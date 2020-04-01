GOBIERNU NOTISIA 

Posibel beslag riba barku “Resolute” por prohibi barku di sali Korsou

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Posibel beslag riba barku “Resolute” por prohibi barku di sali Korsou

Geplaatst op 01 April 2020 dor di Ministerio Asuntunan General i Promé Minister

Willemstad – E barku “Resolute” ku a yega Kòrsou djamars i ku ta operá bou di bandera Portugues (Madeira), no por sali foi Kòrsou si tin beslag riba e barku. Aktualmente autoridatnan ta verifikando e beslag ku un partido lo a pone riba e barku. Wardando un solushon pa esaki, e barku tin ku kana proseso normal di “port clearance”. Esei ke men outoridatnan ta trata e kaso aki komo un “regular bunker call”.

Kòrsou a risibí tambe ayera un petishon di Gobièrnu di Republika Bolivariana di Venezuela pa koperashon pasobra e barku tabata envolbí den un dalmentu ku un barku di wardakosta di Venezuela, kaminda konsekuentamente e barku Venezolano a senk. E tripulashon a keda reskatá dor di wardakosta di Venezuela. Ayera nochi Kòrsou a prohibí e barku pa sali pa por verifiká un ke otro. A sali na kla ku a base di lei i tratadonan internashonal ta trata di un konflikto entre Venezuela i Portugal i den kual Kòrsou of Reino Hulandes komo tal no tin arte ni parte den dje.

Ta trata di un barku krusero chikitu, ku na e momentonan aki tin solamemte tripulashon na bordo. A base di e medidanan vigente di nos Gobièrnu en konekshon ku Corona vírùs, nan no mag di sali for di e barku. E barku a bini Kòrsou solamente pa motibu di “bunkering”.

 

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