Studiantenan di Den Haag ta sera konosí ku trabounan di SER

Willemstad, 18 di yanüari 2023 – Un grupo di studiantenan ambisioso di terser aña di Haagse Hogeschool, huntu ku nan instruktornan, a wòrdu kordialmente risibí dor di Konseho Sosial Ekonómiko (SER). E enkuentro, ku a tuma lugá den aire liber djárason 17 di yanüari último, a ser organisá stratégikamente na ‘t Klooster Boutique Hotel en konekshon ku resurgimentu di COVID-19 i otro variantenan di grip na Kòrsou, pa garantisá un ambiente sigur i interesante pa un interkambio fruktífero.

Spesialisando nan mes den atministrashon públiko, derechi, estudio Europeo, i atministrashon di negoshi, e studiantenan aki ta forma parti di e “Minor” di ‘Relashonnan den Reino (Koninkrijksrelaties), un programa ku ta proporshoná un perspektiva práktiko tokante gobernashon den Reino i ku énfasis riba atministrashon públiko den e parti Karibeño di Reino Hulandes.

E bishita akadémiko na Kòrsou ta inkluí enkuentronan ku instansianan klave manera, entre otro, Kolegio di Supervishon Finansiero (Cft), Parlamento, i tambe un kaminata kultural den área di Otrobanda, pa yuda nan komprondé e parti aki di reino mihó. E seshon na SER tabata partikularmente iluminante, enfokando riba e papel ku SER tin komo asesor di Gobièrnu i di Parlamento riba temanan ku un karakter sosioekonómiko, prioridatnan temátiko, i kompromisonan internashonal. E studiantenan a partisipá den diskushonnan vibrante, elaborando riba retonan sosioekonómiko aktual.

Steven de Lira, e autor yu di Kòrsou, famoso pa su buki “Tur Hende ta un Mèntòr,” a ser invitá pa konseheronan di SER, pa hiba algun palabra introduktorio, enfokando riba métodonan di kolaborashon den Reino Hulandes. Su presentashon a resaltá e papel inovadó di SER den yuda fomentá un plataforma di mentoring pa hóbennan den henter Reino, aliniando asina ei ku metanan mas amplio di desaroyo sosial i ekonómiko.

E kolaborashon entre Haagse Hogeschool i SER di Kòrsou ta sigui prosperá, teniendo na kuenta bon eksperensia ku e órgano estatal tin ku stazjèrnan durante 2023 i e echo ku pronto un stazjèr nobo lo kuminsá na SER. E kolaborashon aki ta suprayá e dedikashon di SER pa ofresé eksperensia práktiko ku ta krusial pa kresementu profeshonal i personal di e studiantenan.

Haagse studenten leren SER van dichtbij kennen

Willemstad, 18 januari 2023 – Een ambitieuze groep van twintig derdejaars studenten van De Haagse Hogeschool, onder begeleiding van hun docenten, kreeg op woensdag 17 januari jongstleden een warm onthaal bij de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao. Gezien de recente opleving van COVID-19 en andere griepvarianten op het eiland, werd de bijeenkomst, als een voorzorgsmaatregel, strategisch georganiseerd in de open lucht van ‘t Klooster Boutique Hotel, een beslissing die zowel de veiligheid als het comfort van de deelnemers waarborgde en zo een ongestoorde en productieve uitwisseling van ideeën mogelijk maakte.

De studenten, afkomstig uit studierichtingen als bestuurskunde, rechten, European studies en bedrijfskunde, verdiepen zich in de minor ‘Koninkrijksrelaties’. Dit onderdeel biedt hun een praktische kijk op de bestuurlijke relaties binnen het Koninkrijk en analyseert het Caribisch openbaar bestuur vanuit verschillende disciplines.

Het bezoek aan Curaçao is een integraal onderdeel van hun studie. Naast de SER omvat hun programma bezoeken aan het College financieel toezicht (Cft), de Staten en Landhuis Knip, evenals een culturele tour door Otrobanda. Deze excursies bieden hun een levendige context bij hun theoretische kennis.

In de interactieve sessie bij de SER stonden de adviserende rol van de raad, haar thema’s en internationale betrokkenheid centraal. Er was een levendige uitwisseling van ideeën, waarbij de studenten actief vragen stelden over sociaaleconomische kwesties.

Steven de Lira, bekend van zijn boek “Everyone is a mentor”, gaf op uitnodiging van de experts en adviseurs van de SER, bij aanvang van de bijeenkomst een inspirerende presentatie over verbinding en samenwerking binnen het Koninkrijk. Hij accentueerde de mogelijke rol van de SER in het helpen ontwikkelen van een koninkrijk breed mentorplatform voor jongeren, wat een voorbeeld is van de inzet van de SER voor sociale en economische vooruitgang.

De samenwerking tussen de Haagse Hogeschool en de SER wordt voortgezet; naast twee succesvolle stages in 2023, verwelkomt de SER binnenkort weer een stagiair. Dit benadrukt het belang dat de SER hecht aan het bieden van praktijkervaring aan studenten, essentieel voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Hague students dive into SER Curaçao’s policy insights

Willemstad, January 18, 2023 – A group of ambitious third-year students from The Hague University of Applied Sciences, along with their instructors, were recently welcomed at the Social and Economic Council (SER) of Curaçao. The outdoor meeting on Wednesday January 17, thoughtfully arranged at ‘t Klooster Boutique Hotel in response to the resurgence of COVID-19 and other flu variants, ensured a safe and engaging environment for a rich exchange of ideas.

Specializing in public administration, law, European studies, and business administration, these students are part of the ‘Kingdom Relations’ minor, a program providing a practical perspective on governance within the Kingdom and a deep dive into Caribbean public administration.

Their academic visit to Curaçao include meetings with key institutions like the Boards of Financial Supervision (Cft), the Parliament, and a cultural immersion in Otrobanda, enhancing their understanding of the region’s governance.

The session at SER was particularly illuminating, focusing on the council’s advisory role, thematic priorities, and international commitments. The students engaged in vibrant discussions, delving into current socio-economic challenges.

Steven de Lira, the acclaimed author of “Everyone is a Mentor,” was invited to speak by SER advisors, offering insights on collaborative approaches within the Kingdom. His presentation highlighted the SER’s innovative role in help fostering a kingdom-wide mentorship platform for youth, aligning with broader goals of social and economic development.

The partnership between The Hague University and SER continues to thrive, evidenced by the internships completed in 2023 and the anticipation of welcoming another intern. This collaboration underscores SER’s dedication to offering practical experiences that are pivotal for the students’ professional and personal growth.

Estudiantes de La Haya se sumergen en las ideas de SER Curazao

Willemstad, 18 de enero de 2023 – Un grupo de ambiciosos estudiantes de tercer curso de la Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya, junto con sus instructores, fueron recibidos recientemente en el Consejo Económico y Social (SER) de Curazao. La reunión al aire libre del miércoles 17 de enero, cuidadosamente organizada en el Hotel Boutique ‘t Klooster en respuesta al resurgimiento de COVID-19 y otras variantes de la gripe en la isla, garantizó un entorno seguro y atractivo para un rico intercambio de ideas.

Especializados en administración pública, derecho, estudios europeos y administración de empresas, estos estudiantes forman parte de la asignatura secundaria “Relaciones con el Reino”, un programa que ofrece una perspectiva práctica de la gobernanza dentro del Reino de los Países Bajos y una inmersión profunda en la administración pública caribeña.

Su visita académica a Curazao incluye reuniones con instituciones clave como la Junta de Supervisión Financiera (Cft), el Parlamento y una inmersión cultural en Otrobanda, lo que mejora su comprensión de la gobernanza de la región.

La sesión en la SER fue especialmente esclarecedora, pues se centró en la función consultiva del Consejo, sus prioridades temáticas y sus compromisos internacionales. Los estudiantes participaron en vibrantes debates, profundizando en los retos socioeconómicos actuales.

Steven de Lira, el aclamado autor de “Todo el mundo es un mentor”, fue invitado a hablar por los asesores del SER, ofreciendo su visión de los enfoques colaborativos en el Reino. Su presentación puso de relieve el papel innovador del SER en aportar a fomentar una plataforma de tutoría para jóvenes en todo el reino, en consonancia con objetivos más amplios de desarrollo social y económico.

La asociación entre la Universidad de La Haya y SER sigue prosperando, como demuestran las prácticas realizadas en 2023 y la previsión de acoger a otro becario. Esta colaboración subraya la dedicación de SER a ofrecer experiencias prácticas que son fundamentales para el crecimiento profesional y personal de los estudiantes.

