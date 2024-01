Kamerleden ontvangen petities

22 januari 2024

De commissies van de Tweede Kamer ontvangen op dinsdag 23 januari, zoals in iedere vergaderweek, een aantal petities. Burgers en organisaties die hun standpunt willen laten horen, komen naar het gebouw van de Tweede Kamer om dit in de vorm van een petitie-aanbieding te doen. Deze keer nemen de Kamerleden zes petities in ontvangst.

In de Statenpassage wordt ruimte gemaakt voor verschillende groepen om petities aan te kunnen bieden.

In totaal worden er op 23 januari zes petities aangeboden. Dit gebeurt tussen 13.15 uur en 14.00 uur in de centrale hal van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, de Statenpassage. De burgers en organisaties komen ze aanbieden aan zes verschillende commissies. Kamerleden uit die commissies komen naar de Statenpassage om ze in ontvangst te nemen.

Petities op 23 januari

13.15 uur: boek Hoog water; laaglands leven door Karel Feenstra aan de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

13.30 uur: petitie ‘Stop de regelkolder voor mantelzorgers’ van MantelzorgNL aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13.30 uur: petitie ‘Stop anti-lhbtiq wetgeving’ door het Aidsfonds aan de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

13.30 uur: rapport WIA- en Wajongkeuring van ME/CVS-patiënten door Steungroep ME aan de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

13.45: rapporten ‘Freedom of Thought 2023’ en ‘Ranglijst Christenvervolging 2024’ door Humanistisch Verbond en Open Doors aan de commissie voor Buitenlandse Zaken.

13.45: manifest ‘Studentenregeerakkoord’ door Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) aan de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat is een petitie?

Een petitie is een manier voor burgers en organisaties om hun stem te laten horen. De petitie kan bijvoorbeeld gaan over plannen van de regering waar de indieners het niet mee eens zijn, of over een onderwerp waar volgens hen te weinig aandacht voor is in de Kamer.

