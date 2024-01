Notisia di polis di djabièrnè 19 di yanüari te ku djaluna 22 di yanüari 2024 // Politieberichten van vrijdag 19 januari tot en met maandag 22 januari 2024

Notisia di polis di djabièrnè 19 di yanüari te ku djaluna 22 di yanüari 2024

Kandela den kas

Riba djadumingu 21 di yanüari, alrededor di 8.30 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante kandela den un kas den bario Kibrahacha. Na yegada di e patruya, a konstatá un kantidat di huma ku tabata sali for di e kas. E habitantenan tabata pafó di e kas i polis a evakuá e bisiñanan. Brantwer a bini na e sitio i a hasi nan trabou i a paga e kandela. A resultá ku e kandela a originá dor di un fèn (ventilator) den un di e kambernan. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko ku habitantenan di e kas na e sitio mes. No tabatin herido, pero si daño material na e kas. Kuerpo di bombero a buska un alohamentu temporal pa e habitantenan.

Aksidente entre outo i skuter

Riba djadumingu 21 di yanüari, alrededor di 7.20 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente riba Bulevar Gobernador N. Debrot. Na yegada di e patruya a resultá ku un skuter a dal den un outo. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata bini for di Kaya Irene, pa subi Bulevar Gobernador N. Debrot direkshon Kaya Grandi ora ku el a mira un lus tabata bini leu ayá for di Kaya Grandi. Diripiente el a tende un zonido duru na e banda robes di su vehíkulo. Shofùr di e skuter pa e motibu aki a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Situashon di e víktima ta stábil. A hasi un tèst di supla ku e shofùr di e outo i e resultado di esaki tabata negativo. Polis a sera e kaya un ratu pa e servisionan konserní por a hasi nan trabou. Pa motibu ku tabatin zeta a basha riba kaminda a konsekuensia di e aksidente, a pone direktorado di R&O na altura pa akudí na e sitio pa basha santu riba dje. Departamentu di tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.

Holó di gas den restourant

Riba djadumingu 21 di yanüari, alrededor di 5.15 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un holó fuerte di gas den un restourant na Kaya Sonmontuno. Na yegada di e patruya a saka tur hende pafó. Personal di brantwer a bini na e sitio i a hasi nan trabou. Despues di un investigashon a resultá ku tabatin un lekkage den e pipa prinsipal. A sera e pipa i a bisa e doño klaramente ku e no por usa e kushina mas. Despues ku drecha e pipa, brantwer mester kontrolá esaki promé ku usa e kushina atrobe. Mas aleu e restaurant por a sigui bende bebida.

Shofùr di crosser no a duna oido na òrdu di polis

Riba djaweps 18 di yanüari, alrededor di 6.10 or di atardi, a spòt shofùr di un crosser sin hèlm bistí riba Kaya Kamari pa kual motibu e patruya a bai su tras. Pa e motibu aki a duna e shofùr òrdu pa para pa medio di lusnan óptiko i señal di zonido. E no a duna oido na esaki i a hisa su velosidat. E shofùr na e momentu ei a pasa dos vehíkulo na mes momentu na banda robes di kaminda, miéntras e tráfiko kontrario tabata aserkando. E shofùrnan aki mester a wanta brek na e momentu ei pa evitá un aksidente. Dor di e komportashon di manehá di e shofùr di e crosser na e momentu ei, el a okashoná peliger pa su mes i otro usarionan di tráfiko. Seguidamente el a stòp riba Kaya Monseigneur Nieuwindt. Despues di un kòntròl, e shofùr no por a mustra un reibeweis bálido ni un seguro bálido. Pa e motibu aki e shofùr a haña un but i a konfiská e crosser i a hib’é warda di polis.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djaluna 15 di yanüari i djaluna 22 di di yanüari a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

3x pa manehá sin reibeweis bálido;

4x pa manehá sin hèlm bistí;

4x pa tene telefòn den man miéntras ta manehá;

2x pa kore den direkshon prohibí;

1x pa kore ku lus di dilanti i patras dañá;

2x pa manehá sin seguro bálido;

5x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 19 januari tot en met maandag 22 januari 2024

Brand in woning

Op zondag 21 januari, rond 20:30 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over brand in een woning in de wijk Kibrahacha. Bij aankomst van de patrouille zagen zij een rookwolk vanuit het huis komen. De bewoners waren allemaal buiten de woning en de buren waren door de politie geëvacueerd. De brandweer kwam ter plaatse en hebben hun werkzaamheden verricht en bluste de brand. De brand bleek te zijn veroorzaakt door een ventilator in één van de kamers. De bewoners van het huis werden ter plaatse medisch gecontroleerd door ambulancepersoneel. Niemand is gewond geraakt, maar wel materiele schade aan de woning. De brandweer Korps heeft een tijdelijk onderdak voor de bewoners verzorgd.

Aanrijding tussen een auto en een scooter

Op zondag 21 januari, rond 19:20 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding op de Gobernador N. Debrot Boulevard. Bij aankomst van de patrouille bleek dat een scooter tegen een auto was aangereden. De bestuurder van de auto verklaarde dat zij vanuit Kaya Irene, de Gobernador N. Debrot Boulevard op ging richting Kaya Grandi toen zij een licht in de verte zag komen vanuit Kaya Grandi. Plotseling hoorde de bestuurder van de auto een harde klap aan de linkerzijde van haar voertuig. De bestuurder van de scooter is hierdoor gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De situatie van het slachtoffer is stabiel. Er werd een blaastest bij de bestuurder van de auto afgenomen en het resultaat hiervan was negatief. De weg is door de politie tijdelijk afgesloten zodat de diensten hun werkzaamheden konden verrichten. Doordat er olie op de weg was gekomen naar aanleiding van het ongeluk, is de directie R&O in kennis gesteld om ter plaatse te komen om zand eroverheen te gooien. De verkeersafdeling van het KPCN is bezig met het onderzoek.

Gaslucht in restaurant

Op zondag 21 januari, rond 17:15 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een sterke gaslucht van gas in een restaurant aan de Kaya Sonmontuno. Bij aankomst van de patrouille is iedereen naar buiten gestuurd. Medewerkers van de brandweer zijn ter plaatse gekomen en hebben hun werkzaamheden verricht. Na nader onderzoek bleek dat er een lekkage in de hoofdleiding was. De leiding is gesloten en is duidelijk aan de eigenaar gezegd dat de keuken niet meer gebruikt mocht worden. Nadat de leiding gerepareerd is, moet het eerst door de brandweer gecontroleerd worden voordat de keuken weer gebruikt kan worden. Verder mocht het restaurant wel drankjes blijven verkopen.

Bestuurder crosser gaf geen gehoor aan vordering politie

Op donderdag 18 januari, rond 18:10 uur, werd de bestuurder van een crosser zonder helm op de Kaya Kamari gespot waardoor de patrouille erachteraan ging. Hierdoor werd hij door middel van optische verlichting en geluidsignalen gevorderd om te stoppen. Hier gaf hij geen gehoor aan en verhoogde zijn snelheid. De bestuurder heeft op dat moment aan de linkerkant van de weg twee voertuigen tegelijk ingehaald, terwijl er tegenliggers aan kwamen rijden. Deze bestuurders moesten op dat moment remmen om te voorkomen dat er een ongeluk veroorzaakt werd. Door het rijgedrag van de bestuurder van de crosser in het verkeer, had hij gevaar veroorzaakt voor zichzelf en andere weggebruikers op dat moment. Vervolgens stopte hij op de Kaya Monseigneur Nieuwindt. Bij nader controle kon de bestuurder geen geldig rijbewijs en geldige verzekering tonen. De bestuurder kreeg hiervoor een bekeuring en de crosser is in beslag genomen en naar het politiebureau gebracht.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen maandag 15 januari en maandag 22 januari zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

3x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

4x voor het rijden zonder helm;

4x voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden;

2x voor het rijden in verboden richting;

1x voor het rijden met defecte voor- en achterlicht;

2x voor het rijden zonder geldige verzekering;

5x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

