Posibel beslag riba barku “Resolute” por prohibi barku di sali Korsou
Posibel beslag riba barku “Resolute” por prohibi barku di sali Korsou
Geplaatst op 01 April 2020 dor di Ministerio Asuntunan General i Promé Minister
Willemstad – E barku “Resolute” ku a yega Kòrsou djamars i ku ta operá bou di bandera Portugues (Madeira), no por sali foi Kòrsou si tin beslag riba e barku. Aktualmente autoridatnan ta verifikando e beslag ku un partido lo a pone riba e barku. Wardando un solushon pa esaki, e barku tin ku kana proseso normal di “port clearance”. Esei ke men outoridatnan ta trata e kaso aki komo un “regular bunker call”.
Kòrsou a risibí tambe ayera un petishon di Gobièrnu di Republika Bolivariana di Venezuela pa koperashon pasobra e barku tabata envolbí den un dalmentu ku un barku di wardakosta di Venezuela, kaminda konsekuentamente e barku Venezolano a senk. E tripulashon a keda reskatá dor di wardakosta di Venezuela. Ayera nochi Kòrsou a prohibí e barku pa sali pa por verifiká un ke otro. A sali na kla ku a base di lei i tratadonan internashonal ta trata di un konflikto entre Venezuela i Portugal i den kual Kòrsou of Reino Hulandes komo tal no tin arte ni parte den dje.
Ta trata di un barku krusero chikitu, ku na e momentonan aki tin solamemte tripulashon na bordo. A base di e medidanan vigente di nos Gobièrnu en konekshon ku Corona vírùs, nan no mag di sali for di e barku. E barku a bini Kòrsou solamente pa motibu di “bunkering”.
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