Notisia di polis di djabièrnè 26 di yanüari te ku djaluna 29 di yanüari 2024 / Politieberichten van vrijdag 26 januari tot en met maandag 29 januari 2024

Notisia di polis di djabièrnè 26 di yanüari te ku djaluna 29 di yanüari 2029

Persona ku a bai snòrkel ta fayesé

Riba djaluna 29 di yanüari, alrededor di 12 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un persona ku a hañ’e den problema na momento ku e tabata snòrkel na e sitio di sambuyá ‘Aquarius’ situá riba Bulevar E.E.G. Personal di ambulans a inisiá mesora ku reanimashon, pero esaki tabata en bano, e hòmber a bin fayesé na e sitio. Ta trata di un turista di un barku krusero, di inisial J.M.B., nasé riba 25 di febrüari 1952, prosedente di Estádos Unídos.

Detenshon pa manehá bou di influensia i pa maltrato

Riba djaluna 29 di yanüari, alrededor di 2.15 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente den ‘centrumgebied’ kaminda tabatin un bringamentu andando entre un grupo di hende. Na yegada di patruya a konstatá ku pa motibunan te ainda deskonosí, un aksidente entre un outo i tres bròmer ku tabata pará kantu di kaminda, a tuma lugá. E agentenan a mira tambe un hòmber ku kara na sanger i un grupo di hòmber ku tabata den diskushon. Na e momentu ei, e agentenan a aserká e hòmber ku kara na sanger i por a sinti un holó fuerte di alkohòl. E hòmber a deklará ku el a okashoná e aksidente i ku despues a sak’é for di su vehíkulo i a bringa kuné. A hasi un tèst di supla ku e shofùr i a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. Pa motibu ku e shofùr a resultá heridá i ku ambulans mester a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko, mas despues, alrededor di 3.50 or di mardugá, a detené na Kaya Soeur Bartola pa manehá bou di influensia. Ta trata di un hòmber di inisial B.V/D.L. di 30 aña di edat. A konfiská reibeweis di e sospechoso tambe. Despues di un investigashon, a detené un hòmber di inisial J.I.W. den ‘centrumgebied’ pa maltrato i violensia públiko. E sospechoso tabatin un tas huntu kuné i den e tas a topa ku un kuchú. A konfiská e kuchú. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Shofùr di ‘raptor’ no a duna oido na òrdu di polis

Riba djasabra 27 di yanüari, alrededor di 10 or di anochi, a spòt shofùr di un ‘raptor’ riba Kaya Internashonal na momentu ku el a pasa un patruya miéntras e tabata hòp esaki. Pa e motibu aki e patruya a bai su tras i a dun’é òrdu pa para. E no a duna oido na esaki i a paga e lusnan di e ‘raptor’. E shofùr a hala pasa diferente vehíkulo miéntras e patruya tabata sigui e shofùr for di un distansia. Na dado momentu e patruya a pèrdè shofùr di e ‘raptor’ for di bista. Despues di un búskeda, a topa ku e ‘raptor’ patras di un kas na Kaya Karanjito. E shofùr no tabata presente. A konfiská e ‘raptor’ i a hib’é warda di polis.

Kuater detenshon pa maltrato

Riba djasabra 27 di yanüari, alrededor di 5.30 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un insidente na kua a maltratá un persona ku un arma na Kaya Pos di Amor. Na yegada di e patruya, un hòmber a deklará ku e tabatin un konflikto ku su bisiña i e konflikto aki a eskalá despues di kua a surgi un bringamentu. Durante e bringamentu, dos hòmber a batié. Por a konstatá ku e hòmber tabatin un raskunan riba su lomba prosedente di un opheto. Personal di ambulans a chèk e hòmber na e sitio mes i e no mester a bai hòspital. Despues di un investigashon, e kontrapartido a deklará ku e víktima a dal e wanta den su kara. Despues di esaki a surgi un bringamentu. Despues ku e agentenan a skucha ámbos partido, a detené tur enbolbí. Ta trata di un hòmber di inisial I.M.J.S. di 41 aña di edat, un hòmber di inisial R.A.D.P. di 34 aña di edat ku a detené pa maltrato, maltrato ku un arma i violensia públiko i un hòmber di inisial L.C.M. di 34 aña di edat ku a detené pa maltrato. Algun ratu despues riba e mesun dia, alrededor di 6.30 or di atardi, un dama a bini na bali na warda di polis i a deklará ku e tambe tabata enbolbí den e bringamentu na Kaya Pos di Amor. Riba esaki a detené e dama di inisial D.R.D.P. di 35 aña di edat pa maltrato, maltrato ku un arma i violensia públiko. Investigashon den e kaso ta andando.

Ladronisia lus di patras di pikòp

Riba djasabra 27 di yanüari a drenta keho di ladronisia for di un pikòp ku tabata stashoná na Kaya Dialma. Entre djabièrnè 26 di yanüari, alrededor di 2 or di atardi i djasabra 27 di yanüari, alrededor di 7.40 or di mainta, deskonosínan a bai ku dos lus di patras di patras di un pikòp di hür di e marka Nissan, modèl Frontier. A kòrta e wayanan di koriente. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa menasa ku morto i destrukshon

Riba djasabra 27 di yanüari, alrededor di 1.50 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial A.A.E. di 55 aña di edat na un kunuku situá den besindario di Paradijs pa menasa ku morto i destrukshon. E sospechoso a menasá un dama ku morto i a destruí un spil di outo. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa maltrato

Riba djabièrnè 26 di yanüari, alrededor di 11 or di mainta, a detené un hòmber di inisial W.A.R. di 34 aña di edat na Santa Clara pa maltrato. Despues di un diskushon riba pir di sùit na Kaya C.E.B. Hellmund, e sospechoso a dal un hòmber ku wanta den su kara. Investigashon den e kaso ta andando.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djaluna 22 di yanüari i djaluna 29 di di yanüari a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

4x pa manehá sin hèlm bistí;

4x pa manehá sin reibeweis bálido;

5x pa manehá sin seguro bálido;

2x pa manehá sin plachi di number;

1x pa kore den direkshon prohibí;

2x pa tene telefòn den man miéntras ta manehá;

2x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 26 januari tot en met maandag 29 januari 2024

Snorkelaar overleden

Op maandag 29 januari, rond 12:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een persoon die in de problemen was geraakt tijdens het snorkelen bij de duikplek Aquarius, gelegen aan de Bulevar E.E.G. Het ambulance personeel begon direct met de reanimatie, maar tevergeefs, de man was ter plekke overleden. Het betreft een cruiseschip toerist met initialen J.M.B., geboren op 25 februari 1952, afkomstig uit de Verenigde Staten.

Aanhoudingen rijden onder invloed en voor mishandeling

Op maandag 29 januari, rond 02:15 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding in het centrumgebied waar een vechtpartij gaande was tussen een groep mensen. Bij aankomst van de patrouille kon waargenomen worden dat, door nog onbekende oorzaak, een botsing tussen een auto en drie motors die op de berm stonden, had plaatsgevonden. De agenten zagen ook een man met bebloed gezicht en een groep mannen die aan het bekvechten waren. Op dat moment gingen de agenten in gesprek met de man met bebloed gezicht en konden een sterke geur van alcohol waarnemen. De man verklaarde dat hij de ongeluk had veroorzaakt en dat hij daarna vanuit zijn voertuig werd gehaald en in elkaar geslagen. Naar aanleiding van een blaastest die werd afgenomen, bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Omdat de bestuurder gewond raakte en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht moest worden voor medische behandeling, is hij later, rond 03:50 uur, aan de Kaya Soeur Bartola voor het rijden onder invloed van alcohol aangehouden. Het betreft een 30-jarige man met initialen B.V/D.L. De rijbewijs van de verdachte is ook ingevorderd. Na een onderzoek is een 38-jarige man met initialen J.I.W. in het centrumgebied aangehouden voor mishandeling en openlijke geweldpleging. Deze verdachte had een tas bij zich waarin een mes werd aangetroffen. Het mes werd in beslag is genomen. Onderzoek in deze zaak loopt.

Bestuurder ‘raptor’ gaf geen gehoor aan vordering politie

Op zaterdag 27 januari, rond 22:00 uur, werd de bestuurder van een ‘raptor’ op de Kaya International gespot op het moment dat hij tijdens een ‘wheelie’ een patrouille voorbijreed. Hierdoor ging de patrouille erachteraan en werd hij gevorderd om te stoppen. Hieraan gaf hij geen gehoor en deed vervolgens de verlichting van de ‘raptor’ uit. De bestuurder haalde verschillende voertuigen in terwijl de patrouille op een afstand de bestuurder bleef volgen. Op een gegeven moment raakte de patrouille, de bestuurder van de ‘raptor’ uit het zicht. Na een zoektocht is de ‘raptor’ achter een woning aan de Kaya Karanjito, aangetroffen. De bestuurder was niet meer aanwezig. De ‘raptor’ is in beslag genomen en naar het politiebureau gebracht.

Vier aanhoudingen voor mishandeling

Op zaterdag 27 januari, rond 17:30 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een incident waarbij iemand met een wapen mishandeld zou zijn aan de Kaya Pos di Amor. Bij aankomst van de patrouille verklaarde een man dat hij een conflict had met zijn buren en dat dit conflict geëscaleerd was waarna er een vechtpartij was ontstaan. Tijdens de vechtpartij is hij door twee mannen geslagen. Er kon waargenomen worden dat de man flinke schaafplekken op zijn rug had afkomstig van een voorwerp. De man is ter plekke door het ambulance personeel gecheckt en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Bij nader onderzoek verklaarde de tegenpartij dat de slachtoffer met de vlakke hand een klap in zijn gezicht gaf. Hierna is een vechtpartij ontstaan. Nadat de agenten van beide partijen het verhaal hebben aangehoord, werden alle betrokkenen aangehouden. Het betreft een 41-jarige man met initialen I.M.J.S. een 34-jarige man met initialen R.A.D.P. die aangehouden zijn voor mishandeling, mishandeling met een wapen en openlijke geweldpleging en een 34-jarige man met initialen L.C.M. voor mishandeling. Iets later op dezelfde dag, rond 18:30 uur, kwam een vrouw aan de balie bij de politiebureau en verklaarde dat zij ook betrokken was bij de vechtpartij op de Kaya Pos di Amor. Hierop is de 35-jarige vrouw met initialen D.R.D.P. aangehouden voor mishandeling, mishandeling met een wapen en openlijke geweldpleging. Onderzoek in deze zaak loopt.

Diefstal achterlichten pick-up

Op zaterdag 27 januari werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een pick-up die op de Kaya Dialma geparkeerd stond. Onbekenden hebben tussen vrijdag 26 januari, rond 14:00 uur en zaterdag 27 januari, rond 07:40 uur, twee achterlichten van een gehuurde pick-up van het merk Nissan, model Frontier weggenomen. De draden waren doorgeknipt. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding bedreiging met de dood en vernieling

Op zaterdag 27 januari, rond 01:50 uur, is een 55-jarige man met initialen A.A.E. bij een knoek gelegen in de omgeving Paradijs aangehouden voor bedreiging met de dood en vernieling. De verdachte had een vrouw met de dood bedreigd en de spiegel van een auto vernield. Onderzoek in deze zaak loopt.

Aanhouding mishandeling

Op vrijdag 26 januari, rond 11:00 uur, is een 34-jarige man met initialen W.A.R. aangehouden in Santa Clara voor mishandeling. De verdachte gaf na een woordenwisseling op de zuidpier gelegen aan de Kaya C.E.B. Hellmund, een man met de vlakke hand een klap in zijn gezicht. Onderzoek in deze zaak loopt.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen maandag 22 januari en maandag 29 januari zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

4x voor het rijden zonder helm;

4x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

5x voor het rijden zonder geldige verzekering;

2x voor het rijden zonder kentekenplaat;

1x voor het rijden in verboden richting;

2x voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden;

2x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

