jongens van 14 jaar die vermoedelijk onder invloed van drugs waren, werden naar het politiebureau gebracht. De minderjarigen werden in het bijzijn van hun ouders streng onderhouden door de politie omtrent hun gedrag en de consequenties.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

