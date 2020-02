SOAW en MEO houden een inschrijfdag in Bandabou

HORECA-klanten moeten +59995107629 in hun telefoon opslaan

Willemstad- Op 8 februari 2020 hielden SOAW, MEO en CHATA een inschrijfdag voor werklozen en werkenden geïnteresseerd in een baan in de hospitality-sector. De inschrijfdag was tussen 9 en 14 uur bij ICUC, geïnteresseerden konden zich inschrijven voor een baan in vier werkdisciplines.

De geïnteresseerden ontvingen een boodschap via WhatsApp SOAW. De disciplines zijn: bedienings- assistent, keuken assistent, ‘security’ en ‘housekeeping’. Meer dan 100 werklozen hebben zich ingeschreven. 57 geselecteerden zullen worden geïnterviewd door 11 bedrijven die werknemers nodig hebben in de bovengenoemde disciplines. De geselecteerden zijn in de volgende categorieën onderverdeeld: 7 veiligheidsassistenten, 10 bedieningsassistenten, 22 keukenassistenten en 18 werkers in de huishouding.

Over drie weken beginnen de geselecteerden aan de voorbereiding, 1 maand theorie, waarna ze in de bedrijven die hen na het gesprek hebben aangenomen zullen werken. Ze werken 5 maanden en ontvangen een salaris. Nadat ze een certificaat hebben ontvangen zullen ze nog eens minimaal 6 maanden kunnen werken.

De groep van 57 werkenden begint in het toerisme naast de groep van 38, die op 22 januari 2020 in 2 disciplines werden onderverdeeld. Deze laatste groep worden opgenomen in de bedrijven die hen tijdens het gesprek hebben uitgekozen en ze zullen de volgende 5 maanden in deze bedrijven werken met salaris.

De volgende inschrijfdag is 15 februari 2020 in Bandabou. SOAW stuurt een Whatsapp naar iedereen met het nummer 59995107629 en andere sociale media. Hiermee kunnen werklozen in Bandabou kennis nemen van deze dag en zich kunnen inschrijven. Iedereen die zich hebben ingeschreven maar die geen bevestiging via Whatsapp hebben ontvangen of die het nummer niet in hun telefoon hebben geregistreerd, moeten dit nummer bij hun contacten toevoegen. Ze zullen daarna een uitnodiging ontvangen.

Minister SOAW dhr. H. Koeiman en Minister MEO mw. G. Mc William bedanken iedereen voor hun bijdrage aan de realisering van de inschrijfdag afgelopen zaterdag.

