”Na e momentonan akí, un pakete di apoyo ta mas importante ku nunka” Kalkulashon preliminar ta indiká un kontrakshon ekonómiko supstansial / ”Aid package more important than ever” CBCS estimates show sharp economic contraction / ”Steunpakket nu belangrijker dan ooit” Voorlopige ramingen duiden op een aanzienlijk economische krimp

”Na e momentonan akí, un pakete di apoyo ta mas importante ku nunka”

Kalkulashon preliminar ta indiká un kontrakshon ekonómiko supstansial

Willemstad/Philipsburg – Den kuadro di e brote mundial di coronavirus (COVID-19), e gobièrnunan di Kòrsou i Sint Maarten a implementá un serie di medida inevitabel. Tur dos pais a sera nan espasio aéreo indefinidamente pa tur buelo komersial. Ademas, a restringí tráfiko marítimo tambe, ku eksepshon di transporte di produkto petrolero i karga. Riba petishon di e gobièrnunan, Banko Sentral a kalkulá ki efekto e seramentu di frontera lo tin. E kalkulashon ta mustra ku e medida akí lo tin un efekto grandi riba ekonomia di e dos paisnan.

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (Banko Sentral) ta sostené e desishon inevitabel di e gobièrnunan pa sera frontera, pasobra a tuma esaki en bista di e peliger ku e vírùs akí ta representá pa salú di komunidat. ‘Si e fronteranan keda habrí, esei por kosta hopi bida i lo por paralisá e sistema di salubridat riba e islanan pa basta tempu. Den un komunidat chikitu, niun di e dos efektonan akí no ta algu ku por ser mirá, responsablemente, komo un opshon bálido’, segun Presidente Interino di Banko Sentral, Dr. José Jardim.

Manera a bin padilanti den un komunikado di prensa anteriormente, e seramentu di frontera lo rekerí hopi sakrifisio. Spesialmente e sektornan di turismo, transporte i e servisionan mará na turismo lo sufri e konsekuensianan ku e seramentu di frontera lo tin pa ekonomia. Mas tantu e fronteranan keda será, mas grandi e efekto ekonómiko negativo lo ta. E efekto negativo akí ta dependé tambe di kon lihé ekonomia lo rekuperá despues ku e fronteranan habri bèk.

Pa haña un bista di e efektonan di e seramentu di frontera, Banko Sentral a kalkulá kuater senario di impakto. Kada senario ta basá riba un otro durashon di e seramentu di frontera, esta: 1 luna, 2 luna, 3 luna i 6 luna. Ademas, a tene kuenta ku dos diferente velosidat di rekuperashon di ekonomia: un rekuperashon rápido i un rekuperashon gradual. Un rekuperashon rápido lo nifiká ku aktividat ekonómiko, prinsipalmente den e sektornan di turismo i transporte, lo rekuperá inmediátamente asina ku frontera habri. Un rekuperashon gradual lo nifiká ku ta te un aña despues e aktividatnan ekonómiko lo ta bèk na nan tendensia normal.

Den e proyekshonnan anterior di Banko Sentral, hasí sin tene kuenta ku efekto di un seramentu di frontera i di coronavirus, ekonomia di Kòrsou lo a kontraé ku 2,5% na 2020. E efekto ku e seramentu di frontera lo tin riba ekonomia di Kòrsou ta konsiderabel. Jardim ta enfatisá ku, si aktividat ekonómiko rekuperá rápidamente despues ku frontera habri, ekonomia lo kontraé, den término real, ku 4,5% (1 luna será) te 14,2% (6 luna será). Si e rekuperashon ta gradual, e kontrakshon lo ta mas grave, esta, 8,8% (1 luna) te 19,4% (6 luna).

Pa Sint Maarten, promé ku a sera frontera, tabata spera un kresementu ekonómiko real di 2,9% na 2020. Awor ku a sera frontera, a ahustá e proyekshon i e ta ménos positivo. Si frontera habri bèk despues di 1 luna i e rekuperashon ta rápido, e kresementu ekonómiko lo baha te na 0,8%. Sin embargo, si frontera keda será mas largu, ekonomia lo kontraé. ‘Si frontera keda 6 luna será, lo por registrá un kontrakshon di asta 15,0%’, segun e Presidente Interino. Si e rekuperashon ta gradual, e perspektiva ta mas negativo. Den un kaso asina, ekonomia di Sint Maarten lo por kontraé ku 5,7% (1 luna) te 29,2% (6 luna).

Den su kalkulashonnan, ainda Banko Sentral no a tene kuenta ku e efekto ekonómiko di un posibel brote di e vírùs na Kòrsou i Sint Maarten (entre otro, oumento di gastu di salú públiko i e efekto negativo riba e otro aktividatnan ekonómiko).

Banko Sentral ta keda enfatisá ku ni Kòrsou ni Sint Maarten ta disponé di e instrumento- i rekursonan pa por suavisá impakto di e krísis akí. ‘Ta presisamente den tempu manera esaki, mester rekordá gobièrnu hulandes di un di e prinsipionan básiko di Reino, fihá den artíkulo 36 di Statüt di Reino Hulandes: Hulanda, Aruba, Kòrsou i Sint Maarten ta duna otro yudansa i asistensia’, segun Presidente Interino Dr. Jardim. En bista di e efekto konsiderabel ku e seramentu di frontera lo trese kuné, ta importante pa aktua rápido ku aktivashon di un pakete di apoyo.

Willemstad, 22 di mart 2020 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

”Aid package more important than ever”

CBCS estimates show sharp economic contraction

Willemstad/Philipsburg – The governments of Curaçao and Sint Maarten have implemented some unavoidable precautionary measures related to the coronavirus (COVID-19) pandemic. Both countries have closed their borders for commercial flights. Furthermore, maritime traffic, with the exception of transport of oil products and freight, has been restricted. On request of the governments, the CBCS has calculated the effects of the closure of the borders. The calculations show that these measures will have a significant adverse impact on the economies of Curaçao and Sint Maarten.

The CBSC supports the governments’ inevitable decision to close the borders, as it was based on the threat that the virus poses to public health. “Keeping the borders open would cost many lives and bring about a catastrophic overload on the health care system on the islands. None of this can be considered responsible options for small communities such as ours”, said Dr. Jose Jardim, CBCS acting president.

As mentioned in a previous press release, the decision to close borders will, however, have an adverse effect on the economy. In particular, tourism, transportation services and other services related to the tourism sector will be affected by the closure of the borders. The longer the closure of the borders lasts, the greater the negative effect will be on the economy. The magnitude of the adverse effect will also depend on how fast the economy will recover after the borders are reopened.

The CBCS calculated four scenarios of the impact of the closure of the borders based on the duration of the closure, namely 1 month, 2 months, 3 months and 6 months. Furthermore, a distinction was made between fast recovery and gradual recovery. In case of a fast recovery, economic activities, particularly in the tourism and transport sectors, will recover quickly once the borders are reopened. Meanwhile, in case of a gradual recovery, it is assumed that economic activities will reach their normal trend after approximately 1 year.

Based on the latest projections of the CBCS, in which the effects of the closure of the borders and the coronavirus were not taken into account, the economy of Curaçao would have contracted by 2.5% in 2020. The effect of the closure of the borders on the economy of Curaçao is significant. Dr. Jardim

emphasizes that, in case of a fast recovery of economic activities after reopening of the borders, the economy will contract in real terms by 4.5% (closure of 1 month) to 14.2% (closure of 6 months). The contraction is deeper in case of a gradual recovery, namely between 8.8% (1 month) and 19.4% (6 months).

Before the closure of the borders, the economy of Sint Maarten was projected to grow in real terms by 2.9% in 2020. The projections have been adjusted downward now that the borders have been closed. If the borders are reopened after 1 month, economic growth will slow to 0.8% in case of a fast recovery. The economy will, however, contract in case the borders remain closed longer. “If the borders remain closed for 6 months, the economy would even contract by 15,0%,” according to the acting president The outlook is worse in case of a gradual recovery. The economy of Sint Maarten would then contract between 5,7% (1 month) and 29,2% (6 months).

The CBCS has yet not taken into account the economic effects of a possible outbreak of the coronavirus (including increased healthcare costs and reduced economic activities) in Curaçao and Sint Maarten.

CBCS once again stresses that Curacao and Sint Maarten do not have the tools and resources to mitigate such a crisis. “It is precisely in times like these that the Dutch government should be pointed at one of the core principles on which the Kingdom is based and that is set out in article 36 of the Charter for the Kingdom of the Netherlands: The Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint Maarten shall accord one another aid and assistance,” according to Dr. Jardim. Given the significant implications of the closure of the borders, rapid implementation of an aid package is paramount.

Willemstad – March 22, 2020 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

”Steunpakket nu belangrijker dan ooit”

Voorlopige ramingen duiden op een aanzienlijk economische krimp

Willemstad/Philipsburg – In verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus (COVID-19) hebben de regeringen van Curaçao en Sint Maarten een aantal onvermijdelijke voorzorgsmaatregelen doorgevoerd. Beide landen hebben hun luchtruim voor alle commerciële vluchten voor onbepaalde tijd gesloten. Daarnaast is ook het maritieme verkeer, met uitzondering van het vervoer van olieproducten en vracht, aan banden gelegd. Op verzoek van de regeringen heeft de CBCS het effect van de sluiting van de grenzen doorberekend. Uit de berekeningen blijkt dat deze maatregel de economieën van de twee landen hard zal treffen.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ondersteunt het onontkoombare besluit van de regeringen om de grenzen te sluiten gezien deze is ingegeven door het gevaar dat het virus oplevert voor de volksgezondheid. “Indien de grenzen open zouden blijven zou dit veel levens kunnen eisen en het zorgstelsel op de eilanden langdurig kunnen verlammen. Geen van die beide effecten kunnen binnen kleine samenlevingen op verantwoorde wijze als een optie worden overwogen”, aldus CBCS interim-president dr. José Jardim.

Zoals in een eerder Persbericht is meegedeeld, zal de sluiting van de grenzen grote offers met zich mee brengen. De negatieve gevolgen voor de economie, in het bijzonder de sectoren toerisme, transport en de aan toerisme gerelateerde diensten zullen onder de sluiting van de grenzen lijden. Hoe langer de sluiting van de grenzen duurt, hoe groter het negatieve effect zal zijn op de economie. Dit negatieve effect is ook afhankelijk van hoe snel de economie na heropening van de grenzen zich zal herstellen.

Om de effecten van de sluiting van de grenzen in kaart te brengen, heeft de CBCS vier impact scenarios doorberekend. De duur van de sluiting verschilt per scenario, namelijk 1 maand, 2 maanden, 3 maanden en 6 maanden. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen een snel herstel en geleidelijk herstel. Bij snel herstel wordt verondersteld dat de economische activiteiten, in het bijzonder in de sectoren toerisme en transport, zich onmiddellijk zullen herstellen na heropening. Bij

geleidelijk herstel wordt verondersteld dat de economische activiteiten pas na ruim 1 jaar hun normale trend zullen volgen.

Volgens eerdere projecties van de CBCS, waarin geen rekening was gehouden met het effect van de sluiting van de grenzen en het coronavirus, zou de economie van Curaçao in 2020 met 2,5% krimpen. Het effect van de sluiting van de grenzen op de economie van Curaçao is omvangrijk. Jardim benadrukt dat bij een snel herstel van de economische activiteiten na heropening van de grenzen de economie in reële termen tussen de 4,5% (sluiting van 1 maand) en 14,2% (sluiting van 6 maanden) zal krimpen. Bij een geleidelijk herstel is de krimp sterker, namelijk tussen de 8,8% (1 maand) en 19,4% (6 maanden).

Voor Sint Maarten werd, voor de sluiting van de grenzen, een reële economische groei van 2,9% verwacht in 2020. Nu dat de grenzen zijn gesloten, zijn de projecties naar beneden bijgesteld. Indien de grenzen na 1 maand weer worden geopend, zal de economische groei bij een snel herstel tot 0,8% afzwakken. Indien de grenzen langer gesloten blijven, zal de economie echter krimpen. “Bij een sluiting van 6 maanden zou zelfs een krimp van 15,0% kunnen worden geregistreerd”, aldus de interim-president. Bij een geleidelijk herstel zijn de vooruitzichten negatiever. De economie van Sint Maarten zou dan tussen de 5,7% (1 maand) en 29,2% (6 maanden) kunnen krimpen.

In haar berekeningen heeft de CBCS nog geen rekening gehouden met de economische effecten van een mogelijke uitbraak van het virus op Curaçao en Sint Maarten (waaronder hogere kosten van gezondheidzorg en negatief effect op andere economische activiteiten).

De CBCS blijft benadrukken dat zowel Curaçao als Sint Maarten niet over instrumenten en middelen beschikken om deze crisissituatie te mitigeren. “Juist in deze tijden moet de Nederlandse regering worden gewezen op een van de kernprincipes dat aan de basis ligt van het Koninkrijk en dat is neergelegd in artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten verlenen elkander hulp en bijstand.”, aldus interim-president dr. Jardim. Gezien de omvangrijke effecten van het sluiten van de grenzen, dient er snel te worden geschakeld met het activeren van een steunpakket.

Willemstad, 22 maart 2020 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN