Gilbert Isabella a keda rekonose komo un Bonaire Ambassador

Kralendijk (4 di februari 2020) – Djasabra 1 di februari Gilbert Isabella ‘Burgemeester di Houten’ a bishita Duikvaker, kaminda el a keda yama bon bini dor di Patrick van Brienen, e organisado di e popular feria di sambuya kual a selebra su di 25 edishon e aña aki.

Durante su bishita na e Bonaireplein, Gilbert Isabella a keda sorpresa dor di direktor di ofisina di turimso, Delno Tromp, kual a rekonose komo un Bonaire Ambassador. E rekonosementu a tuma luga dor di Delno Tromp i Marjolein Oleana, ambos ku a bishita e feria di sambuya for di Boneiru.

Gilbert Isabella tabata ‘Rijksvertegenwoordiger’ di Boneiru di 2014 pa 2018 i aun tin un luga spesial pa Boneiru den su kurason. ‘E ta un isla ku tin diferente kara ku bo por namora di dje. Ku gran plaser tambe e ta ortoga e ‘Gouden Flamingo’ i ‘Roze Ei’ durante e feria di Vakantiebeurs na personanan di organisashonnan ku a hasi un kontribushon spesial na promove Boneiru’, segun Isabella.

‘Gilbert Isabella ta un persona keri na Boneiru i e ta merese e rekonosementu aki. Asta despues di su posishon na Boneiru, semper el a keda ku un bon relashon na nos isla’, segun Delno Tromp.

Boneiru tabata presente na Duikvaker den nan area spesial diseña Bonaireplein. Patrick van Brienen a risibi e ‘Gouden Flamingo’ riba 15 di yanuari durante Vakantiebeurs pa promove Boneiru.

Gilbert Isabella benoemt tot ambassadeur van Bonaire

Kralendijk (4 februari 2020) – Op zaterdag 1 februari bracht Gilbert Isabella, Burgemeester van Houten, een bezoek aan de Duikvaker, waar hij hartelijk werd ontvangen door Patrick van Brienen, de organisator van de

populaire duikbeurs die dit jaar zijn 25ste editie viert.

Bij het bezoek aan het Bonaireplein werd Gilbert Isabella verrast door de directeur van het toeristenbureau van Bonaire, Delno Tromp, met een benoeming tot Ambassadeur van Bonaire. De erkenning werd uitgereikt door Delno Tromp en Marjolein Oleana, beiden vanuit Bonaire overgekomen voor de Duikbeurs.

Gilbert Isabella was van 2014 tot 2018 Rijksvertegenwoordiger op Bonaire en draagt het eiland nog steeds een heel warm hart toe. ‘Het is een eiland met vele gezichten, waar je alleen maar verliefd op kunt worden. Met veel plezier reik ik dan ook jaarlijks tijdens de vakdag op de Vakantiebeurs een ‘Gouden Flamingo’ en een ‘Roze Ei’ uit aan personen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd in de promotie van het eiland’ aldus Isabella.

‘Gilbert Isabella is een geliefd persoon op Bonaire en hij heeft deze erkenning meer dan verdiend. Ook na zijn periode als Rijksvertegenwoordiger heeft hij zijn warme banden met Bonaire altijd onderhouden’, aldus Delno Tromp.

Op de Duikvaker is Bonaire groots vertegenwoordigd op het speciaal ingerichte Bonaireplein. Patrick van Brienen kreeg op 15 januari tijdens de vakdag van de Vakantiebeurs de Gouden Flamingo uitgereikt voor zijn inspanningen van de promotie van Bonaire.

Gilbert Isabella recognized as a Bonaire Ambassador

Kralendijk (February 4th, 2020) – On Saturday February 1st, Gilbert Isabella, Burgemeester van Houten, visited the Duikvaker, where he was warmly welcomed by Patrick van Brienen, the organizer of the popular diving fair celebrating its 25th edition this year.

During the visit to Bonaireplein, Gilbert Isabella was surprised by the director of Bonaire’s tourist office, Delno Tromp, with an appointment as a Bonaire Ambassador. The recognition was awarded by Delno Tromp and Marjolein Oleana, both from Bonaire for the Duikbeurs.

Gilbert Isabella was Kingdom Representative on Bonaire from 2014 to 2018 and still has a very warm heart for the island. ‘It is an island with many faces that you can only fall in love with. With great pleasure I also hand out a ‘Golden Flamingo’ and a ‘Pink Egg’ during the trade fair at the Vakantiebeurs to people from organizations that have made a special contribution to the promotion of the island’, says Isabella.

‘Gilbert Isabella is a beloved person on Bonaire and he has more than earned this recognition. Even after his period as Kingdom Representative, he has always maintained his warm ties with Bonaire’, said Delno Tromp.

Bonaire was present at the Duikvaker in the specially designed Bonaireplein. Patrick van Brienen received the Golden Flamingo on January 15th during Vakantiebeurs for promoting Bonaire.